Bērnu slimnīcā atklāta modernākā bērnu kardioķirurģijas hibrīdoperāciju zāle Baltijā

Lai sniegtu palīdzību bērniem ar iedzimtām sirdskaitēm, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (BKUS) turpmāk būs pieejama Baltijā mūsdienīgākā kardioķirurģijas hibrīdoperāciju zāle. Tajā, apvienojot vairākas sirds ķirurģijā plaši izmantotas tehnoloģijas, tiek veiktas vairāk nekā 30 dažāda veida sirdskaišu operācijas. Aktuālākais jauninājums ir jaunākās paaudzes digitālais angiogrāfs – īpaša rentgena iekārta, kas ar speciālas kontrastvielas palīdzību ļauj izmeklēt asinsvadus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Bērnu slimnīcas Bērnu kardioloģijas un kardioķirurģijas klīnika ir vienīgā vieta Latvijā, kurā tiek ārstēti bērni ar iedzimtām sirds slimībām, tāpēc esam gandarīti, ka jaunāko tehnoloģiju pieejamība mūsu augsti kvalificētajiem speciālistiem nodrošina mūsdienīgu un precīzu iedzimto sirdskaišu diagnostiku un ķirurģiju, tādējādi palīdzot būtiski uzlabot pacientu dzīves kvalitāti," saka BKUS vadītājs Valts Ābols.

Kopš Latvijā Bērnu slimnīcā 2009. gadā pilnvērtīgi aizsākusies bērnu invazīvās kardioķirurģijas programma, ārstiem pieejamo tehnoloģiju attīstība ļauj iegūt arvien pilnvērtīgāku informāciju par pacienta veselības stāvokli. "Nestandarta situācijas ir mūsu ikdiena, taču tehnoloģijas palīdz ieraudzīt nianses un paveikt darbu vēl labāk. Piemēram, kardioķirurģijas operāciju zālē šoruden uzstādītā digitālās angiogrāfijas iekārta ļauj uzņemt arī trīsdimensionālus asinsvadu attēlus un rentgena video. Šī gada sākumā uzsākts darbs arī ar jaunām ehokardiogrāfijas iekārtām ar īpašām zondēm sirds izmeklēšanai," skaidro BKUS Bērnu kardioloģijas un kardioķirurģijas klīnikas vadītājs, bērnu sirds ķirurgs Valts Ozoliņš.

Foto: Publicitātes foto

Bērnu slimnīca šobrīd lepojas ar Baltijā mūsdienīgāko kardioķirurģijas hibrīdoperāciju zāli, kurā pēc nepieciešamības operāciju laikā var izmantot vairākas savstarpēji savietojamas iekārtas. Ja ierasti tādas iekārtas kā angiogrāfs, ar kura palīdzību operācijā tiek monitorēti asinsvadi, un mākslīgās asinsrites iekārta atrodas dažādās operāciju zālēs, tad hibrīdoperāciju zālē tās izvietotas vienkopus un var darboties vienlaicīgi, viena otru papildinot un ļaujot ķirurgiem strādāt arvien efektīvāk.

Sirdskaites ir viena no biežāk iedzimtajām anomālijām, un Latvijā ik gadu viens procents jaundzimušo jeb aptuveni 200 bērniem diagnosticē kādu no 300 iedzimto sirdskaišu veidiem. Aptuveni pusē gadījumu šo bērnu veselības stāvokli iespējams uzlabot ķirurģiskā ceļā un apmēram katram piektajam pacientam dzīves gaitā būs nepieciešama atkārtota operācija. Bērnu invazīvās kardioķirurģijas programmā pieredzes apmaiņas nolūkos Bērnu slimnīcas speciālisti jau vairāk kā 10 gadus sadarbojas ar tādām starptautiski atzītām klīnikām kā Berlīnes Charité Sirds centrs Vācijā (German Heart Center Berlin), Kopenhāgenas universitātes slimnīcu Rigshospitalet Dānijā, Gaja un Svētā Tomasa slimnīcām (Guy's Guy's Hospital, St Thomas' Hospital) Londonā, Lielbritānijā, kā arī itāļu profesoru, bērnu ķirurgu, fonda Bērnu sirds (The Heart of Children) prezidentu Vittorio Vanini.