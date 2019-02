Bērna pirmais muzeja apmeklējums: padomi un ieteikumi atpūtai februārī

Pirmie bērna dzīves gadi ir laiks, kad viņš visaktīvāk iepazīst pasauli sev apkārt. Muzeja apmeklējums var būt lielisks veids, kā to izdarīt. Piedāvājam psiholoģes Daces Melngalves padomus, kas atvieglos bērna pirmo sastapšanos ar muzeju, kā arī divu dēlu mammas, bloga "Viens plus viens" autores Lauras Grēviņas muzeju TOP 5, kas piemēroti ģimenēm ar pirmsskolas vecuma bērniem.

Pirmais muzeja apmeklējums bērnam noteikti būs kaut kas jauns un līdz galam neizprotams. Cik vecu bērnu vest uz muzeju, lai tā apmeklējums būtu patīkams gan bērnam, gan vecākiem, gan apkārtējiem? Ģimenes psiholoģijas centra "Līna" psiholoģe Dace Melngalve uzskata, ka uz muzeju var vest arī pavisam mazu – gadu vai pusotru gadu vecu – bērnu. "Ja ģimenei muzeju apmeklēšana ir svarīga, tad kādā no reizēm var paņemt līdzi maziņo, lai viņš arī redz, ka tāda vieta eksistē. Protams, šāds apmeklējums būs ļoti atšķirīgs no ierastā. Tas noteikti būs ļoti īss un pakārtots bērna spējām – nebūs ilgas staigāšanas un lielas pētniecības, vairāk vispārēja iepazīšanās ar vietu," skaidro Melngalve. Viņa piebilst, ka iepazīstināt bērnu ar muzeju pasauli tik agrā vecumā nav nepieciešams, ja vien tā nav kā ģimenes tradīcija. Taču, ja tā ir, tad šāds kopīgs muzeja apmeklējums arī satuvinās ģimeni.

Svarīgi saprast, kāds ir mērķis šim pirmajam muzeja apmeklējumam. Melngalve iesaka vecākiem bērnu iepriekš iepazīstināt ar vārdu "muzejs" un ļoti vienkāršā valodā paskaidrot, kas tā par māju un kāpēc ģimene tādu apmeklē. Tomēr šāds muzeja apciemojums iespējams tikai tad, ja vecāki visu labi saplāno un nerēķinās ar to, ka mazais stundām skatīsies apkārt un visu pētīs. Ar tik mazu bērnu muzejā jābūt tik ilgi, kamēr viņš to spēj.

"Ja plānā ir vairāk kaut ko izpētīt un pārrunāt, tad trīs vai četri gadi būtu vecums pirmajam muzeja apmeklējumam. Tas, protams, atkarīgs arī no bērna – cik viņš var saprast to, ko viņam pastāsta, cik viņš pats savas pārdomas un sajūtas var izteikt vārdos. Šāda vecuma bērns būs arī tāds, kas noteikti jau labāk var noturēt uzmanību un kuram ir interese pievērsties vienai tēmai ilgāku laiku. Šis ir laiks, kad uz muzeju var iet mērķtiecīgāk – domājot, par to, ka mēs tagad darīsim to, ko parasti muzejā dara, nevis tikai līdzi paņemt," atzīst psiholoģe.

Domājot par bērna sagatavošanu pirmajam muzeja apmeklējumam, Melngalve teic, ka trīsgadniekam jau var paskaidrot vairāk. Piemēram, ja bērnu ved uz mākslas muzeju, var pateikt, ka "tur būs lielas telpas un bildes, uz kurām paskatīsimies, varēsi pateikt, kuras tev labāk patīk un es pateikšu, kuras man labāk patīk". Ja tas ir dabas muzejs, tad var izstāstīt, ka tur būs dzīvnieku veidoli vai spēļu dzīvnieki.

