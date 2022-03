'Ar bērna tēvu izšķīros. Vai var pretendēt uz uzturlīdzekļiem jau grūtniecības laikā?'

Uzturlīdzekļu tēma allaž ir karsta attiecībās, kurās dzimis mazulis un abu vecāku šķiršanās nenorit gludi. Tādos gadījumos bieži rodas strīdi, kurš kuram maksā, cik daudz, kad un par ko. Kad bērns jau ir piedzimis, viss it kā būtu skaidrs – par viņu jārūpējas abiem vecākiem, turklāt līdz pat pilngadības sasniegšanai, bet kā ir reizēs, kad divi pieaugušie izšķiras, kad mazulis vēl nav nācis pasaulē. Vai arī tad topošajam tēvam jau ir jāsāk maksāt uzturlīdzekļus savam nedzimušajam bērnam? To skaidro juriste.

"Kad biju grūtniecības 18. nedēļā, izšķīrāmies ar topošā bērna tēvu. Vēlējos noskaidrot, kas man būtu jāzina un noteikti jāievēro, lai varētu no viņa pieprasīt kādu materiālu atbalstu. Vai to ir iespējams pieprasīt arī par izdevumiem, kas rodas, bērnu vēl tikai gaidot (piemēram, ārsta norādīto medikamentu iegādei, kas saistīti ar bērna augšanu, attīstību un veselību; bērna pūriņa (gultiņa, rati, autokrēsliņš, apģērbs, higiēnas lietas utt.) sagādāšanai utt., vai tas viss jāsedz man vienai? Saprotu: lai vispār uz kaut ko varētu pretendēt, tēvam noteikti jābūt ierakstītam bērna dzimšanas apliecībā. Kad, kur un kādi dokumenti jāiesniedz, lai varētu saņemt alimentus? Kas nosaka to apmēru (tēvs nestrādā oficiāli, viņa konti jau ir zvērinātu tiesu izpildītāju apķīlāti)? Kādi ir varianti – ja tēvs labprātīgi piekrīt un arī, ja nepiekrīt, kur vērsties (tiesa, Uzturlīdzekļu garantijas fonds), ko darīt? Vēlētos visus šos jautājumus noskaidrot savlaicīgi, lai kaut ko nezināšanas pēc neizdaru nepareizi. Varbūt ir iespēja par šo visu kaut kur saņemt sīkāku konsultāciju (tās aptuvenās izmaksas)?" pēc padoma "Latvijas Vēstneša" (LV) portāla "E-konsultāciju" sadaļā vaicā Laura.

Atbild juriste Ilona Barkovska: "Uzturlīdzekļi ir līdzekļi, kas domāti tieši bērna uzturēšanai. Saskaņā ar Civillikuma 179. panta pirmo daļu vecāku pienākums ir samērā ar viņu spējām un mantas stāvokli uzturēt bērnu. Šis pienākums gulstas uz tēvu un māti līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt. Strīdus par uzturlīdzekļiem bērnam izšķir tiesa.

Līdz ar to, ja topošajai bērna mātei ir nepieciešams materiāls atbalsts grūtniecības laikā un gaidāmā bērna tēvs labprātīgi palīdzēt nevēlas, viņa ir tiesīga vērsties pēc palīdzības savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Diemžēl jautājums nesatur informāciju par to, vai topošie bērna vecāki sastāv laulībā, šķīra laulību vai arī laulība nekad nebija reģistrēta.

Lai no bērna tēva piedzītu uzturlīdzekļus, viņam jābūt ierakstītam dzimšanas reģistrā un attiecīgi bērna dzimšanas apliecībā. Ja bērna tēvs nav ierakstīts bērna dzimšanas apliecībā un atsakās labprātīgi atzīt paternitāti, maksāt uzturlīdzekļus, tad bērna mātei ir tiesības tiesā iesniegt prasības pieteikumu par paternitātes noteikšanu un uzturlīdzekļu piedziņu. Atbilde, kā to izdarīt, jau iepriekš tika publicēta šeit, kā arī tika publicēts skaidrojums "Paternitāte – bērna izcelšanās noteikšana", kas ir pieejams šeit.

Savukārt, ja bērna tēvs ir ierakstīts bērna dzimšanas apliecībā (paternitātes pieņēmuma rezultātā – ja vecāki sastāv vai sastāvēja laulībā vai arī paternitātes labprātīgas atzīšanas rezultātā), bet atsakās maksāt uzturlīdzekļus, tad bērna māte ir tiesīga vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu. Atbilde, kā to izdarīt, jau iepriekš tika publicēta šeit, un tāpat šeit ir pieejams skaidrojums "Alimenti jeb uzturlīdzekļi 2022. gadā".

Ja ar bērna tēvu nepastāv strīds par uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu (un nav tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu), bet uzturlīdzekļi netiek maksāti, tad bērna māte var vērsties Uzturlīdzekļu garantiju fondā – fonda mājaslapā ir pieejama informācija, kā no fonda saņemt uzturlīdzekļus šādā gadījumā.

Lai saņemtu individuālo konsultāciju, iesakām vērsties pie jebkura jurista vai zvērināta advokāta, kas praktizē ģimenes tiesību jomā. Šāda speciālista atlīdzības apmēru ir jānoskaidro pie konkrētā speciālista."