Apzināta un cieņpilna komunikācija: izveidotas atbalsta grupas viena vecāka ģimenēm

Vecākiem, kuri dažādu iemeslu dēļ bērnus audzina vieni vai bez otra vecāka klātbūtnes, tiek veidotas īpašas atbalsta grupas, kurās vecāki saņems emocionālu atbalstu un izzinās, kā saprast un atbalstīt bērnu, kā rūpēties par savu pašsajūtu un kā veidot attiecības un karjeru. Jauns nodarbību cikls, sākot no marta.

Bezmaksas izglītojošu programmu (atbalsta grupu) viena vecāka ģimenēm "Resursi vecākiem, iespējas bērniem" organizē Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar SIA "OnPlate".

Nodarbību laikā padziļināti tiks apskatīta tēma par viena vecāka ģimenē augošu bērnu attīstības un audzināšanas aspektiem, atbalsta metodēm veselīgai bērna attīstībai. Tiks runāts par vecāku konstruktīvu sadarbību un konfliktu risināšanas prasmēm gan vecāku starpā, gan vecāka un bērna starpā. Tāpat nodarbībās apspriedīs, kā vecākiem rūpēties par savu fizisko un garīgo veselību, veidot veselīgas attiecības, kā arī akcentēta finanšu pratība un karjeras plānošana.

Atbalsta grupās būs iespēja satikties ar vecākiem līdzīgā situācijā, dalīties pieredzē, sniegt un saņemt atbalstu no citiem vecākiem un grupu vadītāja – kvalificēta un sertificēta psihologa.

Kopumā paredzētas astoņas nodarbības:

Psiholoģiski veselīgas vides pamatelementi- pieņemšana, vadība, sapratne, stabilitāte un beznosacījuma mīlestība.

Ģimenes naratīva rekonstruēšana un atbalsts bērnam – vajadzību apzināšanās un traumas pārstrāde. Kā palīdzēt bērnam pieņemt un izpaust smagas jūtas? Kā sadarboties ar otru bērna vecāku jautājumos, kas saistīti ar bērna audzināšanu, un iesaistīt citus tuvos cilvēkus?

Savu vajadzību apzināšanās un disfunkcionālo pārliecību izvērtējums, ikdienas rutīnas un rituāli. Savu pamatvajadzību (miega, pilnvērtīga uztura, fizisko aktivitāšu) ievērošana. Ikdienas laika plānošana. Bērna iesaistīšana ikdienas pienākumos.

Vingrinājumi stresa mazināšanai, atbalsta tīkla veidošana, iepriekšēja sagatavošanās problēmu situācijām.

Konflikta dinamika un attīstība, konflikta risināšanas stratēģijas, komunikācijas modeļi un ģimenes sistēmas ietekme uz individuālā komunikācijas stila pieņemšanu. Kādi ir biežāk izplatītie komunikācijas stili un kurš no tiem ir tieši man raksturīgs? Kādas ir tipiskākās konfliktu risināšanas stratēģijas? Kāda ir mana no ģimenes gūtā pieredze konfliktu risināšanā?

Apzināta un cieņpilna komunikācija. Kāda ir mana personiskā attieksme pret konfliktu? Ko darīt ar emocijām konfliktā? Ko es varu darīt, lai konflikts no problēmas pārvērstos iespējā?

Karjeras konsultēšana. Tev būs iespēja izvērtēt savu profesionālo pieredzi – analizēt uzticētos pienākumus, novērtēt savas zināšanas un prasmes. Izpētīt savu personību – stiprās, vājās puses, Tavus īpašos talantus un dotības. Apzināties, kāds darbs atbilst Tavai personībai.

Finanšu pratība. Analizēsim savu finansiālo situāciju, izvirzīsim konkrētu mērķi un izstrādāsim rīcības plānu mērķa sasniegšanai.



Nodarbības vadīs klīniskā psiholoģe Baiba Trainovska.

Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots.

Jaunās grupas nodarbības, sākot no marta, notiks astoņas ceturtdienas pēc kārtas (no 3. marta līdz 21. aprīlim): 3., 10., 17., 24., 31. martā un 7., 14., 21. aprīlī no pulksten 18 līdz 20.

Nodarbības notiks tiešsaistē – "Zoom" platformā, un pieraksts un dalības atteikšana nodarbībām ir obligāta prasība.

Pieteikšanās mājaslapā "Onplate.eu" sadaļā "Pasākumu kalendārs", izvēloties konkrētu nodarbību ciklu, vai rakstot uz e-pastu lasma@onplate.lv

Plašāku informāciju par nodarbībām, arī citu tematu, vari gūt mājaslapā "Veseligsridzinieks.lv".