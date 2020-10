Mamma, sieva un zīmola vadītāja – tie ir tikai daži no vārdiem, kas raksturo Ievu Trumpekoju. Teju septiņu gadu garumā viņa no viena bērna kopšanas atvaļinājuma pārkāpa nākamajā, paralēli piepildot savu šķietami nereālo sapni par bērnu apģērbu zīmolu, kura vārds "Rock and Mouse" pozitīvā gaisotnē nu jau izskanējis tālu aiz Latvijas robežām. Ieva ir sieviete ar stipru gribasspēku, kuru no savas sirdslietas īstenošanas neattur pat četri mazi bērni un nebeidzamās mazās krīzītes katru dienu.

Taču visu dzīvi Ieva nav bijusi mamma un zīmola vadītāja. Pēc vidusskolas sieviete guvusi bakalaura līmeņa zināšanas kvalitātes vadībā, bet maģistrantūrā studējusi starptautisko uzņēmējdarbību. Lūkojot pēc darba, Ievai radās iespēja strādāt finanšu audita jomā, taču dzīve pilnībā apmeta kūleni, kad pieteicās pirmā atvase. "Grūtniecības un pēcdzemdību laiks sievietes dzīvē ir kaut kas ļoti interesants," teic Ieva. "Tas norauj strauju bremzi, liekot pārdomāt dzīvi un paskatīties uz pasauli citādi. Tas liek sevi diezgan pamatīgi pazaudēt, lai vēlāk atrastu no jauna. Transformējošs process."

Ieva ir mamma sešgadniecei Luīzei, četrgadniecei Adelei, divgadniecei Katrīnai un mazajam Hugo, kuram nesen apritējis pirmais dzīves gadiņš. Lai gan ģimene ir patiesi kupla, četrus bērnus savā dzīves plānā Ieva nekad nebija iztēlojusies. Sākotnējais plāns bija divi bērni, lai viens bērniņš pasaulē nejustos apdalīts, teic Ieva. "Nu, varbūt trīs," viņa ar pārdomu skatienu piebilst. "Ja pirms sešiem gadiem man kāds būtu teicis, ka būšu četru bērnu mamma, neticētu. Ar pirmo bērnu man pat bija ļoti grūti saņemties, taču, kļūstot par mammu pirmo un otro reizi, es mainījos kā cilvēks. Tad laikam mainījās arī domāšana." Ieva atklāj, ka viņas mamma pirms mazo ķiparu ienākšanas ģimenē esot ļoti uztraukusies, vai Ievai būšot kaut viens bērns. "Viņa manī vairāk redzēja karjeristi. Mātišķais instinkts neesot bijis izteikts."

Nenoliedzami, liels atbalsts gan grūtniecības, gan arī pēcdzemdību periodā bija tuvinieki, taču Ievai palīdzējis arī izveidotais bizness – bērnu modes zīmols "Rock and Mouse". "Ja man nebūtu bijusi sava lieta, ar kuru iziet no mājas dzīves un bērnkopības, visticamāk, trešajam bērnam tik ātri nebūtu piekritusi. Protams, visu paspēt nav viegli, bet jūtos kā pārgājusi citā līmenī – kas iepriekš šķita grūti, piemēram, ar vienu bērnu, tagad šķiet ļoti vienkārši. Brīžos, kad mājās paliek tikai trīs no četriem bērniem, turklāt vienalga kurš no visiem uz brīdi ir prom – pulciņā, ciemos vai kur citur, uzreiz mājās liekas daudz mierīgāk."