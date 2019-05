Aptauja: 89% skolēnu norāda, ka skolotāji viņus iedvesmo darīt labus darbus

Vairums Latvijas skolēnu uzticas saviem skolotājiem – 21,4 procenti ļoti uzticas saviem pedagogiem, savukārt 53,4 procenti – drīzāk uzticas, liecina Neatkarīgās izglītības biedrības veiktā aptauja. Tāpat absolūtais vairākums skolēnu (88,8 procenti) arī norādījuši, ka kāds no skolotājiem viņus ir iedvesmojis paveikt labus darbus.

39,8 procenti aptaujāto skolēnu norādījuši, ka skolotāji viņus iedvesmo bieži, 49 procenti, ka reti, savukārt 11,2 procents atbildējuši, ka skolotāji viņus neiedvesmo. Aptaujā skolēniem arī tika lūgts minēt konkrētus piemērus, kā pedagogi viņus iedvesmo. Jaunieši ir norādījuši gan gadījumus, kad skolotāji motivējuši uzdoto paveikt labāk, gan arī situācijas, kad, tieši pedagogu iedvesmoti, skolēni turpinājuši mācības arī vidusskolā, augstskolā, piedalījušies mācību olimpiādēs un konkursos.

Kamēr vairums skolēnu uzticas saviem pasniedzējiem, 13,1 procenti skolēnu norādījuši, ka drīzāk neuzticas skolotājiem, bet 4,4 procenti, ka nemaz neuzticas.

Atbildot uz jautājumu par to, cik bieži viņi ieklausās skolotāju padomos, lielākā daļa skolēnu, proti, 54,4 procenti norādījuši, ka dara to bieži, 44,7 procenti, ka dara to dažreiz, bet tikai viens procents respondentu minējuši, ka neieklausās skolotāju padomos un ieteikumos.

Tāpat skolēniem tika jautāts, kādām rakstura īpašībām, viņuprāt, jāpiemīt skolotājam, lai viņš kļūtu par skolēnu elku un autoritāti. Lielākā daļa skolēnu pauda, ka vēlas redzēt smaidīgu, pozitīvu skolotāju ar labu humora izjūtu. Otrajā vietā ierindota spēja būt saprotošam, uzklausīt un iedvesmot. Vēl skolēni norādīja, ka vēlas gudru, kā arī godīgu un taisnīgu pedagogu, taču šīs īpašības minētas retāk.

"Spēcīgs skolotājs spēj aizraut skolēnus. Atcerēsimies katrs savus skolas laikus! Piemēram, literatūra – manā ģimenē visi bērni bijām lieli lasītāji, bet vienam skolotājs vairāk mīlēja Raini, otram – Ziedonim, bet trešajam – Blaumani, un mēs pārņēmām un aizrāvāmies ar šo mīlestību. Cilvēku attiecības savā būtībā nav mainījušās. Arī mūsu aptauja liecina, ka joprojām ir daudz skolēnu un skolotāju, kuri savstarpēji iedvesmo un novērtē viens otru," aptaujas rezultātus komentē Neatkarīgās izglītības biedrības valdes priekšsēdētāja pedagoģijas doktore Zane Ozola.

Ņemot vērā, ka izpratni par to, kāds ir mūsdienu skolotājs, lielā mērā veido tieši skolēnu viedoklis, aptaujas mērķis bija noskaidrot skolēnu domas par to, kādām īpašībām jāpiemīt labam skolotājam, kā arī uzzināt, vai bērni uzticas saviem skolotājiem.

Neatkarīgās izglītības biedrības veiktajā aptaujā piedalījās vairāk nekā 350 skolēnu. Lielākā daļa –31,3 procenti no viņiem mācās 7. – 9.klasē, 26,7 procenti mācās 5.– 7.klasē, 30,1 procenti –vidusskolā, bet 12,1 procenti mācās 1.– 4. klasē. Aptauja norisinājās interneta vidē no 11. līdz 29. aprīlim.