Bērnus un vecākus aicina bez maksas apgūt programmēšanas pamatus

Programmēšanas stunda jeb "Hour of Code" ir vispasaules kustība ar mērķi parādīt, ka programmēšanu pamatus var apgūt ikviens, turklāt tas ir interesanti un aizraujoši! Lai nosvinētu šos svētkus, 8. decembrī programmēšanas skola bērniem "Learn IT" organizē bezmaksas programmēšānas darbnīcas bērniem vecumā no 9 līdz 13 gadiem.

Programmēšanas stunda jau vairākus gadus tiek īstenota Datorzinātņu izglītības nedēļas ietvaros (Computer Science Education Week), kas šogad visā pasaulē norisināsies no 3. līdz 9. decembrim vairāk nekā 180 valstīs. "Vizuāli programmēšanas bloki, kurus izmantojam uzdevumos, ļauj skolēniem izprast programmēšanas pamatprincipus, asināt prātu un attīstīt loģiku. Šos uzdevumus šogad Latvijā esam izmēģinājuši jau kopā ar vairākiem simtiem skolēnu, un esmu redzējusi, cik ļoti tas viņiem patīk! Skolēni aizraujas, risina problēmas un mācās, paši to nemanot," par Programmēšanas stundas norisi stāsta "Learn IT "līdzdibinātāja Elīna Ingelande. Pasākuma laikā līdz pat 80 skolēniem bez priekšzināšanām programmēšanā būs iespēja izveidot dažādas interaktīvas deju kustības un specefektus mūsdienu populārākajam dziesmām, kā arī iepazīt Latvijas spilgtākās personības, skaistākās dabas ainavas un kultūras mantojumu. Programmēšanas stunda 8. decembrī tiks rīkota Jaunajā Teikā, Teikums kopstrādes telpā (G.Zemgala gatvē 78) no pulksten 10 līdz 12.15. Bērni uz nodarbību tiek aicināti paņemt savu pārnēsājamo datoru vai planšeti, tomēr, ja tādas iespējas nav, datorus nodrošinās nodarbību organizatori. Nodarbībā aicināti piedalīties arī vecāki. Pieteikties programmēšanas stundai iespējams šeit.