Bērnu ķirurgs: bērnu gūtās elektrotraumas ir ar paliekošām sekām visas dzīves garumā

Trešdaļa (32 procenti) vecāku ar bērniem vecumā līdz 12 gadiem mājoklī nav parūpējušies par bērniem elektrodrošu vidi, novēršot pilnīgi visus apstākļus, lai atvasei nebūtu iespēju ciest no elektriskās strāvas trieciena – piemēram, noslēdzot kontaktligzdas, nodrošinot, lai bērnam nav patvaļīgi pieejamas elektroierīces, strāvai pieslēgti lādētāji un neizolēti vadi, liecina AS "Sadales tīkls" Elektrodrošības indeksa rezultāti.

15 procenti aptaujāto vecāku arī atzina, ka ar savām atvasēm, kas ir vecumā no pieciem līdz 12 gadiem, pēdējā gada laikā nav pārrunājuši elektrodrošības noteikumus.

Indeksa rezultāti rāda, ka visretāk par bērnam elektrodrošu vidi mājās rūpējas gados jaunāki vecāki – vecuma grupā no 18 – 24 gadiem teju puse (48 procenti) vecāku nevarēja apstiprināt, ka mājās ir novērsuši visus apstākļus, kas varētu bērnam izraisīt elektrotraumu. Vienlaikus vairums (84 procenti) vecāku šajā vecumā grupā atzina, ka ir informēti par to, ka biežākais veids, kādā bērni līdz piecu gadu vecumam gūst elektrotraumas, ir darbības ar rozetēm – mēģinājumi tajās iebāzt dažādus sīkus priekšmetus, stāsta Alīna Kozlovska, "Sadales tīkls" preses sekretāre.

To, ka bērni salīdzinoši bieži gūst elektrotraumas no mājoklī pieejamām elektroiekārtām vai citas elektroinfrastruktūras, rāda elektrotraumu statistika. Pērn reģistrēts pēdējā desmitgadē lielākais elektrotraumu skaits – pavisam 85 traumas, no kurām 24 guva dažāda vecuma bērni. Tostarp viens pusaudzis gāja bojā, jo pārdroši mēģināja piekļūt svešā īpašumā esošai elektrības infrastruktūrai. Salīdzinot ar 2019. gadu, kad tika reģistrētas 15 bērnu elektrotraumas, 2020. gadā bērnu elektrotraumu skaits pieaudzis par 38 procentiem.