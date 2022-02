Apturēt pazemojošo nevienlīdzību vēža ārstēšanā! Martā notiks Eiropas onkoloģijas pacientu kongress

Šī gada 18. un 19. martā Rīgā notiks onkoloģijas jomā Baltijā unikāls pasākums – Eiropas onkoloģisko pacientu organizāciju kongress "Par vienlīdzību vēža uzveikšanā". Tā mērķis ir novērst nevienlīdzību vēža diagnostikas, ārstēšanas, inovatīvu zāļu pieejamības u. c. jomās.

Pasākumu organizē Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienība "Onkoalianse" sadarbībā ar Eiropas Parlamenta Īpašo komiteju vēža uzveikšanai. Pasākuma līdzorganizatori ir Centrāleiropā un Austrumeiropā (CAE) ietekmīgas pacientu organizācijas no Rumānijas, Grieķijas, Igaunijas, Lietuvas, Čehijas, Polijas un citām valstīm.

Kongresa dalībnieki kopā ar vairāk nekā 30 starptautiski atzītiem ekspertiem – pacientu organizāciju vadītājiem, mācībspēkiem, ārstiem, politiķiem, valstu valdību un Eiropas Parlamenta (EP) pārstāvjiem – apzinās nevienlīdzības iemeslus vēža aprūpē un aicinās CAE reģiona valstu veselības politikas veidotājus un lēmējus tos novērst, lai arī šajā Eiropas Savienības (ES) daļā dzīvojošie vēža pacienti saņemtu tikpat mūsdienīgu, inovatīvu vēža aprūpi kā ES labklājības valstīs.

Kongresā runās:

Stella Kirjakidu (Stella Kyriakides), Eiropas Komisijas (EK) veselības un pārtikas drošuma komisāre,

Džons Raiens (John Ryan), EK Sabiedrības veselības direktorāta vadītājs,

Betina Rilla (Bettina Ryll), Eiropas Melanomas pacientu tīkla dibinātāja,

Menija Kukudžani (Menia Koukougianni), Grieķijas vēža pacientu organizācijas Karkinaki vadītāja,

Baltijas valstu veselības ministri u.c.



Vairāk par runātajiem informācija pieejama šeit.

Eiropas Parlaments ir noteicis onkoloģiju par prioritāti un izvirzījis mērķi līdz 2030. gadam panākt, ka ES desmit gadu dzīvildze ir vairāk nekā 70 procentiem onkoloģisko pacientu. Diemžēl līdz šim mērķim CAE reģionā vēl ir tāls ceļš.

Piemēram, tikai 46 procenti CAE valstu ir ieviesušas dzemdes kakla, krūts un kolorektālā vēža skrīninga programmas, kas nodrošina agrīnu vēža atklāšanu.(1) Arī piecu gadu dzīvildzes rādītāji CAE valstīs ir ievērojami zemāki nekā ES. Piemēram:

krūts vēža piecu gadu dzīvildzes rādītājs Rumānijā ir 75 procenti, Polijā – 76 procenti, kamēr ES piecās attīstītākajās valstīs – 86 procenti. (2)

Bulgārijā tikai četri no 10 vēža pacientiem sasniedz piecu gadu dzīvildzi;

pacienti Čehijas Republikā uz jauna vēža terapijas medikamenta pieejamību gaida trīs reizes ilgāk nekā Austrijā;

no desmit jauniem ES reģistrētiem vēža medikamentiem Austrijā ir pieejami teju visi, savukārt Polijā – tikai trīs.(3)



Olga Valciņa, "Onkoalianse" valdes locekle: "Medicīnas progress vēzi arvien biežāk ļauj saukt par hronisku slimību ar garu dzīvildzi, kas ir lieliska, cerīga ziņa. Taču cilvēki Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīs nedrīkst baidīties saslimt un nomirt no "nepareizā vēža", kura ārstēšanai trūkst savlaicīgas diagnostikas, zinošu speciālistu un valsts apmaksātu jaunāko zāļu, kamēr Rietumeiropā šo pašu vēža veidu sekmīgi ārstē un pacienti dzīvo daudzus gadus."

Pēc kongresa organizatoru domām, nevienlīdzību vēža aprūpē varētu mazināt Eiropas vēža nevienlīdzības reģistra izveide atbilstoši Eiropas Vēža uzveikšanas plānam, kas noteiktu tendences un atšķirības starp dalībvalstīm. Svarīga ir arī nacionālo vēža ārstēšanas izcilības centru izveide un akreditācija, kā arī ES līmenī koordinētas un atbalstītas nacionālo onkoloģijas speciālistu – ķirurgu, ķīmijterapeitu, staru terapijas un radioloģijas speciālistu utt. – apmācība un stažēšanās, kā arī pieredzes un datu apmaiņas iespējas.

Kongresa rīkotāji arī uzskata, ka nacionālo valdību līmenī visās ES dalībvalstīs ir jāpieņem vēža apkarošanas plāni, kas atbilstu EP rekomendācijām un ar atbilstošu budžetu tiktu konsekventi īstenoti. Nacionālo valdību līmenī katrā valstī jāveido uzraudzības komisijas, kas pārrauga vēža uzveikšanas plānu ieviešanu, vērtējot progresu nevienlīdzības mazināšanā, uzsver Olga Valciņa.

Betina Rilla (Bettina Ryll), Eiropas Melanomas pacientu tīkla dibinātāja, uzsver inovāciju ieviešanas nozīmi vēža ārstēšanā, kam jābūt pieejamām visās ES dalībvalstīs.

"Kamēr visi vēža veidi nav vienlīdz sekmīgi ārstējami, ir jāpanāk pētniecības un inovāciju ātrāka ieviešana vēža aprūpē. Inovācijām ir jābūt pieejamām, lai glābtu dzīvības un samazinātu ciešanas. Tāpēc mūsu mērķis ir panākt, lai ikviens vēža pacients, kam inovācijas ir vajadzīgas, tās tiešām saņemtu," saka Betina Rilla.

Ivars Ijabs, Eiropas Parlamenta deputāts, EP Īpašās komitejas vēža uzveikšanai priekšsēdētājs, uzsver – kongress ir nozīmīgs solis pacientu organizāciju spēku apvienošanā, lai ietekmētu ES institūciju un dalībvalstu lēmumus nevienlīdzības mazināšanai vēža jomā.

"Ir ļoti svarīgi, lai ES līmenī nevienlīdzība vēža aprūpē tiktu precīzi apzināta un uzskaitīta, taču tās novēršana ir katras dalībvalsts atbildība. Tas būs katras valsts mājasdarbs – panākt, lai vēža aprūpe kļūst efektīvāka, taisnīgāka un pieejamāka ikvienam vēža pacientam," saka Ivars Ijabs.

Kongresa tematika veidota atbilstoši EP rezolūcijas "Par Eiropas spēju stiprināšanu cīņai pret vēzi — ceļā uz visaptverošu un koordinētu stratēģiju" (tiks pieņemta drīzumā) nostādnēm, kā arī Eiropas Vēža uzveikšanas plāna tiesiskuma, ilgtspējas, taisnīguma, solidaritātes un inovācijas principiem.

Kongresa noslēgumā pacientu organizācijas parakstīs Atklātu vēstuli, kas tiks nosūtīta EP un Centrāleiropas un Austrumeiropas reģiona valstu valdībām.

Kongresa norisi var ietekmēt epidemioloģiskās situācijas izmaiņas, taču šobrīd tā paredzēta hibrīdformātā. Reģistrētiem interesentiem būs iespēja kongresa gaitu vērot tiešsaistē "Facebook" un "Youtube" platformās.

