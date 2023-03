Bērni mācās no piemēra. Ieva Siliņa par viedierīcēm bērniem un jauniešiem

Vecāku prātus nereti aizņem jautājumi par bērnu un jauniešu viedierīču izmantošanu – cik lielā mērā tās atļaut un kādos brīžos aizliegt? "Radio SWH" raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi" viesojas ekonomikas ministres padomniece inovāciju un digitalizācijas jautājumos, Rīgas domes deputāte, Valsts prezidenta ārštata padomniece izglītības un zinātnes politikas jautājumos Ieva Siliņa. Viņa dalās savās pārdomās par viedierīču un digitālās drošības jautājumiem ģimenēs.

"Atņemt īsti nav labs variants," raidījuma vadītājam Jānim Šipkēvicam saka Siliņa, kura ir arī "Radio SWH" raidījuma "Prāts izglābs pasauli" vadītāja. Vecākiem jārēķinās, ka virtuālā pasaule nekur nepazudīs. Siliņa iesaka laiku viedierīcēs dozēt. Savukārt, pie grāmatas "aizvest" bērnu nevar, ja pats vecāks grāmatas nelasa. "Bērni mācās no piemēra. Ja es sportoju, tad ir liela iespēja, ka arī bērni pārņems to. Mēs ejam pārgājienos – arī viņi to darīs. Viens ir audzināt sevi, nevis bērnus," viņa norāda.

Viena no primārām lietām ir pasargāt bērnus no satura, kas var kaitēt. "Internetā ir diezgan daudz kaitīga satura. Turklāt ir ļoti daudz programmu, kas pārdod mūsu laiku – algoritms, kas mēģina piesaistīt pēc iespējas vairāk tava laika," stāsta Siliņa, piebilstot, ka šis laiks tiek pārdots reklāmdevējam. Līdz ar to algoritmi kļūst radikālāki un jaunajam cilvēkam, kurš nav tik zinošs tehnoloģijās, tiek piedāvāts arvien vairāk. "Tā, man liekas, ir ļoti bīstama lieta bērniem. Manā skatījumā "Youtube" vispār vajadzētu izmantot tikai kā bilbiotēku, un es būtu par to, ka sociālie tīkli būtu aizliegti bērniem līdz 16 gadu vecumam," viņa saka.

Tāpat paņēmieni, lai tiktu skatīts arvien vairāk satura, piemēram, vietnē "Youtube" kļūst arvien izsmalcinātāki un āķīgāki. "Tur ir mākslīgais intelekts – tas ir pārspēks, kam tu īsti nevari stāties pretī ar vienkārši savu viena cilvēka spēku. Tādēļ tev ir jādomā kompleksāk – kā tiek patērēti mediji, digitālās lietas kā tādas. Jāsaprot, kur ir tavas vērtības, kas tev ir svarīgas, un jādara tikai tas, kas atbilst tavām vērtībām un dod tev labumu," norāda Siliņa.