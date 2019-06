Bērnu slimnīcā veikta izteikti augstas sarežģītības sirds operācija

Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) veikta īpaši sarežģīta sirds operācija bērnam ar iedzimtu, komplicētu sirds kaiti. Ross-Kono operācija jeb aortas vārstuļa aizvietošana ar pacienta plaušu vārstuli un kreisā kambara izejas trakta paplašināšana Kono modifikācijā, izmantojot pacienta sirds somiņas audus – šāda operācija Latvijā veikta pirmo reizi, informē BKUS komunikācijas nodaļas vadītāja Vita Šteina.

"Operācija sarežģīta ar to, ka plaušu vārstulis tiek ievietots subkoronāri – nelielā aortas diametrā, un pacienta plaušu vārstuli un ievietojot aortā, paplašinot kreisā kambara izeju ar autoperikardu, savukārt, plaušu vārstuļa vietā implantējot bioloģisku konduitu ar dabīgu vārstuli – no dzīvnieka iegūtu kakla vēnu," skaidro kardioķirurgs dr. Lauris Šmits, piebilstot, ka bērnam, kuram šobrīd ir seši gadi, šāda aortas vārstuļa slimības korekcijas metode ir visatbilstošākā, jo tā ir piemērota augoša bērna organismam. Mazajam pacientam pirmā palīgoperācija bija veikta pirmajos dzīves mēnešos, zīdaiņa vecumā – mini invazīva operācija – caur kājas asinsvadu paplašinot aortas vārstuli ar balonu.

"Veiksmīgā operācija ir rezultāts vairāk nekā gadu ciešajai sadarbībai starp Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu un Berlīnes sirds centru. Šī operācija ir nozīmīgs solis bērnu kardioķirurģijas attīstībā Latvijā. Tā pierāda mūsu komandas spēju nodrošināt bērniem ar komplicētām sirds kaitēm augstākā līmeņa un sarežģītības pakāpes ārstniecību tepat Latvijā, kur atrodas bērna mājās," skaidro BKUS Bērnu kardioloģijas un kardioķirurģijas klīnikas vadītājs dr. Valts Ozoliņš.

"Iespēja saņemt kvalitatīvus izmeklējumus, manipulācijas, operācijas un konsultācijas Latvijā, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, ir viens no Bērnu slimnīcas stratēģiskajiem mērķiem un daļa no pozitīvas pacienta pieredzes radīšanas. Veicot operāciju Latvijā, iegūst pacients un viņa ģimene, kuriem nav jādodas svešā vietā un vidē tik ļoti psiholoģiski smagā brīdī, kā arī slimnīcas personāls, kuram ir iespēja mācīties un pilnveidot savas zināšanās, spējot palīdzēt daudz plašākam pacientu lokam," skaidro BKUS valdes priekšsēdētājs Valts Ābols, turpinot, ka pasaulē pieredzējušu speciālistu-mentoru piesaiste un viņu līdzdalības finansēšana tieši Bērnu slimnīcā ir viens no tematiem, ko slimnīcas vadība aktualizē sarunās ar Veselības ministriju, aicinot rast nepieciešamo finansējumu šādu konsultantu piesaistei. Piesaistītu konsultantu izmaksas ir nesalīdzināmi zemākas nekā operācijas un ģimenes uzturēšanās izmaksas ārvalstu klīnikās.

Operācijā piedalījās vairāk nekā 10 speciālistu no Bērnu slimnīcas un operācijas norises plānošana un gaita notika saskaņā ar Berlīnes sirds centra profesoru Hoakimu Fotiadu (Photiadis) un S. Ovrucka ieteikumiem. Operāciju veica kardioķirurgi dr. L. Šmits, dr. Fotiadis, dr. Ozoliņš, anesteziologs-reanimatologs dr. V. Skotelis, operāciju māsas S. Švēde un E. Kvetkovska, anesteztezioloģijas un intensīvās terapijas māsa A. Ivanova, mākslīgās asinsrites speciālists E. Karabeško un doc. N. Sikora, mākslīgās asinsrites inženieris A. Barons. Liels paldies arī pacienta ārstējošajai profesorei Ingūnai Lubauai, kā arī visai Anestezioloģijas un intensīvās terapijas komandai.

"Nozīmīgs panākums anesteziologu – reanimatologu komandas darbā gan operācijā, gan atmodināšanas pieejas dēļ, izvēloties tā saukto 'fast-track' pieeju jeb pacienta atmodināšanu operācijas zālē ar mērķi izvairīties no ilgākas intubācijas pēcoperācijas periodā. Tas nozīmē, ka pacients uzreiz pēc operācijas pats elpo, dabīgāk atgriežas fizioloģiskajā regulācijā un ātrāk var sākt atveseļošanās posmu," komentē dr. Ozoliņš, piebilstot, ka šādas pieejas izvēle ir augstas profesionalitātes apliecinājums. Pēc sarežģītās operācijas bērns varēja doties mājās jau sestajā dienā.