Foto: DELFI

Melngalve atzīst, ka vislielākā gatavošanās šādā situācijā ir tieši pieaugušajiem, jo būtu ļoti labi plānot muzeja apmeklējumu, domājot par to, kāds ir bērns. Ja bērns ir lielāks un nav tik ātri nogurdināms, jebkurā gadījumā trīs, četru gadu vecumā spēja noturēt uzmanību nav ļoti liela. Psiholoģe iesaka muzeja apmeklējumu dalīt daļās, lai aktivitātes būtu dažādas un lai bērnam nebūtu visu laiku jāskatās tikai uz gleznām vai zvēriem. "Proti, kaut kādu daļu laika veltīt vienai lietai – ekspozīcijas apskatei –, tad ieplānot laiku atpūtai rotaļu stūrītī, ja muzejā tāds ir. Trīsgadnieks vai četrgadnieks var uz kādu brīdi iziet arī ārā un pēc tam mēģināt iet atpakaļ paskatīties kaut ko citu. Pēc paša bērna varēs redzēt, vai viņš ir gatavs darboties tālāk," saka Melngalve.

Pirmais apmeklējums izvērtās veiksmīgāks, nekā cerēts

Divu dēlu mamma un bloga "Viens plus viens" autore Laura Grēviņa piekrīt uzskatam, ka mazo ar muzejiem var sākt iepazīstināt jau no pusotra gada vecuma. Arī viņas dēli, kuriem šobrīd ir pieci un divi gadi, pirmo reizi devās uz muzeju aptuveni šādā vecumā. Grēviņa atzīst, ka jaunāko dēlu sanācis vest vēl ātrāk, ņemot viņu līdzi, kad uz kādu no muzejiem tika vests lielais brālis.

Vieni no pirmajiem muzejiem, kurus Grēviņas dēli apmeklēja, bija Latvijas Dabas muzejs un Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs. "Iemesls tam gluži vienkāršs – nezinu nevienu mazu bērnu, kurš nebūtu sajūsmā par vilcieniem vai dzīvniekiem. Dabas muzejs ir plašs, tāpēc pašiem mazākajiem sākotnēji, iespējams, pilnīgi pietiek ar pirmā un otrā stāva apskati, jo visu muzeju rūpīgi izstaigāt arī ir diezgan nogurdinoši. Turpretī Dzelzceļa muzeja mērogs ir piemērots arī mazākiem bērniem," atzīst dēlu mamma.

Pirms pirmās muzeja apmeklējuma reizes viņa neko daudz vecākajam dēlam nestāstīja. "Pateicu, ka dosimies uz muzeju, un pieminēju muzeja tematiku, kas tajā brīdī dēlam bija aktuāla, līdz ar to automātiski radās interese to apmeklēt, sākotnēji īsti neapzinoties, kas tas muzejs tāds ir," stāsta Grēviņa. Pati tam gatavojusies, tikai un vienīgi apzinoties, ka būs nepieciešama pacietība un būs jāpielāgojas bērna tempam. "Pirmais muzeja apmeklējums bija daudz veiksmīgāks nekā pirmais kino apmeklējums. Domāju, tas tādēļ, ka muzejā bērns visu var apskatīt savā tempā un nav obligāti jāapskata visi eksponāti. Tāpat, piemēram, Dabas muzejā ir arī aptaustāmi eksponāti, kas patiesībā ir īpaši svarīgi maziem bērniem," uzsver Grēviņa. Viņa iesaka jo īpaši padomāt par šo aspektu, izvēloties pirmo muzeju: "Nav jēgas ar divgadnieku doties uz muzeju, kurā neko nedrīkst aiztikt. Tad var nākties vilties gan bērnam, gan vecākiem, jo, protams, ka mazie grib arī šo to aiztikt ar rokām, bet ne visos muzejos to drīkst."

Lauras Grēviņas piecu muzeju, kas piemēroti apmeklējumam ar mazu bērnu, topā iekļuvis Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas Dabas muzejs, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs, kā arī Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs un Rīgas Motormuzejs. Piedāvājam nelielu ieskatu šo muzeju aktualitātēs februārī.