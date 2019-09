Atgriezties darbā pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma – mammu pieredzes stāsti

Jebkurš jauns sākums dzīvē ir satraukumiem un izaicinājumiem pilns. Taču īpaši emocionāls tas ir jaunajām mammām, kuras pēc pabūšanas bērna kopšanas atvaļinājumā (BKA) atgriezušās savā "iepriekšējā dzīvē", atsākot darba gaitas. Tik ierastā rūpēšanās par bērnu tad jāapvieno ar profesionālās dzīves atsākšanu. Šķiet, kas tad tur grūts – darīt to, ko esi darījusi, pirms pasaulē nāca atvase, taču viss nav nemaz tik vienkārši. Lai uzzinātu pašu mammu izjūtas, savā pieredzē ar portālu "Cālis" dalījās četras mammas.

Darba gaitu atsākšana pēc tam, kad mājās ar mazuli pavadīts gads, pusotrs vai pat vairāki gadi, ja izlemts radīt bērniņus ar mazu vecuma starpību, ir izaicinājums ne vienai vien mammai. Nereti nomainījušies kolēģi darbavietā, kurā atgriezies no jauna, citreiz jāsastopas ar pilnīgi jaunu vidi, ja izvēle kritusi par labu darba maiņai. Tāpat ar satraukumiem nezināmā priekšā roku rokā iet raizes par to, kurš tad pieskatīs bērniņu, kamēr mamma darbā. Tālāk vari iepazīties ar četru mammu pieredzes stāstiņiem par to, kā viņām veicies, atgriežoties darbā, un kādas pārdomas tas raisījis.

Lielā pauze ar veiksmīgu iznākumu

Sanda ir divu bērnu mamma, un gadījās tā, ka atsākt pilnas slodzes darbu viņa varēja tikai divus gadus pēc tam, kad noslēdzās otrā bērna kopšanas atvaļinājums. Kopumā ar bērniem mājās viņa pavadījusi piecus gadus, līdz radusies iespēja sākt strādāt jaunā darbavietā. Vaicājot par to, vai Sanda tam kā īpaši gatavojās, viņa atbild šādi: "Pamatīgi ar bērniem izrunājām to, kādas būs turpmākās ikdienas gaitas katra dzīvē. Pastāstīju dēlam un meitai, kur strādāšu, kāpēc to darīšu un kā mainīsies sadzīve pirms un pēc dārziņa."

Pirms uzsākt jauno darbu, Sandai bijis visnotaļ liels uztraukums, kas esot tikai pašsaprotami. "Bailes par to, vai viss sanāks, vai veiksies tik raiti, kā pati vēlos. Satraukums milzīgs, jo strādāt atsāku pēc tik lielas pauzes vairāku gadu garumā. Tu pats sāc justies kā bērns, jo nav viegli atgriezties pieaugušo pasaulē. Taču, kad sāku strādāt, viss uztraukums pazuda. Jāpateicas bērnu tētim, kurš šo posmu man padarīja vieglāku, uzņemoties manus mammas pienākumus vairāku nedēļu garumā, kad tikko sāku strādāt. Tas deva man iespēju pilnībā koncentrēties jaunajam dzīves posmam."