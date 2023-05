Ar pasākumiem un lekcijām norisināsies PEP mammu dienas

Nedēļu pirms Mātes dienas Latvijā atzīmē arī PEP (pirmās emocionālās palīdzības) mammu dienas. Šogad tās norisināsies no 8. līdz 13. maijam. Šajā laikā norisināsies dažādi pasākumi un lekcijas: bez maksas vai par samazinātu maksu.

Jaunās ģimenes aicinātas piedalīties šī gada pasākumos kā klātienē, tā arī tiešsaistē un izmantot iespēju bezmaksas vizītēm vai vizītēm par samazinātu samaksu.

Pieteikšanās uz klātienes vai tiešsaistes pasākumiem obligāta, sazinoties ar konkrēto PEP mammu. Tāpat pieteikšanās uz vizītēm arī saziņā ar konkrēto PEP mammu. Kontaktus atradīsi vietnē "Pep.lv".

Klātienes pasākumi:

8. maijā no pulksten 14 līdz 16 – saruna pie tējas tases "Mazulis ir klāt! Ko nu?". Tikšanās ar sertificētu PEP mammu un zīdīšanas konsultanti Solvitu Stengrēvicu-Grāvīti, Kr.Barona ielā 130/12, Rīgā.

9. maijā no pulksten 12 līdz 14 – "Kā sagatavoties skaistam pēcdzemdību periodam?". Tikšanās pie vecmātes Baibas Stikutes, grūtnieču vingrošana ar lekciju ar PEP mammu Silvu Atvaru un PEP mammām apmācībā, Svētās Ģimenes mājā Klostera ielā 5, Vecrīgā.

10.maijā pulksten 11 – topošo māmiņu tējas pauze ar PEP mammu Ditu Kauliņu "Kas ir PEP mamma un kādu atbalstu tā var sniegt, kad mazulis tikko ieradies", Lielvārdē, "Sapņu ceļojums telpās".

11. maijā pulksten 10.30 – Mammu un mazuļu rīts kopā ar PEP mammu Ditu Kauliņu, Lielvārdē, "Sapņu ceļojums telpās".

11. maijā no pulksten 10 līdz 12 – PEP mammas Elīnas Kļaviņas nodarbība "Manas vajadzības", "Polly Poppins" svinību vietā, Ģertrūdes ielā 23, Rīgā.

12. maijā pulksten 10 – "Atbalsts vecākiem Ogrē" Mammu un mazuļu brokastis kopā ar PEP mammām Baibu Kauliņu un Ingu Bernāni.

12. maijā pulksten 11 –tikšanās mammām Raiņa parkā, Jelgavā kopā ar PEP mammām Lieni Eglīti un Andželu Veikšinu.

13. maijā pulksten 10 – mammu satikšanās rīts ar PEP mammu Ivetu Maslinarsku, saruna par mammu resursiem, emocionālo atbalstu, kad ģimenē ienāk mazulis. Saldus KOPtelpā, Striķu ielā 2, Saldū.

13. maijā no pulksten 11 līdz 13 – tikšanās ģimenēm "Kā būt tādam vecākam, kāds tu vēlies būt?" Ķekavā ar PEP mammām Lauru Eglīti-Jefanovu, Ilzi Lasmani un Lāsmu Rugāti van der Polu.

13. maijā – Jaunpils Dabas notikumu dārzā festivāla "No viena zieda zara" laikā PEP mamma Elīna Kļaviņa vadīs divas nodarbības. No pulksten 10 līdz 12 paredzēta lekcija "Kā saprast un pieņemt bērna emocijas", bet no pulksten 14.30 līdz 16.30 – lekcija "Kā bērnam iemācīt ievērot savas un citu cilvēku robežas".

14. maijā pulksten 11.30 – Māmiņdienas tikšanās pie kafijas tases Skrīveros, Skrīveru Mājas saldējuma kafejnīcā ar PEP mammu Baibu Kauliņu.

Tiešsaistes pasākumi:

9. maijā no pulksten 12 līdz 14 – "Kā sagatavoties skaistam pēcdzemdību periodam?": tikšanās pie vecmātes Baibas Stikutes, grūtnieču vingrošana ar lekciju ar PEP mammu Silvu Atvaru platformā "Google Meet".

12. maijā pulksten 11 –tikšanās ar PEP mammu Silvu Atvaru pie vecmātes Baibas Stikutes māmiņu grupā uz sarunu "Mammas emocijas" platformā "Google Meet".

LIVE IG:

8. maijā pulksten 12 – PEP mamma Baiba Kauliņa sarunāsies ar Leldi Sotnieci no @majassaldejums – "Kā tas īsti – būt mammai?"

10. maijā pulksten 14 – PEP mamma Laura Eglīte-Jefanova sarunāsies ar PEP mammu Elīnu Kļaviņu par atgriešanos darbā no BKA, dārziņa gaitu uzsākšanu un bailēm no šīm pārmaiņām.

10. maijā pulksten 10 – PEP mamma apmācībā Alise Kalpiņa sarunāsies ar ginekoloģi Viju Plūmi par to, kā sievietes emocionālā labsajūta ietekmē viņas veselību.

10. maijā pulksten 18.30 – PEP mammu kustības veidotāja, ģimenes psihoterapijas speciāliste Vita Kalniņa sarunāsies ar SOS bērnu ciemata programmas "Piedzimstot bērniņam" sociālo darbinieci Ingunu Ziemani par PEP mammu darbu programmā.

11. maijā pulksten 10 – PEP mamma Baiba Kauliņa sarunāsies ar dūlu, PEP mammu apmācībā Liju Liepiņu-Putru par bērniņa raudāšanu.