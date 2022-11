Aptauja: Latvijas sabiedrība kļuvusi iekļaujošāka

"Lai vārdu piepildītu ar saturu, par to ir jāstāsta, jārunā," ir pārliecināta SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce. "Cilvēku izpratne par to, kas ir "norma", visu laiku mainās. Tas, ko uzskatījām par pareizu 20. gadsimtā, noteikti, nav tas pats, ko vēlamies redzēt šodienas sabiedrībā. Tāpēc ir būtiski, ka mums ir vienots ietvars par to, ko iekļaušana un dažādība nozīmē realitātē."

"PROVIDUS" vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā Agnese Lāce īpaši uzsver, ka ļoti svarīgi tas ir darbā ar jauniešiem, kam nereti nav nepieciešamās valodas – vārdu un "pareizo" terminu, lai veidotu sarunu par dažādības tēmu. Arī 2022. gada SKDS pētījums izceļ – jo jaunāki respondenti, jo biežāk tie norāda, ka var personiski paveikt daudz, lai mazinātu ikdienas diskrimināciju (36 %).

Vienots dažādības vadības standarts

Tāpat svarīgi ir veidot vienotu standartu dažādības vadībā. Kā vienu no labajām praksēm eksperti min Norvēģijas piemēru, kur ir izstrādāts nacionālais standarts dažādības vadības ekspertu sertifikācijā. Līdzīgu standartu dažādības vadībā SIF plāno iedzīvināt arī Latvijā. Nākamajā gadā SIF pirmo reizi veiks "Saliedētības indeksa" pētījumu, kur tiks analizēta sabiedrības attieksme dažādos saliedētības jautājumos, tostarp arī dažādu sabiedrības grupu iekļaušanas aspektā.

"Latvijā pašlaik ir ļoti maz dažādības mērījumu, lai gan uzņēmumos šie dati noteikti ir pieejami.