Bērnam piesūkusies ērce: labāk izņemt pašiem, nekā zaudēt laiku slimnīcā

Bērnu slimnīcas ārsti iesaka noņemt ērci, tiklīdz tā ir pamanīta, jo inficēšanās risks ar Laimas slimību ir atkarīgs arī no ērces piesūkšanās ilguma. Pieaugušais bērnam var noņemt ērci jebkurā laikā un vietā. Tāpēc ir labi, ja gada siltajā sezonā vecākiem vienmēr ir līdzi stingrs diegs, speciālā pincete vai cita veida instruments ērces pareizai noņemšanai. Neviens profilakses pasākums negarantē, ka ērce netiks bērnam klāt.

Ērces pārnēsā infekciju ierosinātājus. Biežākās slimības, kas var sākties pēc ērces koduma, ir ērču encefalīts un Laimas slimība. Tā kā nav iespējams pilnībā novērst ērču piesūkšanos, tad vismaz ērču encefalītu var novērst vakcinējoties. Ērču encefalīts izraisa nervu sistēmas bojājumus un funkcionālus traucējumus, kas var saglabāties visu mūžu, informē Bērnu slimnīca.

Diemžēl bērni Latvijā joprojām saslimst arī ar ērču encefalītu, kaut gan pret to vakcīna pieejama jau no gada vecuma. 2021. gadā ērču encefalīta dēļ Bērnu slimnīcā ilgstoši nācās ārstēties vairākiem bērniem, kam slimības gaita bija smaga, bija jāārstējas Intensīvās terapijas nodaļā un pēc izrakstīšanās no stacionāra saglabājās smagas slimības sekas. Pret Laimas slimību vakcīnas nav. Pēc ērces piesūkšanās inficēšanās ar ērču encefalītu notiek uzreiz, savukārt Laimas slimības ierosinātāju ērce ievada tikai pēc vairākām stundām, tāpēc ar tās noņemšanu nevajag kavēties. Ir svarīgi censties ērci noņemt pareizi.

Vecāki nereti baidās, ka izdarīs kaut ko nepareizi – īpaši, ja ērce ir ļoti maza – , tāpēc dodas uz medicīnas iestādi, lai ērci bērnam noņem tur. Laura Kampare, Bērnu slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļas (NMPON) atbildīgā ārsta palīdze, skaidro: "Lai aiztaupītu laiku, ko prasa došanās uz slimnīcu, iesakām vērsties ģimenes ārsta praksē vai citā tuvākajā medicīnas iestādē. Taču, ja ērce patiešām ir ļoti maza vai bērns nav ar mieru uz mirkli palikt mierā, arī mediķi nevar garantēt, ka ērci varēs noņemt, nesaspiežot tās vēderu vai neatstājot iekšā galvu. Ja vecāki tomēr izlemj doties uz Bērnu slimnīcu, lai bērnam izvilktu ērci, jārēķinās, ka visi pacienti, kuri nonāk NMPON, tiek prioritizēti atbilstoši viņu veselības apdraudējuma riskam.

Bērnus, kuriem ir traumas vai citas nopietnas veselības problēmas, pieņem prioritāri." Tāpēc vecākiem būtu labi paturēt prātā, kā ērci pareizi noņemt pašiem.

Ar aptiekās nopērkamu speciālu pinceti vai zīmulīti, kam izbīdāma cilpiņa (var izlīdzēties arī ar stingra diega cilpiņu vai pinceti ar smalku galu), ērci uzmanīgi izvelk, nesaspiežot tās vēderu. Ar pinceti vai cilpiņu ērce jāsatver pēc iespējas tuvāk bērna ādai un jāizvelk. Ja tiek izmantota speciālā pincete, ērci it kā izskrūvē no ādas pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Ja ērce ir ļoti maza, to var mēģināt noņemt ar nagu.

Ja ērces galva vai kāja paliek ādā, nevajag censties to izvilkt – pati pēc laika iznāks ārā.

