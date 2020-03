Ikdienas rūpēs par mazuli starp nemainīgām vērtībām un zīdaiņa vajadzībām ir arī tādas, kas pielāgojas ne vien paaudžu nomaiņai, bet arī pašreizējo jauno vecāku ieradumiem. Pašreizējā jauno vecāku paaudze, kas pavisam noteikti iekļaujas mileniāļu kategorijā, ir tā, kura pieradusi iepirkties internetā un saņemt visu nepieciešamo ar piegādes palīdzību. Šai tendencei sekojuši arī zīmola "GEGE" veidotāji, kas nu piedāvā iegādāties Latvijā radītas autiņbiksītes, ko iespējams abonēt un saņemt ar regulāru piegādi mājās. Vairāk par to, kā trīs draugi līdz šādam konceptam nonākuši, sarunā ar portālu "Cālis.lv" stāsta viens no idejas autoriem – Kaspars Magrins.

"Pašu bērni šobrīd ir izauguši no autiņbiksīšu perioda, bet mēs ļoti labi atceramies to ikdienu, rutīnu, kad tu esi ieracies starp netīrās veļas kalniem, mūžīgo autiņbiksīšu maiņu, ēst gatavošanu, ikdienas plānošanu – tu esi ierauts šajā ritenī. Un tad laika sev pašam atliek ļoti maz, piemēram, tādām vienkāršām lietām kā duša vai iepirkumi," jauno vecāku dienas gaitu, kad mājās ir zīdainis, atminas Kaspars. Tas arī bijis viens no dzinuļiem radīt augstas kvalitātes vienreizējās autiņbiksītes, bet ar nelielu āķi – tās iespējams iegādāties vien internetā un saņemt ar piegādi, turklāt abonējot kasti ik mēnesi, lai atvieglotu savu ikdienu, jo kurai mammai vai tētim gan nav nācies attapties vēlu vakarā, ieraugot, ka palikušas pēdējās autiņbiksītes, bet visi veikali jau slēgti.

Pašu pieredze kā iedvesma Latvijā nebijušas lietas radīšanai



Process no idejas par askētiskām autiņbiksītēm, kas reizi mēnesī gluži kā iemīļots preses izdevums tiktu piegādātas mājās, līdz reāli funkcionējošam interneta veikalam "GEGE" komandai prasīja divus gadus, investora piesaisti un 400 tūkstošu eiro ieguldījumus. Jaunuzņēmumu "GeBerry", kura zīmols ir "GEGE", izveidojuši trīs draugi, kas savstarpēji ilgi pazīstami un kuru pašu bērnu pulciņš izaudzis līdz sešiem, – Kaspars, Tapars un Lau, kā viņus dēvē pašu bērni. Turklāt, kā stāsta pats Kaspars, arī "GEGE" mājaslapas sadaļas "Par mums" zīmējumi, kuros attēloti trīs draugi, ir tieši viņu bērnu radīti – tādējādi parādot autiņbiksīšu radītājus vispatiesāk, bērnu acīm. Arī nosaukumam – "GEGE" – iedvesmojuši bērni, jo "ge-ge" ir vienas no pirmajām zīdaiņa izdvestajām skaņām, "kā arī mēs domājam par mileniāļu paaudzi (laimīgi vecāki – laimīgi bērni), kas šobrīd tiek raksturoti kā ļoti mērķtiecīgi, gudri, mēģina vienkāršot un izbaudīt dzīvi, tāpēc paplašinātā un starptautiskā nozīmē mēs viņus saucam par "Genius Generation" (GeGe)".

Šis gan ir izaicinājumiem pilns laiks, jo pēc gadiem ilgā darba jaunākais "bērns" – "GEGE" autiņbiksītes – laists pasaulē, kas prasa 24 stundu darba režīmu, jo katram no komandas joprojām ir algots pamatdarbs. "Šobrīd esam neliela, profesionāla komanda, kas mums ļauj katram pārstāvēt noteiktu atbildību uzņēmumā. Piemēram, es atbildu par finansēm, loģistiku, kāds cits atbild par dizaina elementiem, tekstiem, IT nodrošinājumiem. Mūsu visu ģimenes ir iesaistītas, jo ir ļoti daudz visādu lietu, kas ir jāatrisina, un tur ir vajadzīgs visas ģimenes atbalsts, un ģimenē ir dažādi speciālisti, tāpēc visi ir pieslēgušies šim jautājumam," atklāj Kaspars.