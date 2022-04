Artis Dvarionas jeb Lapsene par pārliecības zudumu un motivāciju zemākajos punktos

Radio ētera personība, dziedātājs un dīdžejs Artis Dvarionas, kurš pēc 12 gadu pārtraukuma atgriezies ar jaunu skatuves vārdu Lapsene un izdevis singlu "Tukšpauris", atklāj – dzīvē bijuši brīži, kad, pat esot uz skatuves, nav sapratis, ko tur dara, un zaudējis pārliecību par sevi. Radio "SWH" raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi" viņš dalās motivācijas un spēka meklējumu pieredzē, atrodoties zemākajos dzīves punktos.

Dvarionas lielu atpazīstamību guva grupas "R.A.P." sastāvā, vēlāk darbojies "Tā Tā Tā". Kad beigusies otrā minētā darbība, dziedātāju piemeklējušas drūmas sajūtas. "Es zaudēju pārliecību par sevi, kaut kas notika ne tā. Man vairs nepatika būt uz skatuves, es vairs nespēju saslēgties ar dziesmu tekstiem, kurus es dziedu. Es nereti pieķēru sevi pie sajūtas – koncerts ir, cilvēki lec, viss notiek, bet man bija tāds – ko es te daru? Es pats neguvu no tā baudījumu vairāk. Es gribēju paiet malā no tā visa," atzīst Dvarionas. Savukārt pēdējā pusotra gada laikā viņam izdevies atklāt kādu savu jaunu talantu: "Es nezināju, ka varu to darīt. Izrādās, ka es pats varu komponēt. Likās, ka man vajag kādu citu, un es varu tikai dziedāt."

"Kāpjot uz skatuves, tev ir jāmēģina atmest visi tie kompleksi, kas tev ir ikdienā. Tādā ziņā skatuve vienmēr ir ļoti palīdzējusi. Es, kā jebkurš cilvēks, esmu pilns ar kompleksiem. Tad, kad uzkāp uz skatuves, tas ir līdzīgi kā nostājies ēterā pie mikrofona radio. Kad ieslēdz mikrofonu, tev visa pārējā dzīve aizmirstas. Tu esi tajā lomā, tu esi te, dedzi ar to lietu. Tas pats ir, uzkāpjot uz skatuves, tev ir jāspēj sevī prātā izgaismot tavas iedomātās foršās puses, foršās lietas. Tas dod pārliecību, tas dod enerģiju, ko klausītājs redz un jūt," atklāj dziedātājs.

Taujāts, kā tiek ar visu galā, atrod motivāciju un spēku dzīves zemākajos brīžos, Dvarionas norāda, ka arī viņam ir savi augšā, lejā posmi: "Man tāpat ir bieži situācijas, kad pārliecība ir ļoti zema, un es ieslēdzu mikrofonu un man ir jārunā. Man palīdz savākties tas, ka tajā brīdī, kad ieslēdzas sarkanā poga, tajā brīdī izslēdzas viss pārējais dzīvē. Un tas man palīdz kaut kā savākties. Bet nav vienmēr viegli. Tas nav tā kā brīžiem izklausās, – ka tas viegli nāk, ka vienmēr tas ir tā "pūt un palaid". Nē. Man ir ļoti lielas sarunas un liela iekšējā ņemšanās."

