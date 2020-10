Astoņas idejas, kā aizvadīt rudens brīvlaiku Jūrmalā ar ģimeni

Rudens brīvlaikā ģimenes ar bērniem aicinātas doties ceļojumā uz Jūrmalu, kur iespējams neparastā veidā iepazīt saulaino Aspazijas dzeju, uzzināt par kūrorta un zvejniecības vēsturi, kā arī veikt aizraujošus eksperimentus izglītības centrā un iepazīties ar īstiem robotiem. Tāpat, pavadot brīvlaiku šajā pilsētā, iespējams sasildīties spa un baudīt ūdens priekus akvaparkā, kā arī izmēģināt spēkus šķēršļu trasēs Dzintaru mežaparkā. Lūk, astoņas idejas ierosmei!

Reiz kūrortā – izstāde Jūrmalas pilsētas muzejā

Jūrmalas pilsētas muzeja izstādē "Bērns kūrortā" apmeklētāji aicināti iepazīt bērnu izklaides kūrortā laikā no 19. gs. beigām – aplūkot seno laiku spēles un rotaļlietas, apģērbu un pludmales piederumus. Mazākie apmeklētāji, iejūtoties pludmales atmosfērā, var parotaļāties smiltīs, savukārt vecākiem būs interesanti ieklausīties jūrmalnieku bērnības atmiņu stāstos par vasarniekiem un pionieru nometnēm, par to, kas ir kazragu sacīkstes un Konkordijas vilki, un cik vareni zemeņu audzētāji bijuši jūrmalnieki. Muzejs apmeklētājiem atvērts no trešdienas līdz svētdienai no pulksten 10 līdz 17. Ieeja brīva.

Saulains stūrītis "Aspazijas mājā"

Muzejā "Aspazijas māja" bērni tiek aicināti saistošā veidā iepazīt latviešu dzejnieces Aspazijas dzeju. Interaktīvās izstādes "Saulains stūrītis" telpa ir pārvērsta jūgendstila dārzā, kur, guļot "Zvaigžņu teltī" un vērojot zemūdens pasauli "Sapņu dīķītī", mazie apmeklētāji var klausīties Aspazijas dzeju, meklēt pārsteigumus "Brīnumlādītēs" un, sēžot ziedu krēsliņos, noklausīties Aspazijas dzejoli "Aicinājums" dziesmā. Muzejs atvērts no otrdienas līdz svētdienai no pulksten 10 līdz 17. Ieeja bez maksas.

Foto: Artis Veigurs

Netālu no Aspazijas mājas, ejot pa mazo Aspazijas ieliņu jūras virzienā, "sastopama" arī pati dzejniece – tēlnieces Olgas Šilovas veidotā skulptūra "Aspazija kāpās" ataino dzejnieci jaunībā, pie kājām pieglaudies Aspazijai mīļais mājdzīvnieks – kaķis.

Zvangas ieskandināšana zvejnieku sētā

Pastaigājoties Ragakāpas dabas parkā, var aiziet līdz Jūrmalas Brīvdabas muzejam, kur apskatāma senā zvejnieku sēta ar tai raksturīgām ēkām – dzīvojamo māju, klēti ar ratnīcu, tīklu būdu un pirti –, bagātīgākā virvju vīšanas rīku un materiālu kolekcija Latvijā, enkuru un zvejas laivu kolekcija, kā arī jaunā ekspozīcija, kas iepazīstina ar laivu būves attīstību.

Muzeja teritorijā atrodas Latvijā lielākā zvanga – sitamais mēlīšu instruments, kuru ieskandināt var ikviens muzeja apmeklētājs. Muzejs atvērts no otrdienas līdz svētdienai no pulksten 10 līdz 17. Ieeja brīva.

Neparasti eksponāti un eksperimenti "Korso brīnumos"

Zinātkārie brīvdienu baudītāji aicināti atklāt izklaides un izglītības centra "Korso brīnumi" pasauli ar interaktīviem eksponātiem un eksperimentos izzināt neparasto – vērot paša radīto magnētisko lauku, turēt rokās dūmu burbuļus, pieskarties mākoņiem, izgatavot "balonraķetes" un darīt citas interesantas lietas. Skolēnu brīvlaikā "Korso brīnumi" atvērti darba dienās no pulksten 13 līdz 19, nedēļas nogalē no pulksten 12 līdz 19. Plašāka informācija šeit.

Paviesoties "Robotu pilsētā"

Līdz 25. oktobrim tirdzniecības centra "Korso" 2. stāvā apskatāma robotu un tehnoloģiju izstāde, kurā var satikt vairāk nekā 30 robotus no visas pasaules. Tie apmeklētājus pārsteidz, uzjautrina, veic masāžu, dzied un dejo, pat aicina uz tikšanos. Ik stundu izstādē notiek robotu teātris ar ekvilibristikas brīnumu demonstrējumiem un tehnošovu. Izstāde atvērta darba dienās no pulksten 14 līdz 21, brīvdienās no pulksten 10 līdz 21. Tālrunis uzziņām 20499204.

Ūdensprieki "Līvu akvaparkā"

Izbaudīt vasarīgus ūdenspriekus aicina "Līvu akvaparks", kur katrs no apmeklētājiem atradīs sev piemērotāko atpūtas veidu – dažādu garumu nobraucienu slīdnes, vairāk nekā desmit dažādu dziļumu un lielumu baseini un spa komplekss, kur ļauties mierīgai atpūtai burbuļvannās, sāls istabā, izbaudīt gaisa un zemūdens masāžas un pirtis. Plašāka informācija un aktuālie piedāvājumi mājaslapā.

Ceļojums vasarā turpinās – sasildīties spa

Jūrmalas kūrortviesnīcas sniedz iespējas kopā ar ģimeni "aizceļot" vasarā un uzlabot labsajūtu, apmeklējot spa, pirtis un baseinus. Stiprināt veselību un izklaidēties, baudot spa un apmeklējot sporta centru, bērnus un vecākus aicina "Baltic Beach Hotel&SPA".

Īpašus rudens spa rituālus pusaudžiem un jauniešiem, pērļu vannas un masāžas bērniem piedāvā "Hotel Jūrmala Spa", savukārt "Lielupe by Semarah Hotels" papildus bērnu spa procedūrām un peldēšanas nodarbībām aicina uz jautru atpūtu bērnu klubā. Informācija par īpašajiem piedāvājumiem ģimenes brīvdienu pavadīšanai kūrortviesnīcās šeit.

Foto: Publicitātes foto

Aktīva atpūta Dzintaru mežaparkā

Līdz 25. oktobrim aktīvās atpūtas cienītājiem Dzintaru mežaparkā atvērts piedzīvojumu parks "Jūrmalas Tarzāns". Pievārēt piedzīvojumu parka piecas dažādu līmeņu šķēršļu trases ir izaicinājums gan bērniem, gan pieaugušajiem. Vairāk informācijas par parka darba laiku mājaslapā.

Dzintaru mežaparkā ir arī sporta laukumi, skeitparks un rotaļu laukumi dažāda vecuma bērniem – tās ir daudzveidīgas atpūtas iespējas visai ģimenei. Mežaparkā atrodas skatu tornis ar 12 platformām, kurā uzkāpjot, var palūkoties uz Jūrmalu no vairāk nekā 33 metru augstuma. Dzintaru mežaparks ir atvērts katru dienu plkst. 9.00–22.00. Ieeja brīva.

Apmeklējot atpūtas vietas, ikviens aicināts ievērot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.