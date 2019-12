Bērnu slimnīca sola uzlabot ēdināšanas kvalitāti un komunikāciju ar pacientiem

Izvērtējot pacientu pieredzes aptaujas rezultātus 2019. gadā, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS) izvēlējusies trīs jomas, kurās 2020. gadā veiks uzlabojumus: empātiskāka komunikācija, pacientu, viņu ģimeņu un darbinieku ēdināšana un ārstniecības un aprūpes procesa skaidrošana.

Empātiskāka komunikācija

Pētījumi un pieredze liecina, ka tieši empātiskāka komunikācija mazina bailes un satraukumu pacientiem un viņu ģimenēm, uzlabo pašsajūtu, kā arī veicina pozitīvāku mikroklimatu kolektīva starpā. Empātiska komunikācija ir viens no rūpju izpausmes veidiem, kas var būt redzams, taustāms, sadzirdams un sajūtams. Empātiskās rūpes nozīmē to, ka slimnīcas darbinieks izprot pacienta vajadzības un emocionālo stāvokli un parūpējas, lai pacients saņemtu tieši to, kas viņam tajā brīdī palīdzētu justies labāk, norāda slimnīcas Komunikācijas daļas vadītāja Vita Šteina.

Ārstniecības procesa skaidrošana

Ārsti izskaidro vieglā un saprotamā veidā pacientam un ģimenei izvēlēto terapiju, paredzētos izmeklējumus, analīžu rezultātus, iespējamās blaknes, kā arī īpašu uzmanību velta terapijā iespējamo risku un ieguvumu izskaidrošanai. Tāpat arī māsas izskaidro aprūpi – viņas pastāsta vieglā un saprotamā veidā par paredzēto manipulācijas veidu, informē vecākus, kādi medikamenti tiek izmantoti bērna terapijā brīdī, kad māsa tos atnes pacientam.

Pacientu, viņu ģimeņu un darbinieku ēdināšana

Aptaujas rezultāti liecina, ka ēdināšanas pakalpojums Bērnu slimnīcā ir viens no zemāk novērtētākajiem. Tādēļ Bērnu slimnīca, sadarbojoties ar šefpavāriem Elmāru Tanni, BKUS Vecāku padomi un slimnīcas pavāru komandu, izstrādā pilnīgi jaunu ēdienkarti, ko izmēģinājuma versijā jau novērtējuši bērni un vecāki un atzinuši par lielisku. Jaunais ēdiens pie pacientiem nonāks siltumuzturošās paplātēs. Ir iecerēts, ka ēdienu varēs iepriekš pasūtīt arī pacientu vecāki, kā arī to būs iespējams iegādāties arī Bērnu slimnīcas darbiniekiem.

Bērnu slimnīca, pateicoties Bērnu slimnīcas fonda un uzņēmuma "Mikrotīkls" atbalstam, 2019. gada septembrī noslēdza sadarbības līgumu ar starptautisku, veselības nozarē pasaulē atzītu organizāciju "Planetree", kas vairāk nekā 700 klīnikām 29 pasaules valstīs palīdz un konsultē "uz personu centrētas aprūpes" ieviešanā, kuras idejas centrā ir persona jeb cilvēks – gan pacients, gan darbinieks.

Šteina stāsta, ka 2019. gada septembrī Bērnu slimnīcā viesojās "Planatree" mentori no Nīderlandes, kuri apmācīja 40 Bērnu slimnīcas darbiniekus par "uz personu centrētas aprūpes" filozofiju, parādīja metodes, kas ļauj izjust, kā jūtas pacients un viņa ģimene (mācīšanās caur pieredzi), kā arī dalījās ar labo praksi rūpēs par darbiniekiem.

"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ir pirmā slimnīca visā Baltijā, kas sper pirmos soļus uz personu centrētas aprūpes ieviešanu. Mēs izvērtējam pilnīgi visu vecāku sniegto atgriezenisko saiti, mēs iepazīstamies ar ikvienu sniegto komentāru un atbildīgi izveidojām rīcības plānu, ņemot vērā mums pieejamos resursus. 2020. gada izvēlētās jomas ir pirmās, kuras sāksim pilnveidot. Mums priekšā ļoti daudz darba. Tomēr es ticu, ka ar katru gadu kļūs vieglāk un raitāk, jo cilvēcība kā vērtība būs kļuvusi par mūsu domāšanas un rīcības pamatu," komentē BKUS valdes priekšsēdētājs Valts Ābols.

Ņemot vērā pacientu un viņu ģimeņu viedokli par pieredzi ārstniecības laikā slimnīcā, Bērnu slimnīca turpmāk ik gadu izvēlēsies prioritātes, kuras pilnveidot, uzlabot vai ieviest no jauna ar mērķi veicināt pēc iespējas pozitīvāku pacientu un viņu ģimeņu pieredzi. Vienlaicīgi paredzēts arī pilnveidot un uzlabot slimnīcas darbinieku labsajūtu, piemēram, kā viens no pirmajiem uzlabojumiem būs pieejams psiholoģiskais atbalsts sevišķi tiem darbiniekiem, kuri ikdienā rūpējas par smagi slimiem bērniem.

Pozitīva pacientu pieredze ir viena no piecām Bērnu slimnīcas stratēģijas prioritātēm 2018.- 2022. gadam. Pārējās prioritātes ir: izcils ārstniecības rezultāts; profesionāli, motivēti, novērtēti, uz attīstību orientēti darbinieki un komanda; organizācijas, kas māca, mācās un virza inovācijas; efektīva snieguma vadība.