Astoņi pārsteigumi, kurus var sagaidīt jaunie tēti

Deviņus garus mēnešus tu naktīs skrēji meklēt savai mīļotajai zemenes, marinētus gurķīšus, iekārtoji bērnistabu un sakostiem zobiem pat pacieti dalību grūtnieču fotosesijā. Bet pats interesantākais tevi gaida tieši pēc mazuļa nākšanas pasaulē – gatavojies!

Mamma un jaundzimušais ir praktiski nesaraujama sistēma. Bērnam mammas klātbūtne ir nepieciešama burtiski katru sekundi, bet visi sievietes instinkti ir virzīti uz to, lai šo vajadzību apmierinātu. Sievietei, kura nule kā kļuvusi par mammu, citi cilvēki, viņu problēmas un vēlmes aiziet otrajā plānā. Ko gan teikt par citiem, ja viņa šajā vāveres ritenī piemirst pat pati par sevi!

Vīrietis šajā ģimenei visai sarežģītajā periodā var sajusties nevajadzīgs, atmest ar roku un atsvešināties no sievas un bērna. Tas pilnībā ir izskaidrojams, bet ir slikts problēmas risinājums. Atceries, ka sieviete to visu dara "ne speciāli". Vienkārši viņai ir ļoti grūti. Grūtāk nekā tev, jaunajam tētim. Viņa no visa spēka cenšas būt māte.

Ar laiku viss stabilizējas: jūs abi apgūsiet savas jaunās lomas, bet bērns – beidzot arī sāks normāli gulēt. Un, lai šis labvēlīgais laiks atnāktu ātrāk, iespējami aktīvāk iesaisties tēva lomas pildīšanā. Pastaigājies ar ratiņiem, vanno mazuli, sarunājies ar viņu – soli pa solim tu kļūsi par īstu tēti. Bet turpinājumā iepazīsties ar astoņiem pārsteigumiem, kurus vari sagaidīt, kļūstot par tēti. Tos, jau pirms pārsteiguma brīža iestāšanās, piedāvā iepazīt portāls "Detimail".

Galvenais par šķīvīšiem – tagad tas esi tu

Pēc bērna piedzimšanas var gadīties, ka mājokļa grīdas pamazām pārklāj putekļi, bet izlietnē dienu no dienas krājas nemazgātu trauku kaudze, lai gan iepriekš visi šie garlaicīgie jautājumi tika atrisināti automātiski. Protams, tas, iespējams, neattiecas uz ģimenēm, kurās ir visjaunāko tehnoloģiju palīgi mājas uzkopšanā – trauku mazgājamā mašīna, putekļsūcēji, kas paši darbojas un arī izmazgā grīdu.

Bet nu ir iestājušies citi laiki – tagad tavai sievai nepieciešama palīdzība. Pirmkārt, viņai fiziski jāatjaunojas pēc dzemdībām, bet, otrkārt, jāapgūst simts un viena jauna lieta, kas saistīta ar bērna aprūpi, tādēļ tev ir jāuzņemas vismaz daļa rūpju par saimniecības lietām (ja ne pilnībā).

Foto: Shutterstock

Tev būs jauna sieva

Pēc dzemdībām tava mīļotā mainīsies – un ne tik daudz ārēji (lai gan, protams, arī šajā ziņā izmaiņas var sagaidīt), cik iekšēji. Iespējams, viņa tev sāks šķist daudz pieaugušāka, viņai parādīsies jaunas intereses, jaunas tēmas sarunām un arī domubiedru loks. Visai saprotami, ka pirmajā laikā galvenais sarunu temats būs bērns, viņa veselība un labsajūta. Bet neizgulēšanās un hormoni noteikti ietekmēs viņas garastāvokli.

Ar šo jauno cilvēku nāksies izveidot absolūti jaunas attiecības. Bet tālāk – vai nu tu pieradīsi, vai nu sievu kādā brīdī savā veidā palaidīsi vaļā, bet agri vai vēlu sistēma kļūs līdzsvarotāka. Galvenais – nogaidīt un to sagaidīt.

Šajā rakstā vari uzzināt, kādas negaidītas izmaiņas sievietē var novērot pēc dzemdībām, bet te lasi par tumšajām un gaišajām pusēm pēcdzemdību periodā, kur šo jautājumu aplūko psihiatre Inga Zārde.

Nāksies aizmirst par miegu

Jā, lielākā daļa ir lietas kursā par to, ka zīdaiņi slikti guļ, bet teorijā tie ir tikai stāsti un līdzjūtīga nopūta, bet praksē tas viss var līdzināties izdzīvošanas spēlei.

