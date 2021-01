Lai palīdzētu vecākiem, skolotājiem un citiem bērnu audzināšanā iesaistītajiem pārrunāt ar bērniem masku nēsāšanas nepieciešamību Covid-19 pandēmijas laikā, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS) izveidojusi dzīvespriecīgu animāciju, informē BKUS Komunikācijas daļas vadītāja Dace Zaldāte-Rozentāle.

Animācija iedzīvina Jāņa Šipkēvica radīto mūziku, kuras vārdu autors ir Marts Pujāts. Animācijas autore ir māksliniece Inese Vēriņa-Lubiņa.

"Šobrīd piedzīvojam laikus, kas nav līdzīgi nekam iepriekš pieredzētam. Un šādos apstākļos liels izaicinājums – atrast līdzsvaru starp drosmi uzticēties un "nestāvēšanu malā". Es ļoti cienu Latvijas mediķus, viņu viedokli, zināšanas un esmu ārkārtīgi pateicīgs par viņu titānisko darbu un neatlaidību. Ceru, ka šī dziesmiņa atvieglos mūsu ceļu uz kopīgu sapratni un atveseļošanos," savu iesaistīšanos komentē mūziķis Jānis Šipkēvics.

"Strādājot ar bērniem, esmu novērojusi, ka viņi ir gatavi pieņemt pārmaiņas un noteikumus, ja viņiem, gluži tāpat kā mums, pieaugušajiem, izskaidro to nepieciešamību. Masku nēsāšana ir vienkārša, droša un var pasargāt mūs ne tikai no Covid-19, bet arī no citiem slimību ierosinātājiem un alergēniem, ko medicīnā zinām jau sen. Ceru, ka šī animācijas filmiņa būs vērtīgs palīgs sarunu uzsākšanai ar mūsu mazākajiem sabiedrības pārstāvjiem," stāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārste Renāte Snipe.

Bērnu slimnīcas ārsti atgādina, ka medicīnas personāls un cilvēki, kas potenciāli varētu inficēt citus, ir izmantojuši šo aizsardzības līdzekli visā pasaulē jau gadu desmitiem, lai pasargātu apkārtējos. Tāpat arī cilvēkiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ ir novājināta imunitāte, piemēram, bērniem ar onkoloģiskām saslimšanām ārstēšanās laikā, maskas ir bijis un joprojām ir svarīgs veids, kā sevi pasargāt.