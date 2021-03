Arī caur video kameru? Kā dūlas atbalsta dzemdībās, pirms un pēc tām pandēmijas laikā

Jana Auziņa papildina, ka dažreiz ir jāuzņemas iniciatīva tomēr uzstāt – jau jādodas uz stacionāru: "Dažreiz sieviete tik ļoti labi "ieiet sevī" dzemdībās un jūtas tik droši ar dūlu, ka teju vai aizmirst par došanos uz stacionāru. Man bija pieredze, ka sieviete tik labi iejutusies dzemdībās, kaut kontrakcijas sit augstu vilni, es viņu vēroju, kā viņa elpo un skan, jau sāku dzirdēt rūcošu skaņu, kas var liecināt par izstumšanas perioda tuvošanos. Taču – viņa nekur netaisījās – šķiet, viņai šķita, ka tā "pa kluso" varētu arī piedzemdēt, jo viss skaisti padodas un dūla ir tepat blakus... Bet neviena dūla negrib un nav apmācīta pieņemt dzemdības, tas ir jādara mediķiem. Tajā reizē, kad pārgāja kontrakcija, es teicu: "Mīļā, zini, mums jābrauc. Es jau izsaucu taksometru." Mani vērojumi, ka tuvojas dzemdību finišs, bija pareizi – ieradāmies uz izstumšanu dzemdību namā. Dažreiz tomēr ir jāuzstāj."

Līga Giniborga piekrīt – kaut viņa ir arī vecmāte, strauji progresējošās dzemdībās sauktu neatliekamo medicīnisko palīdzību: "Dzemdībās, kur esmu nolīgta kā dūla, esmu dūla. Tad es neņemu plašo mājdzemdību vecmātes aprīkojumu, kāds man ir, ja esmu nolīgta kā mājdzemdību vecmāte."

Zināms, ka dzemdības visbiežāk notiek naktīs. "Sievietes, kuras atbalstu dzemdībās, esmu iepriekš gatavojusi tām individuāli un sajūtu skolā, tāpēc mums ir izveidojušās ilglaicīgas, tuvas attiecības. Tāpēc arī nav grūti celties nakts vidū – es ar lielu prieku dodos sievieti un ģimeni atbalstīt," dalās Līga Giniborga.

Dalība dzemdībās virtuāli?





Ierobežojumu dēļ dūlām ir pieredze, sievietes atbalstot dzemdībās attālināti – pa telefonu vai video zvanā. Lai gan tas nevar sniegt pilnīgu dūlas klātienes aizstāšanu (pieskārieni, vienots elpas ritms, apskāvieni, masāžas u.t.t.), tomēr zināmu klātbūtnes efektu un mieru tas dod.

Stāsta Jana Auziņa: "Es atbalstīju kādu sievieti caur video zvanu – viņa nolika telefonu uz palodzes dzemdību zālē. Viņai bija svarīgi just kontaktu, tuvību. Teica – pasaki, ka es to varu. Es viņu stiprināju ar vārdiem, un tas viņai palīdzēja. Vienīgi mediķi jutās neērti par ieslēgto kameru un lūdza uz viņu ienākšanas brīdi to izslēgt."