Ikdienā šo nakts nodevu, visticamāk, segs bērna māte. Tavs uzdevums – savlaicīgi sniegt savu atbalstu un laiku pa laikam dot savai mīļotajai iespēju kārtīgi izgulēties.

Skaidrs, ka no rīta tev jādodas uz darbu, bet tici, arī viņai ir tāds pats darbs, tikai mājās. Un tas nav ne mazāk smags, kā tavējais ārpus mājas.

Kopumā vari ņemt vērā, ka uz gadu vai pat diviem tev var nākties aizmirst par pilnvērtīgu miegu astoņu, deviņu stundu garumā. Toties tu sāksi novērtēt klusuma minūtes, iemigsi vienā mirklī un pie jebkura trokšņa, un iemācīsies izgulēties četru stundu laikā.

Šeit atradīsi špikeri pāra dialogam pēc tam, kad ģimenē būs ienācis mazulītis. Foto: Shutterstock

Un nāksies pārvarēt riebumu

Ja tev agrāk tikai doma par kāda cita, pat it kā "visdārgākā dibena" mazgāšanu, tev šķita briesmīga, tad tagad mazā, maigā dibentiņa mazgāšana kļūs par daļu no tavas rutīnas. Turklāt jums ar sievu droši vien parādīsies tikai jums abiem saprotami jociņi par šo delikāto tēmu.

Pēc nedēļu ilgiem treniņiem tu jau ar aizvērtām acīm varēsi bērnam nomainīt autiņbiksītes un veikalā iegādāties nepieciešamā izmēra un modeļa maiņas pamperus. Lai gan tagad, neilgi pēc mazuļa dzimšanas, tas tev šķiet kā superatbildīgs uzdevums.

Un vēl tev nāksies aizmirst par saviem hobijiem, vismaz uz laiku

Personīgā laika kļūs mazāk, visticamāk, tā vispār nebūs. Naivie centieni aiziet uz sporta zāli, aizbraukt pamakšķerēt vai tikties ar draugiem ar lielu varbūtību atdursies pret mīļotās nelabvēlīgo skatienu. Jo... Pastāv taisnīguma princips. Ja viņai nav brīvā laika, tad kāpēc tādam jābūt tev?

Izeja te ir tikai viena: regulāri sniegt iespēju sievai izrauties kaut kur bez bērna, kaut tikai uz pāris stundiņām, vismaz reizi nedēļā, tad arī tev būs morālas tiesības uz personīgo atpūtu. Vai arī izraujaties no mājas divatā, mazuli uzticot paauklēt vecmāmiņai vai auklei.

Šajā rakstā uzzini, kas ir tās 15 lietas, par kurām baiļojas vīrieši pirms bērna dzimšanas. Foto: Aditya Romansa / cc`

Un... Bērni ir visai dārgs prieks

Pastāv ilūzija, ka bērnam pirmajā dzīves gadā vajadzīgs visai maz – lai tikai mamma būtu blakus. Šeit nu ir tikai daļa patiesības. Mazulim arī vajag drēbītes un ēst. Un, ja ēšanas "problēmu" var atrisināt ļoti ekonomiski, barojot mazo ar krūti, tad apģērba iegādei gan nāksies patērēties, un bērni aug ļoti ātri: vēl vakar kombinezons bija par lielu, bet šodien jau mazo knapi tajā var ietērpt. Tev katru sezonu nāksies bērnam iegādāties jaunu apģērba kārtu, pēc tam jau nedaudz retāk, bet kopaina ir skaidra. Un vēl jau viss pārējais – rotaļlietas, autiņbiksītes un citas higiēnas lietas...

Un vēl: mīlestība pret bērnu var neatnākt uzreiz

Daži tēvi domā, ka bērni piedzimst par klusiem, mīļiem mazulīšiem, ar kuriem uzreiz var spēlēties ar mašīnītēm un pļāpāt par dzīvi. Un brīnās, dzemdību nodaļā rokās saņemot rozā ādas krāsas bēbīti, kurš tikai guļ, ēd un dažreiz raud.

Šādu, vāji attīstītas interaktivitātes būtni kādam, iespējams, ir grūti iemīlēt no pirmā acu skata. Un te nav nekā briesmīga – mīlestība atnāk ar laiku. Jo vairāk tu būsi iesaistīts bērna aprūpē, jo ātrāk veidosies piesaiste. Starp citu, arī mātēm var uzreiz neveidoties emocionāla saikne ar mazo, dažreiz mīlestība pret mazulīti jāpagaida kādu laiciņu.

Bet tikmēr, kamēr gaidi atnākam šo lielo mīlestību, tev kā tēvam ir tiesības pret mazuli izjust atbildību un godu par jauno lomu. Atceries – par tēvu neviens nepiedzimst, par tādu var tikai kļūt!