Bērnu endokrinologi bažīgi par novēlotu cukura diabēta atklāšanu Covid-19 pandēmijas laikā

Saistībā ar jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 pandēmiju pasaulē, bērnu endokrinologi izsaka nopietnas bažas par novēlotu un smagu 1. tipa cukura diabēta gadījumu atklāšanu. Pievērst uzmanību signāliem par to, ka bērnam varētu būt 1. tipa cukura diabēts, aicina arī Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS).

Zemāk piedāvājam iepazīties ar BKUS speciālistu izklāstu par svarīgāko, kas jāzina Covid-19 pandēmijas laikā, ja bērnam jau ir 1. tipa cukura diabēts, vai ir aizdomas par šo slimību.

Neskatoties uz ārkārtas situāciju valstī:

ja bērnam ir slāpes, bieža urinācija, urinācija naktīs un/vai svara zudums – obligāti jāsazinās ar ģimenes ārstu,

ja bērnam ir iepriekš minētie simptomi un sākas vemšana, elpošanas grūtības – obligāti jāzvana 113.

Katru gadu Latvijā 1. tipa cukura diabētu diagnosticē 75–85 bērniem. Ja slimības simptomi tiktu atpazīti jau agrīnā stadijā, bērnu ārstniecība noritētu daudz vieglāk, mazāk psiholoģiski traumējoši un tik bieži nenonāktu intensīvās terapijas nodaļā. Bieži 1. tipa cukura diabēta agrīnus simptomus var novērot gadījumos, kad bērns slimojis ar akūtām vīrusu slimībām. Bērns jūtas vairāk noguris un vēlas biežāk gulēt, vairāk slāpst un biežāk apmeklē tualeti, nekā parasti, kā arī sāk zaudēt svaru. Vecāki bieži saka, ka uzskatījuši šos simptomus par vīrusa saslimšanas sekām un nav pievēruši pietiekami lielu uzmanību tiem. Tomēr tieši šie simptomi ir jāņem vērā, lai savlaicīgi diagnosticētu 1. tipa cukura diabētu un spētu savlaicīgi sniegt palīdzību bērnam. Taču diabēta pazīmes var attīstīties arī uz pilnīgas veselības fona. Vecākiem jābūt ļoti vērīgiem, lai pasargātu bērnu no smagiem veselības traucējumiem.

Ja simptomi netiek atpazīti agrīni, slimībai progresējot, attīstās diabētiskā ketoacidoze, kas izpaužas kā vemšana, sāpes vēderā, strauja un dziļa elpošana, paātrināta sirdsdarbība, izteikts vājums, samaņas traucējumi un koma. Ja bērnam tiek novēroti kādi no minētajiem simptomiem, nekavējoties ir jāizsauc Neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Bērnu endokrinologs no Itālijas Andrea Skaramuca (Scaramuzza) intervijā "Medscape Medical News" ziņoja par bažām, kas saistās ar novēlotu pirmreizēju pirmā tipa cukura diabēta diagnosticēšanu, cilvēku baiļu dēļ doties uz slimnīcu pēc pirmo simptomu parādīšanās. Ārsti no Ķīnas ir saskārušies ar līdzīgiem gadījumiem un pauž tāda paša rakstura bažas. "Šī koronavīrusa pandēmija var tikt novērsta, ja jūs paliekat mājās, taču, ja jūs zināt bērnu, kurš sūdzas par slāpēm, biežu urināciju, vemšanu, pēc iespējas ātrāk vēršaties pie ārsta. Šim bērnam varētu būt pirmā tipa cukura diabēts. Novēršat diabētisko ketoacidozi vai pat nāvi savlaicīgi," norāda Itālijas ārsti.

Covid-19 1. tipa cukura diabēta bērniem – pasaules pieredze

Bērnu endokrinologu atskaites no Covid-19 pandēmiju skartajiem reģioniem rāda, ka bērniem, pusaudžiem un jauniešiem ar 1. tipa cukura diabētu Covid-19 slimības gaita un norise neatšķiras, salīdzinot ar bērniem un jauniešiem, kuri neslimo ar diabētu.

Oficiāls paziņojums no Starptautiskās bērnu un jauniešu diabēta asociācijas (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)) informē – Ķīnā, Itālijā un Spānijā nav bijuši Covid-19 gadījumi, kuru dēļ bērni, pusaudži vai jaunieši zem 25 gadu vecuma ar 1. tipa cukura diabētu ir stacionēti smagas Covid-19 saslimšanas gaitas dēļ. Taču ir pamats uztraukumam, izvērtējot citus iespējamos riska faktorus. ISPAD pauž bažas, ka Covid-19 pandēmija varētu atturēt jauniešus ar diabētu vērsties pēc palīdzības ārstniecības iestādēs slimības saasinājumu gadījumā.

Ārsti no Ķīnas ir informējuši ISPAD par novēlotiem diabētiskās ketoacidozes stacionēšanas gadījumiem ar Covid-19 nesaistītiem pacientiem. Dr. Skaramuca, bērnu endokrinologs no Itālijas, ir devis līdzīgu atzinumu, kur tika konstatēti vairāki novēloti diabētiskās ketoacidozes stacionēšanas gadījumi.

Pagājušajā nedēļā ISPAD publicēja vadlīnijas bērniem un jauniešiem ar diabētu, kā rīkoties, ja ir aizdomas par Covid-19. ISPAD vadlīnijas mudina rīkoties līdzīgi kā vispārēji sabiedrībā Covid-19 pandēmijas laikā, pamatojoties uz valstī noteiktajiem regulējumiem, jo pierādījumi rāda, ka bērniem slimība norit vieglāk un diabēta pacienti nav izņēmums. Diabēta pacientu aprūpē jāievēro tādi paši pamatprincipi, kā jebkuras citas gripai līdzīgas slimības laikā, jo jebkuras saslimšanas laikā palielinās diabētiskās ketoacidozes risks un glikozes līmeņa stabilizēšanas grūtības.

Saslimšanas gadījumā ieteicams turpināt regulārus glikozes un ketonu mērījumus, un nekādā gadījumā nepārtraukt insulīna ievadīšanu, jo slimības laikā organismam tas ir nepieciešams vēl vairāk. Jālieto daudz šķidruma un jāārstē blakussaslimšanas simptomātika, īpašu uzsvaru liekot uz drudža samazināšanu.

ISPAD rekomendē glikozes līmeni bērniem un jauniešiem noturēt starp 4 un 10 mmol/L, ketonus – zem 0.6 mmol/L, kā arī vērsties pēc medicīniskās palīdzības tūlīt, kā parādās diabētiskās ketoacidozes simptomātika – vemšana, sāpes vēderā, strauja un dziļa elpošana, paātrināta sirdsdarbība, izteikts vājums, samaņas traucējumi.

Komunikācija starp pacientiem, viņu vecākiem un ārstniecības personālu ir vitāli svarīga, lai mazinātu stacionēšanās nepieciešamību un risku saslimt ar blakusslimībām šajā pandēmijas laikā. Neskaidrību gadījumos 1. tipa cukura diabēta pacientu vecāki var zvanīt BKUS pa tālruņa numuru: 27801111. BKUS bērnu endokrinologi arī nodrošina attālinātas konsultācijas diabēta pacientiem.