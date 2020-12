Bērnu slimnīcas ārsti: masku nēsāšana bērniem ir droša un nepieciešama

Šobrīd, kad vīrusa izplatība ir būtiski palielinājusies, masku nēsāšana bērniem ir ļoti svarīga tālākai Covid-19 slimības izplatības ierobežošanai. Bērnu slimnīcas ārsti uzsver, ka masku nēsāšana nerada negatīvas sekas valkātāju veselībai, pilnīgi pretēji – tā pasargā ne tikai no Covid-19, bet arī no citiem slimību ierosinātājiem un alergēniem.

Nostāju skaidro Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārste Renāte Snipe:

"Maskas droši var nēsāt visi Latvijas iedzīvotāji un bērni. Mums visiem ir jāsaprot, ka pareiza sejas masku nēsāšana ikvienā vietā, kur atrodas vairāk nekā viens cilvēks, būtiski samazina risku inficēties. Turklāt cilvēki ar hroniskām saslimšanām tā savu veselību var pasargāt arī no citām saslimšanām. Protams, mūsu sabiedrībā ir pavisam mazi bērni un cilvēki, kas objektīvu iemeslu dēļ nespēj kontrolēt savu uzvedību, tādēļ valdība ir pieļāvusi izņēmumus. Taču arī mazie bērni ļoti kopē pieaugušos, un, ja ģimenē masku nēsāšanu pieņem kā neatņemamu šī brīža dzīves sastāvdaļu, arī bērni jau no ļoti agra vecuma to pieņems.

Kaut arī bērni ar Covid-19 slimo daudz vieglāk nekā pieaugušie, viņi var būt tā izplatīšanas avots, tāpēc, pieaugot saslimstības rādītājiem valstī, ir jāizturas ar sapratni pret drošības pasākumiem. Distancēšanās un masku valkāšana ir, lai mūs visus pasargātu, nevis ierobežotu mūsu brīvību. Jā, iespējams, bērnam sākumā var būt kāds diskomforts vai var likties, ka tas ir neērti, bet pie tā ātri pierod un tas vairs netraucē.