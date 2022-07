Aprūpi mājās saņem arvien vairāk cilvēku; ārpus statistikas tie, kas atbalstu nesaņem

Tas būtu iespējams tikai tad, ja valsts budžets līdzfinansētu aprūpes mājās pakalpojumu. Tomēr situācija, kad persona paliek bezpalīdzīgā situācijā tikai tāpēc, ka pati vai ar tuvinieku palīdzību nespēj samaksāt par pakalpojumu, neesot pieļaujama, un ministrijas rīcībā neesot ziņu par šādiem gadījumiem.

Ziedot.lv Pieaugušo veselības programmas vadītāja Inese Danga stāsta, ka pēdējos gados pieprasījums pēc atbalsta ziedojumu veidā aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai nav ievērojami pieaudzis. "Pirmais, ko cilvēki dara, ir ģimenes iesaistīšana. Iesaista tuviniekus – tavs tuvinieks tagad ir ikdienā aprūpējams, metam visu pie malas un steidzamies viņu glābt, pārējās ģimenes vajadzības kaut kā pakārtojam," situāciju ar aprūpes jautājumiem ieskicē Danga. "Ja tur ir kāds pensionēts cilvēks, kas spēj aprūpēt, tad to dara viņš. Ir cilvēki, kuri uzskata, ka tas ir viņu pašu krusts, kas jānes. Nav pierasts prasīt."

Danga piebilst, ka labdarības organizācijā vēršas cilvēki ļoti smagās situācijās. Viņa pieļauj, ka daļai cilvēku, kas nesaņem atbalstu un aprūpes pakalpojumu sedz saviem līdzekļiem, varētu nebūt pietiekamu prasmju, lai izurbtos cauri sistēmai un saprastu, kā tieši palīdzību saņemt. To iepriekš ir minējuši arī cilvēki, kuriem ģimenē ir kāds, kam nepieciešamas pastiprinātas rūpes. Piemēram, Ričarda tētis Mārtiņš sarunā ar "Delfi" neslēpa, ka dažādi birokrātiski šķēršļi jau tā sarežģīto ikdienu padara tikai grūtāku.

Runājot par to, kā uzlabot aprūpes pakalpojumu pieejamību, LM skaidro, ka ministrijas ieskatā jautājums par aprūpes pakalpojuma apmaksu būtu risināms nevis naudas pārdalīšanas ceļā, bet vadoties no citu ES dalībvalstu piemēriem. Runa ir par obligāto sociālo apdrošināšanu pret "ilgstošas aprūpes vajadzības risku'' vai noteikta procenta iezīmēšana no kopējās nodokļos iemaksātās naudas – tā būtu noteikta garantija vismaz pamatpakalpojuma nodrošināšanai cilvēkiem, kuriem šis aprūpes nepieciešamības risks ir iestājies. Darbs pie šīs idejas attīstīšanas ir iezīmēts "Sociālo pakalpojumu attīstības plānā''. Ministrijā izsaka cerību, ka trīs četru gadu laikā būtu skaidrs jaunais sociālās aprūpes pakalpojumu finansēšanas modelis (modeļa detalizācija, ieviešanas mehānisms utt.). Savukārt modeļa ieviešanas termiņš būs atkarīgs no politiskajiem lēmumiem.

Runājot par pērn realizētās novadu reformas ietekmi uz pakalpojuma pieejamību, ministrijā norāda, ka pašlaik ir pāragri izdarīt secinājumus, tomēr skaidrs esot tas, ka mazās pašvaldības ir ieguvējas. Līdz administratīvi teritoriālajai reformai mazajām pašvaldībām bija grūtāk nodrošināt sociālo pakalpojumu, ja pašvaldībā bija mazs klientu skaits vai nebija nepieciešamā sociālo pakalpojumu sniedzēja. Pēc reformas, pašvaldībām apvienojoties, ir uzlabojusies piekļuve teritorijā esošajiem sociālo pakalpojumu sniedzēju resursiem, samazinās nepieciešamība slēgt līgumus ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kuri atrodas citas pašvaldības teritorijā, skaidro ministrijā.