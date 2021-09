Bērniem ir tiesības uz saskarsmi ar savu pusmāsu. Pat ja kāds to nevēlas

Šķirtās ģimenēs attiecību veidošana itin nemaz nav viegla un vienkārša. Lūk, viens neliels pieredzes stāsts par to, ka bērniem no sava tēva pirmās laulības ir liegtas tiesības tikties ar pusmāsu, kas dzimusi tēva otrajās attiecībās! Vai iespējams likuma ceļā panākt, ka bērni satiekas?

"Labdien! Maniem bērniem ir pusmāsa (četri gadi), par kuras esamību viņi ir informēti un ir izteikuši vēlēšanos viņu satikt. Arī es vēlos, lai bērni savā starpā tiktos un uzturētu kontaktus, tomēr tam nepiekrīt meitenes (pusmāsas) māte, līdz ar to nav iespējams vienoties par labāko risinājumu. Cik man zināms, meitene par to, ka viņai ir pusbrāļi, nemaz nav informēta. Vai man, bērnu mātei, ir tiesības vērsties tiesā, lai risinātu šo jautājumu un bērniem būtu iespēja citam citu satikt? Vai arī vispirms jāiet uz bāriņtiesu?" pēc padoma "Latvijas Vēstneša"(LV) portāla "E konsultāciju" sadaļā vaicā mamma Kristīne.

Portālā atbild juriste Inga Rjabčikova: "Jā, pusmāsām un pusbrāļiem ir saskarsmes tiesības, proti, tiesības tikties un uzturēt sakarus savā starpā.

Civillikuma 181. pantā ir noteikts: "Bērnam ir tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar jebkuru no vecākiem (saskarsmes tiesība).

Katram vecākam ir pienākums un tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu. Šis noteikums piemērojams arī tad, ja bērns ir šķirts no ģimenes vai nedzīvo kopā ar vienu no vecākiem vai abiem vecākiem. Tam vecākam, kurš nedzīvo kopā ar bērnu, ir tiesības saņemt ziņas par viņu, it īpaši ziņas par viņa attīstību, veselību, sekmēm mācībās, interesēm un sadzīves apstākļiem.

Bērnam ir tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar brāļiem, māsām un vecvecākiem, kā arī citām personām, ar kurām bērns ilgu laiku ir dzīvojis nedalītā saimniecībā, ja tas atbilst bērna interesēm (saskarsmes tiesība).

Jebkurai personai ir pienākums atturēties no tādām darbībām, kas varētu negatīvi iespaidot bērna attiecības ar kādu no vecākiem."

Atbildot uz jautājumu, vēlos rekomendēt arī izlasīt detalizēto LV portāla skaidrojumu par saskarsmes tiesībām un pienākumiem.

Strīdu gadījumā "kārtību, kādā var izmantot saskarsmes tiesības, nosaka tiesa (civiltiesiskajā kārtībā), izprasot bāriņtiesas atzinumu".

Tāpat jūs varat vērsties Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, kontakti atrodami šeit."