Bērnu slimnīca paplašina pakalpojumu klāstu – darbu sāks Ģimenes vakcinācijas centrs

Lai uzlabotu sabiedrības izpratni un veicinātu vakcinācijas pakalpojumu pieejamību visai ģimenei, no šī gada 1. novembra Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) darbu sāks Ģimenes vakcinācijas centrs (ĢVC), informē BKUS komunikācijas nodaļas vadītāja Dace Zaldāte-Rozentāle. Vakcinācijas centrā kā bērni, tā pieaugušie varēs saņemt profesionālas konsultācijas un mūsdienīgas, drošas un efektīvas vakcīnas.

"Covid-19 izplatība un no tā izrietošie piesardzības pasākumi, pavasarī radīja situāciju, kurā cilvēki atlika citādi veiksmīgi īstenotos veselības profilakses pasākumus. Pasaules veselības organizācijas un Latvijas ekspertu vidū ir vienots uzstādījums, ka ir ļoti svarīgi turpināt gan valsts imunizācijas kalendārā paredzēto, gan citu rekomendēto vakcināciju bērniem un pieaugušajiem un nekādā gadījumā neatlikt to. Redzam, cik ģimenēm ir sarežģīti apmeklēt vairākus speciālistus un cik daudz neskaidrību par vakcināciju, īpaši šobrīd, ir gan pacientiem, gan speciālistiem. Mēs vēlamies uzlabot pacientu pieredzi un veidot vienotu kompetenču centru vakcinācijas jautājumos, kļūstot no bērnu par visas ģimenes centru, tādējādi paplašinot mūsu sniegtos pakalpojumus vecākiem, kolēģiem un sabiedrībai kopumā," stāsta Ģimenes vakcinācijas centra vadītāja Dace Zavadska.

ĢVC visiem iedzīvotājiem turpmāk būs pieejams plašs vakcīnu klāsts, tostarp, valsts apmaksātas un eksotisko valstu apmeklēšanai nepieciešamās vakcīnas. Īpaša uzmanība tiks veltīta grūtniecēm, reto slimību pacientiem, priekšlaicīgi dzimušiem mazuļiem un citiem riska grupu pacientiem. ĢVC diemžēl šobrīd ir arī vienīgā vieta Latvijā, kas vakcinē grūtnieces ar garā klepus komponenti saturošām vakcīnām, kas ir ārkārtīgi svarīgi zīdaiņu no garā klepus mirstības un smagas saslimšanas mazināšanai.

Lai nodrošinātu iespēju vienuviet iepazīties ar aktuālu, uz pierādījumiem balstītu informāciju par vakcinācijas pamatlietām, ĢVC ir apkopojis un publiskojis plašu materiālu klāstu BKUS mājaslapā. Šis resurss ir veidots ar mērķi palīdzēt ikvienam izprast, kā veidojas aizsardzība pret konkrētām infekcijas slimībām pēc vakcinācijas, kāpēc varam būt mierīgi par mūsdienu vakcīnu drošumu un gūt atbildes uz citiem jautājumiem. Tajā var atrast arī jaunākās rekomendācijas dažādās vakcinācijas situācijās gan bērniem, gan pieaugušajiem un citus kvalitatīvus materiālus padziļinātas izpratnes veidošanai.

Lai pieteiktos uz vizīti ĢVC, pacienti jau šobrīd ir aicināti BKUS mājaslapā aizpildīt pieteikuma formu, vai zvanīt pa tālr. 80708866. Gadījumos, ja nepieciešama vakcinācija ceļojumam, nepieciešams sniegt informāciju par galamērķi un ilgstošām pieturvietām.

Papildu pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, ĢVC eksperti turpinās konsultēt kolēģus un iesaistīties vispārējā bērnu un pieaugušo vakcinācijas vadlīniju izstrādē Latvijā, tostarp, ierosinot nepieciešamos uzlabojumus un ieviešot jaunas vakcinācijas programmas sabiedrības veselības uzlabošanai.

Par bērnu vakcinācijas nozīmi:

Vakcinācija ir pierādīta kā labākais, efektīvākais un drošākais infekcijas slimību profilakses līdzeklis. Tieši jaundzimušajiem un zīdaiņiem ir paaugstināts risks inficēties un saslimt, bet slimībai noritēt smagi, ar nopietnām komplikācijām un diemžēl, daļai no šīm infekcijām, iestāties nāvei. Imūnā sistēma zīdaiņiem un bērniem līdz divu gadu vecumam nav vēl pilnībā nobriedusi un nespēj adekvāti aizsargāt organismu no saslimšanas, ko var izraisīt veselībai bīstami mikroorganismi. Pavisam cita imūnās sistēmas aizsardzības "apmācība" pret mikrobu un tam sekojošu slimību, ir droši, maigi un efektīvi panākama ar vakcinācijas palīdzību.