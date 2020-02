Tas, ka dzīve pēc bērnu piedzimšanas kardināli mainās, nav noslēpums nevienam, kas to piedzīvojis. Par ikdienu pēc bērniem, izskatu un dinamikas maiņu attiecībās raidījumā "Māmiņu klubs" runā TV personība un raidījumu vadītājs Armands Simsons ar sievu Ivetu.

Simsonu ģimenē aug četras meitas. Iveta teic: "Man ļoti patīk šis periods, kad ienāca ģimenē Odrija. Viņa mums ienāca kā Ziemassvētku bēbis, 22. decembrī. Patiesībā lielākās meitenes jau tiešām ir palielas, kuras pašas reāli izbauda šo laiku. Man, piemēram, šie divi gadi ir paskrējuši ļoti ātri, bet es tos arī izbaudu. Jo mēs visa ģimene izbaudām šo laiku."

Runājot par to, kad Iveta pati kā sieviete jutusies vislabāk, viņa atbild: "Es nesūdzos par sevi, kā es tagad jūtos. Es zinu, ka pēc otrā bērna, kad Eimija piedzima, svara ziņā zaudēju visvairāk. Un, protams, paskatoties spogulī, varbūt lielāks smaids parādās sejā. Bet tiešām – tas mani nekādā izmisumā nedzen."

Simsons teic, ka sievai lielākoties jāpatīk pašai sev un viņam. "Ja viņa arvien mājās bēg no manis projām – kā es viņu mīlu, gribu un dievinu… Es to ļoti novērtēju. Man patīk, ka uz viņu atskatās. Atkal nekur tālāk mēs par to neesam tikuši, ka sieviete izskatās tā, kāds blakus viņai ir vīrietis. Un vīrietis attiecīgi tāds, kāda blakus viņam ir sieviete. Atgriežoties pie attiecību stāsta, tā ir mijiedarbība, tas ir atbalsts, vienam otra uzmundrināšana, un, jā, arī sakārtošana."