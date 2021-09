Apprecējāmies! Ko darīt, lai Covid-19 sertifikāts ar veco uzvārdu tiktu ņemts vērā?

Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts ir veidots cilvēkam ar konkrētu vārdu un uzvārdu. Pēc laulībām, ja maina uzvārdu, bez papildus dokumentu uzrādīšanas, tas pārstāj darboties. Kā un cik ilgi noris jauna sertifikāta izveide un ko darīt, lai gaidīšanas laikā darbotos esošais sertifikāts?

Gana daudzām aktivitātēm, arī ceļošanai, sertifikāts ir noderīgs, jo īpaši šajā romantiskajā pēckāzu laikā. Kā rīkoties, lai būtu derīgs sertifikāts?

Vispirms – kādā situācijā ir cilvēks, ja neko nedara. Skaidro Nacionālā veselības dienesta (NVD) sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evija Štālberga: "Pēc uzvārda maiņas NVD no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) informāciju saņem divu nedēļu laikā (šobrīd laiks ir samazināts no mēneša līdz divām nedēļām). Pēc divām nedēļām iedzīvotājam ir jāpieslēdzas tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem, jāizdzēš esošais sertifikāts un jāpieslēdzas atkārtoti, lai izveidotu sertifikātu ar jauno uzvārdu."

Un, lūk, ar kādiem nosacījumiem var lietot esošo sertifikātu: "Ja jaunais sertifikāts vēl nav izveidots, bet ir nepieciešamība izmantot esošo sertifikātu ar veco uzvārdu, papildus savam sertifikātam līdzi ir jāņem personu apliecinošs dokuments un dokuments, kas apliecina uzvārda maiņu.

Ceļojot, dokumentam jābūt arī angļu valodā.

Pirms lidojuma ir jāsazinās ar lidsabiedrību un tās valsts, uz kuru plāno doties, atbildīgo valsts pārvaldes iestādi, lai informētu par situāciju un noskaidrotu, vai ir kādi apstākļi, kas ir jāņem vērā šādā gadījumā, dodoties uz citu valsti un uzturoties šajā valstī."