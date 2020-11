Arvien vairāk vecāku ziņo par pārkāpumiem bērnudārzos

Apkopojot iesniegumu vai sūdzību rezultātā veikto pārbaužu statistiku pēdējos trīs gados, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) secinājusi, ka katru gadu kopējā pārbaužu skaitā pastāvīgi nedaudz pieaug tieši pirmsskolas izglītības iestādēs jeb bērnudārzos veikto pārbaužu skaits, ziņo inspekcijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

2018. gadā bērnudārzos tika veikti 30 procenti no kopējā pārbaužu skaita izglītības un uzraudzības pakalpojumu sniedzēju iestādēs, gadu vēlāk to daļa pieauga līdz 30,4 procentiem, bet šogad no kopējā sūdzību rezultātā veikto pārbaužu skaita bērnudārzu pārbaudes jau ir 31,8 procenti no kopējā pārbaužu skaita, informē inspekcijā.

Paralēli tam pieaug arī vecāku, kā sūdzību iesniedzēju, īpatsvars – 2018. gadā vecāki iesniedza 75 procentus jeb 27 sūdzības par iespējamiem pārkāpumiem bērnudārzos, 2019. gadā – 80,9 procentus jeb 34 sūdzības, bet šogad – jau 90,9 procentus sūdzību. Interesanti, ka paralēli tam samazinās pašu pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem iestādē – vēl 2018. gadā no darbiniekiem VBTAI saņēma 8,3 procentus iesniegumus, 2019. gadā – 2,9 procentus, bet šogad – nevienu iesniegumu.

"Mūsu ieskatā tas liecina, ka pakāpeniski sabiedrībā, īpaši vecāku vidū, pieaug izpratne par bērnu tiesībām un atbilstošām izglītošanas un audzināšanas metodēm, vienlaikus, šajā jomā vēl ir daudz darba, jo salīdzinājumā ar Rietumu valstīm, Latvijā aizvien ir samērā augsta tolerance pret vardarbību kopumā, t.sk. dažāda veida vardarbību pret bērniem," uzsver VBTAI priekšnieks Jānis Ābele.

Šo gandrīz trīs gadu laikā VBTAI ir saņēmusi 100 sūdzības vai iesniegumus par iespējamiem pārkāpumiem bērnudārzos – 54 no tiem bijuši par iestādēm Rīgā, pārējie – citās pilsētās un novados. Lielākā daļa sūdzību saņemtas par pašvaldības iestādēm (2018. gadā – 86,1 procents, 2019. gadā – 80,9 procenti, 2020. gadā – 90,4 procenti).

Lielākā daļa sūdzību ir par darbinieku emocionālo vai fizisko vardarbību pret bērniem – 2018. gadā tādu bija 91,6 procenti, 2019. gadā – 95,2 procenti, bet 2020. gadā – 90,9 procenti. Pārējās sūdzības un iesniegumi vēsta par bērnu savstarpējo vardarbību. Sūdzībās no gada gadā atkārtojas stāsti par iespējamu fizisko vardarbību pret bērniem (sišana pa dibenu, galvu, pēdām, raustīšana aiz matiem, kratīšana aiz rokas, izolēšana atsevišķā telpā), emocionālo vardarbību (bļaušana, kliegšana, problēmu nerisināšana un noklusēšana). Vairākkārt sūdzībās norādīts, ka bērnudārza vadība tikusi informēta par problēmām, taču situāciju nerisina.

Ne visas sūdzības apstiprinājušās – 2018. gadā pilnībā apstiprinājās 13,89 procenti sūdzību, bet daļēji – 58,33 procenti. Neapstiprinājās 10 sūdzības jeb 27,78 procenti no kopējā sūdzību skaita. 2019. gadā apstiprinājās 14,29 procenti sūdzību jeb seši gadījumi, daļēji apstiprinājās 19 sūdzības (45,24 procenti gadījumu). 2020. gadā apstiprinājās piecas sūdzības jeb 22,73 procenti gadījumu, bet daļēji apstiprinājās deviņas sūdzības (40,91 procents gadījumu). Neapstiprinājās astoņas sūdzības jeb 36,36 procenti gadījumu.