Pēc ērces noņemšanas piesūkšanās vietu vislabāk apstrādāt ar dezinfekcijas šķīdumu, kas nesatur spirtu, jo spirts var kairināt bērna ādu.

Pieaugušais nomazgā rokas ar ūdeni un ziepēm.

"Ja tiek saspiests ērces vēders, palielinās iespēja, ka slimības izraisītāji var nokļūt cilvēka organismā," skaidro Laura Kampare. Vecāki ar ērces noņemšanu arvien labāk tiek galā paši. Pagājušajā gadā siltajā sezonā Bērnu slimnīcā diennakts laikā tika noņemtas pat 10 ērces. Pēc palīdzības ērces noņemšanā 2021. gada maijā Bērnu slimnīcā vērsās 55 ģimenes, bet 2022. gada maijā – tikai sešas.

Pēc ērces piesūkšanās aptuveni mēnesi jānovēro bērna pašsajūta un regulāri jāapskata viņa āda. Ja parādās kāds no slimības simptomiem, nekavējoties jādodas pie ģimenes ārsta. Iespējamie simptomi, kas liecina par Laimas slimību: apsārtums (eritrēma) ērces piesūkšanās vai citā ķermeņa vietā, kas ir ne mazāks par pieciem milimetriem un parasti parādās mēneša laikā pēc ērces piesūkšanās. Citu simptomu agrīnā Laimas slimības izpausmes stadijā parasti nav.

Ērču encefalīta gadījumā aptuveni divas nedēļas pēc ērces piesūkšanās iespējami gripai līdzīgi simptomi – galvassāpes, paaugstināta temperatūra līdz 38˚C, sāpes muskuļos. Dažos gadījumos mēdz būt slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā un caureja. Šie simptomi parasti pāriet paši. Un tad vēl pēc aptuveni divām nedēļām sāk izpausties ērču encefalīta neiroloģiskie simptomi – galvassāpes, slikta dūša, apziņas traucējumi vai vēl citas smagākas neiroloģiskas pazīmes un simptomi. "Ja radušās aizdomas par iespējamu saslimšanu ar ērču encefalītu, ieteicams uzreiz doties uz tuvāko slimnīcu," iesaka Zanda Pučuka, Bērnu slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļas vadītāja.

Lai ērce nepiesūktos, bērnam vēlams vilkt gaišas drēbes, uz kurām ērci vieglāk pamanīt. Staigājot pa zāli vai mežu, bērnam var uzvilkt gumijas zābakus, bikses ar cieši piegulošiem galiem vai arī bikšu galiem pa virsu uzvilkt zeķes, lai ērces netiek pie ādas. Ērces visbiežāk pieķeras apaviem vai apģērbam potīšu augstumā. Tāpat vasarā ieteicams bieži apskatīt bērna ādu.

2022. gadā bērni no 12 mēnešu līdz 18 gadu vecumam, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas, Ventspils, Talsu vai Dienvidkurzemes novadā, var saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret ērču encefalītu. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, šajos novados deklarēti 19 542 bērni. 2022. gadā turpinās arī bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vakcinācija* (SPKC dati). Vakcīna pret ērču encefalītu ar valsts kompensāciju 50 procentu apmērā ir pieejama visiem bērniem no 12 līdz 24 mēnešu vecumam. Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore Dace Zavadska, infektoloģe, Bērnu slimnīcas Ģimenes vakcinācijas centra vadītāja uzsver, ka vakcinācija pret ērču encefalītu svarīga ir visiem un jebkurā vecumā, kaut arī par to jāmaksā pašiem. Vakcināciju pret ērču encefalītu var veikt visu gadu un to var veikt vienlaikus ar citu vakcīnu ievadīšanu. Savukārt iekavētas vai nepabeigtas vakcinācijas gadījumā tā nekādā gadījumā nav jāsāk no jauna, bet gan ir jāturpina.