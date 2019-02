Bērnu slimnīca piesaistīs izglītības māsu ar vēzi slimo bērnu vecāku emocionālajam atbalstam

2018. gadā gandrīz 50 bērniem Latvijā diagnosticētas onkoloģiskas saslimšanas, kas ir vidējais šādu saslimšanu skaits Latvijā ik gadu. Taču līdz ar saslimušajiem bērniem cieš arī vecāki. Tāpēc, rūpējoties par bērnu vecāku psiholoģisko un emocionālu labsajūtu, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (BKUS) ir iecerēts radīt jaunu pozīciju – izglītības māsa.

Bērnu mammas Andžela Daļecka un Mareta Bērziņa-Meirāne, kuras savās ģimenēs ir pieredzējušas bērnu saslimšanu ar onkoloģiskajām slimībām, ilgstošu ārstēšanos un neziņu par nākotni, "Benu aptiekas" un Bērnu slimnīcas fonda rīkotajā nozares profesionāļu diskusijā par godu Starptautiskajai bērnu vēža dienai uzsver, ka Bērnu slimnīcas fonds piedāvā plašu atbalstu bērnu onkoloģisko slimību ārstēšanā, sedzot vairāku izmeklējumu izmaksas, kā arī tulkošanas, transporta un citus ar ārstēšanu saistītus izdevumus, kurus nesedz valsts. Taču bieži vien ar to nepietiek. Bērziņa-Meirāne norāda, ka, atklājot onkoloģisku saslimšanu bērnam, vecākiem iestājas šoks un apjukums, jo sākotnēji trūkst informācijas par to, kas ir šāda veida saslimšana, kā un cik ilgi norit ārstēšanās process un kādas sekas tas var radīt nākotnē. To apzinās arī ārsti. BKUS Reanimatologs Pēteris Kļava norāda, ka lielākā daļa sūdzību rodas tādēļ, ka nav ticis pietiekoši atbildēts uz pacientu, tostarp vecāku, jautājumiem.

Lai risinātu šo problēmu Bērnu slimnīcas fonds ir nācis klajā ar ideju ka, rūpējoties par bērnu vecāku psiholoģisko un emocionālu labsajūtu, BKUS ir iecerēts radīt jaunu pozīciju – izglītības māsa, kuras galvenie pienākumi būtu – dialoga veidošana, informatīvā un skaidrojošā atbalsta nodrošināšana starp vecākiem un medicīnas personālu, diskusijas laikā paziņoja Bērnu slimnīcas fonda izpilddirektore Ieva Lejniece.

Taču tikpat ļoti, cik vecākiem ir nepieciešams kāds, kas viņus izglīto par slimību, viņiem ir akūti nepieciešams arī psiholoģiskais un emocionālais atbalsts, jo onkoloģisko saslimšanu ārstēšana ir ilgs un sarežģīts process, kas nereti ir jāveic atkārtoti.

Daļecka atklāj, ka onkoloģisko pacientu vecāki bieži izjūt nepieciešamību sazināties, dalīties pieredzē un zināšanās ar līdzīgā situācijā nonākušajiem. Taču bērnu vecāki ne vienmēr zina, kur šādu atbalstu meklēt, tādēļ Bērnu slimnīcas vecāku padome veido atbalsta programmu "Ģimene ģimenei", kurā apkopoti to vecāku kontakti, kuri ir gatavi sniegt atbalstu citiem, caur sevis gūto pieredzi un zināšanām.

Abas mammas ir vienisprātis, ka caur atbalsta programmu "Ģimene ģimenei" ir iespēja gūt ne vien praktiskus ieteikumus bērna ārstēšanā, bet arī saņemt emocionālo un psiholoģisko atbalstu, kas ilgstošajā ārstniecības procesā ir sevišķi nepieciešams.

