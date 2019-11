Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 rīkos akciju seksuālās vardarbības mazināšanai

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 no 18. līdz 24. novembrim rīko informatīvo akciju "Pārtrauc klusēšanu!". Informatīvā akcija rīkota, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz seksuālās vardarbības tēmu, sniedzot informāciju par tās pazīmēm, iespējamajām sekām, kā arī palīdzības saņemšanas iespējām, informē VBTAI. Vienlaikus akcijas mērķis ir sniegt psiholoģisko atbalstu no seksuālas vardarbības cietušajiem bērniem un ģimenes locekļiem.

Katru gadu Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunī tiek saņemti zvani no bērniem, kuri cietuši no seksuālas vardarbības. Bērni nereti stāsta, ka izjūt spēcīgu kaunu, bailes, kā arī vainas sajūtu par to, kas ar viņiem noticis. Nereti bērni baidās, ka viņu stāstam neviens neticēs, tādēļ izvēlas notikušo noklusēt. Arī bērnu vecāki, kuri zvana, lai saņemtu atbalstu situācijā, kad viņu bērns cietis no seksuālas vardarbības, jūtas izmisuši, apjukuši un bezspēcīgi, apjaušot, ka viņu bērnam kāds ir nodarījis pāri. Šādos gadījumos arī vecākiem ir nepieciešams psiholoģiskais atbalsts un informatīvā palīdzība, jo nereti vecāki nezina, kur vērsties, lai risinātu radušos situāciju, un kā palīdzēt bērnam.

Bērni, kuri cietuši no seksuālas vardarbības, bieži jūtas atšķirīgi, izmantoti, nemīlēti, nodoti un bezpalīdzīgi. Spēcīgās negatīvās emocijas var rosināt bērnus runāt par suicidālām domām vai plāniem.

Zvanot uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111, iespējams ne tikai ziņot par seksuālās vardarbības gadījumiem pret bērniem, bet arī saņemt profesionālas psiholoģiskās konsultācijas un atbalstu, kā arī nepieciešamo informāciju par iespējamajām seksuālas vardarbības pazīmēm un tālāko rīcību, lai to pārtrauktu.

Lai gan sabiedrībai par seksuālās vardarbības tēmu joprojām ir sarežģīti runāt, Bērnu un pusaudžu Uzticības tālrunī 116111 saņemtie zvani liecina, ka noklusēts pāridarījums reizēm atstāj visdziļākās emocionālās rētas – dažkārt tiek saņemti zvani no pieaugušajiem, kuri stāsta par savu bērnības pieredzi, saskaroties ar seksuālo vardarbību. Šie cilvēki nav saņēmuši nepieciešamo palīdzību un atbalstu, tādēļ piedzīvotais joprojām rada virkni smagu emociju un reakciju.

Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas tālruņa līnija, zvanot gan no fiksētā, gan mobilā telefona. Uzticības tālrunis strādā visu diennakti. Iespējams pēc palīdzības vērsties arī, rakstot uzticibaspasts116111@bti.gov.lv.