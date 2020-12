Bērnu slimnīcas ārsti rosina izņemt no pārdošanas magnētu konstruktorus

Pēc četriem jauniem gadījumiem nepilna mēneša laikā, kuros dažādu vecumu bērni bija norijuši vairākus magnētus, tādējādi nopietni apdraudot savu dzīvību, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS) ir nosūtījusi vēstuli Patērētāju tiesību aizsardzības centram, aicinot aizliegt šādu rotaļlietu pārdošanu.

Magnēti, nonākot kuņģī un zarnu traktā, ir viens no bīstamākajiem priekšmetiem cilvēka dzīvībai un veselībai, radot neatgriezeniskus bojājumus uz visu atlikušo dzīvi. Tādēļ BKUS pārstāvji vienlaikus ir informējuši arī Veselības ministriju un Ekonomikas ministriju, rosinot kopīgiem spēkiem nodrošināt, ka neliela izmēra magnēti bērniem nav pieejami.

"Kad divu nedēļu laikā ārsti trīs reizes glāba bērnus pēc magnētu norīšanas, mēs sapratām, ka vairs nedrīkstam tikai brīdināt sabiedrību par šādu rotaļlietu bīstamību. Diemžēl pagājušās nedēļas izskaņā slimnīcā tika nogādāts vēl viens bērns, kurš bija apēdis magnētus, kas vēlreiz mums parāda, cik situācija ir nopietna. Magnēti var būt nāvējoši jebkura vecuma cilvēkam, tāpēc, apzinoties mūsu milzīgo atbildību kā vadošajiem bērnu veselības speciālistiem Latvijā, pieņēmām lēmumu rosināt aktīvu rīcību. Mums kā sabiedrībai un arī valsts iestādēm, ir pienākums nodrošināt bērniem iespēju augt drošā vidē, sargāt Latvijas bērnu veselību un drošību," stāsta BKUS valdes priekšsēdētājs Valts Ābols.

Mediķu rosinātās izmaiņas var rezultēties ar labu, sabiedrības interesēm nozīmīgu iznākumu, ko apliecina arī līdzšinējā pieredze, uzskata mediķi. Piemēram, pateicoties bērnu ķirurgu iniciatīvai, kopš 2010. gada Latvijā ir aizliegts pārdot etiķa esenci, kas, to iedzerot, rada smagus ķīmiskus barības vada apdegumus. BKUS statistika liecina, ka laika periodā no 1999. līdz 2009. gadam ķīmiskus barības vada apdegumus guva 127 bērni, savukārt no 2010. līdz 2020. gadam šādu gadījumu skaits ir samazinājies uz pusi, negadījumu skaitam samazinoties līdz 68 bērniem.

Bērnu slimnīca sociāli atbildīgus tirgotājus aicina jau šodien apturēt magnētisko konstruktoru tirdzniecību un katru pieaugušo atbildīgi izvēlēties bērniem drošas rotaļlietas un Ziemassvētku dāvanas.

Tāpat jau šodien katrs var pārliecināties, ka visi priekšmeti, ar kuriem bērns rotaļājas, ir atbilstoši viņa vecumam, tie nav indīgi vai citādi kaitīgi, un tie ir pietiekami lieli, lai tos nevarētu norīt.

Situācijās, kad negadījums jau ir noticis, ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk bērnam sniegt palīdzību. Informāciju par to, kā rīkoties traumu gadījumā un kā pasargāt bērnu, var iegūt BKUS mājaslapā.