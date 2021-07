Ar lādētāju vannā: šovasar gūtās elektrotraumas, lietojot elektrību ūdens tuvumā

Ikdienā nevaram iztikt ne bez elektrības, ne bez ūdens. Diemžēl šo divu elementu savienojums var būt ļoti bīstams, un to apliecina šādos apstākļos gūtās elektrotraumas. Lietojot elektroierīces ūdens tuvumā, jūnijā un jūlijā septiņi pieaugušie guvuši nopietnas elektrotraumas, tostarp viena diemžēl bijusi letāla. Visbiežāk traumas gūtas, nepārdomāti lietojot elektriskos boilerus un ūdens sūkņus, viena trauma gūta arī vannošanās brīdī, mēģinot uzlādēt viedtālruni. AS "Sadales tīkls" atgādina, ka ūdens ir izcils strāvas vadītājs un neuzmanīga elektroierīču izmantošana ūdens tuvumā, īpaši, ja izrādās, ka elektroierīcēm ir defekti, var maksāt dzīvību!

Letālu elektrotraumu šovasar ir guvusi 50 gadus veca sieviete, vannasistabā lietojot bojātu elektrisko boileri – visticamāk, viņa bojātajai elektroierīcei bija pieskārusies ar slapjām rokām. Elektrotraumas rezultātā gūti abu roku un labās kājas apdegumi, kam sekojusi klīniskā nāve. Atdzīvināšanas pasākumi diemžēl bijuši neveiksmīgi. Lietojot bojātu elektrisko boileri, dušā elektrotraumu guvis arī 74 gadus vecs vīrietis, kurš nogādāts slimnīcā.

Savukārt kāda 20 gadus veca sieviete guvusi elektrotraumu, mazgājoties vannā un vienlaikus mēģinot pagarinātājam pieslēgt mobilā telefona lādētāju. Pagarinātājs iekritis vannā. Cietusī ar pirkstu apdegumiem un muskuļu sāpēm tika nogādāta slimnīcā. Elektrotraumu guvis arī kāds 32 gadus vecs vīrietis, kurš, peldoties baseinā, ieslēdzis elektrisko ūdens sūkni. Traumas rezultātā cietušais īslaicīgi zaudējis samaņu un nogādāts slimnīcā. Elektrotraumu no ūdens sūkņa guvusi arī 83 gadus veca sieviete, kura arīdzan zaudējusi samaņu un hospitalizēta. Savukārt kāds vīrietis 51 gada vecumā elektrotraumu guvis, tīrot sūkni, arī viņš pēc negadījuma hospitalizēts. Visdrīzāk sūknis tīrīšanas brīdī netika atvienots no sprieguma.

"Kā rāda "Sadales tīkla" Elektrodrošības indekss, 81 procents Latvijas iedzīvotāju savas zināšanas par bīstamību, ko var radīt elektrība saskarsmē ar ūdeni, vērtē kā ļoti labas vai labas. Tomēr, neskatoties uz to, elektrotraumas šādos apstākļos tiek gūtas, un jāatzīst, ka daļā gadījumu cēlonis varētu būt zināšanu trūkums, taču galvenais iemesls tomēr ir neuzmanība. Tā diemžēl ir realitāte, ka vienas nepārdomātas rīcības rezultātā varam vairs neiznākt ārā no vannas vai dušas vai pelde baseinā var kļūt par pēdējo. Šādi varam pēkšņi un, jāatzīst, diezgan muļķīgi, pazaudēt tuviniekus. Tāpēc vienmēr ir jāatceras šīs divas lietas – pirmkārt, ja mājās manām bojātas elektroierīces, no tām jāatbrīvojas vai jāuztic to remonts sertificētam elektriķim. Bojātas elektroierīces nevajag taupīt un lietot, jo liktenīgā brīdī tās var kļūt par iemeslu lielai nelaimei! Otrkārt, ir jāsaka stingrs "nē" izklaidīgai, nedrošai un neuzmanīgai elektroierīču izmantošanai ūdens tuvumā, kā arī, veicot elektroierīču tīrīšanu, tās vienmēr jāatvieno no rozetes! Ir jāsaprot, ka ļoti bīstama var būt arī tik šķietami nevainīga rīcība kā pieskaršanās elektroierīcei ar slapjām vai mitrām rokām," stāsta "Sadales tīkla" Mācību centra pārstāvis, elektrodrošības eksperts Artūrs Šmats.

"Sadales tīkls" atgādina, ka vasara ir periods, kurā elektrotraumu skaits pieaug visstraujāk – ir vasaras brīvlaiks un atvaļinājumu laiks, kad kopumā varam kļūt neuzmanīgāki un izklaidīgāki. Karstajās dienās arī biežāk atveldzējamies pie ūdens, tāpēc šai laikā vēl rūpīgāk jāatceras, ka elektrība savienojumā ar ūdeni var būt ļoti bīstama. Īpaša uzmanība jāpievērš maziem bērniem, lai viņi nepieskatīti nenonāktu nedrošās situācijās, kā arī ar skolas vecuma bērniem ieteicams regulāri pārrunāt elektrodrošības pamatprincipus, kuri ikdienā jāatceras arī pašiem.