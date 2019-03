Arī Latvijā vairāki simti jauniešu plāno pievienoties globālajam klimata streikam

Pieprasot politisko atbildību un steidzamu rīcību klimata krīzes risināšanā, piektdien, 15. martā, simtiem tūkstošu skolēnu un studentu no vairāk nekā 98 pasaules valstīm, tostarp Latvijas, pievienosies "Globālajam streikam nākotnei". Latvijā protesta akcija notiks kā gājiens no Ministru kabineta līdz Saeimai, un to rīko neformālā jauniešu kustība "Fridays For Future Latvia".

Globālā jauniešu kustība "Fridays For Future" ir radusies, iedvesmojoties no zviedru skolnieces Grētas Tūnbergas iknedēļas skolas streika, ko viņa uzsāka 2018. gada augustā. Tā vietā, lai ietu uz skolu, Grēta piektdienās devās piketēt pie parlamenta, protestējot pret likumdevēju rīcības trūkumu klimata pārmaiņu jautājumos. Kopš tā laika viņa ir iedvesmojusi tūkstošiem jauniešu visā pasaulē sekot savam piemēram. Pateicoties savam ieguldītajam darbam, 16 gadus vecā meitene ir arī nominēt Nobela Miera prēmijai, vairāk par to lasi šajā rakstā. Streika pamatā ir fakts, ka cilvēku darbības rezultātā Zemes klimats strauji mainās, un kopš Parīzes klimata vienošanās 2015. gadā nav sekojošas vērā ņemamas rīcības, lai novērstu klimata krīzi. Globālā klimata streika mērķis ir skaidri un mierpilni pieprasīt visām pasaules valstīm nekavējoties rīkoties, lai risinātu klimata pārmaiņu krīzi, informē "Fridays For Future" kustības pārstāve Laura Treimane. "Es esmu par skolēnu streiku. Tieši skolēnu – jo tā ir tā paaudze, kuriem būs jābūt ļoti drosmīgiem, ļoti talantīgiem, apveltītiem ar ļoti labu veselību un tādiem, kuri spēs stāties pretī savu senču dogmām un paradumiem. Tā būs unikāla paaudze," saka vides akcijas "Lielā Talka" vadītāja Vita Jaunzeme.Viņa uzskata, ka paši streiki nenesīs izmaiņas tiešā veidā, bet liks aizdomāties: "Iespējams, tie ar laiku pārvērtīsies par kārtējo šovu, ko ātri izmantos dažādas struktūras. Tomēr es ceru, ka daudzi aizdomāsies, kādus signālus jaunieši sūta, un ka jaunieši grib dzīvot tīrā, skaistā, veselā vidē. Un ka mēs patiesībā visi to gribam." Kaitīgo emisiju koncentrācija atmosfērā arvien turpina palielināties un nupat, šī gada martā, sasniegts jauns CO2 koncentrācijas rekords Zemes atmosfērā. Pēdējā ANO Starpvaldību klimata pārmaiņu paneļa (IPCC) ziņojumā 2018. gadā uzsvērts, ka nepieciešams vismaz 50 procentu samazinājums nākamajā desmitgadē, lai novērstu katastrofālas sekas, kā masveida dzīvnieku un augu izzušanu, dzeramā ūdens trūkumu, plūdus, ražas apjomu sarukumu u.c. Tāpēc jauniešu kustība "Fridays For Future Latvia" kopā ar nevalstiskajām organizācijām — "Dzīvnieku brīvība", "Zero Waste Latvija", apvienību "Pilsēta cilvēkiem", "Zaļā brīvība", "Vides izglītības fonds", jaunatnes organizāciju "Protests", "Fashion Revolution Latvia", "Satori" un vairākiem desmitiem citu organizāciju — aicina ikvienu iestāties par labāku nākotni, 15. marta pulksten 15.30 pulcēties Vērmanes dārzā un doties gājienā, pieprasot arī no Latvijas likumdevējiem politiski atbildīgu, mērķtiecīgu un steidzamu rīcību, lai risinātu samilztošo klimata krīzi.