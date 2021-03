"Aizdomās par nepilnu gadu veca bērna slepkavību aizturēta māte", "Policija atradusi Ķekavā bezvēsts pazudušo sievieti; bērns – miris", "Četrus radiniekus lūdz tiesāt par jaundzimuša bērna nogalināšanu un līķa apgānīšanu", "Ģimenes strīdā patēvs uzbrūk bērniem ar nazi un metāla cauruli", "Divus audžuvecākus aiztur par seksuālu un fizisku vardarbību pret vairākiem bērniem" – virsraksti, kas diemžēl regulāri "izdaiļo" portāla "Delfi" kriminālziņu sadaļu. Lasot šos rakstus, lielākajai daļai sabiedrības sirds sažņaudzas un gribas kliegt: "Kas notiek ar cilvēci?" Jā, tie ir mūsu līdzcilvēki – kaimiņi, darba kolēģi, varbūt pat draugi un radinieki. Un šķiet neticami, ka bērnam, kuram būtu jāpiedzīvo grāmatās daudzinātā "laimīgā bērnība", nākas iet cauri ellei, turklāt 60 procentos gadījumu ciešot tieši ģimenes locekļu darbību dēļ.

2020. gadā noziedzīgos nodarījumos par cietušiem kopumā atzīti 4923 bērni, no kuriem 280 – mazgadīgas personas. No noziedzīgos nodarījumos cietušajiem bērniem 216 ir zēni un 276 meitenes, liecina Valsts policijas (VP) pārskats par noziedzības stāvokli Latvijā pagājušajā gadā. Gandrīz 5000 bērnu! Un viņiem visiem pukst maza sirsniņa, alkstoša pēc mīlestības, rūpēm, siltuma, maigiem glāstiem un labiem vārdiem, bet tā vietā viņi saņēmuši sitienus. Dažādus sitienus. Daudzi no šiem bērniem "iepazinuši pieaugušo pasauli", kļūstot par seksuālās vardarbības upuriem. Dažiem ciešanu vairs nebūs... Viņu vairs nav starp dzīvajiem. Tie ir statistikas dati, kurus prāts un sirds nespēj pieņemt!

Kāda ir noziedzības situācija attiecībā pret bērniem, kuri atzīti par cietušajiem, kā un vai valsts viņiem palīdz no pāridarījumiem atgūties, vai un kādas sekas piedzīvotais bērnībā var atstāt uz viņu psihi, par to šajā rakstā.