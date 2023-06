Bez pārmetumiem un agresijas! Kā vecākiem runāt ar bērnu, kurš ir pāridarītājs

Ņirgāšanās ir izplatīts vardarbības veids izglītības vidē, ar ko bērni un pusaudži var saskarties jebkurā izglītības posmā. Dati liecina, ka Latvijā izglītības iestādēs vidēji katrs trešais bērns ir pieredzējis ņirgāšanos, tādēļ, visticamāk, arī tava bērna pieredzē ir kāds ņirgāšanās gadījums. Šķietami, ka tagad ir vasara, un bērni mazāk saskaras ar šādām situācijām, tomēr socializēšanās jau tāpat notiek – nometnēs, pagalmā, bērnudārzā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ņirgāšanās bērnam var radīt ļoti nopietnas sekas gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Pētījumi un dati norāda, ka pastāv saistība starp izglītības vidē piedzīvotu ņirgāšanos un fiziskām, psihiskām, emocionālām vai sociālām problēmām, kādas attīstījušās vēlākās dzīves laikā, tādēļ ir būtiski ņirgāšanos novērst. Veselības ministrijas (VM) speciālisti ir sagatavojuši materiālu "Kā pasargāt bērnu ņirgāšanās. Ieteikumi visu vecumu bērnu vecākiem", kas tapis Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" īstenošanas gaitā.

Vecāku loma ir ļoti nozīmīga ņirgāšanās prevencijā (pasākumu kopums, kuru mērķis ir samazināt iespēju, ka ņirgāšanās notiks), atklāšanā un novēršanā, jo vecāki savus bērnus pazīst vislabāk un pirmie spēs pamanīt izmaiņas bērna noskaņojumā un uzvedībā.

Ir svarīgi darīt visu iespējamo, lai ņirgāšanos vispār nenotiktu. Tomēr, ja ņirgāšanās ir notikusi, ir būtiski to laikus atpazīt un pārtraukt, jo no ņirgāšanās cieš visi, kas tajā ir iesaistīti – gan upuris un ņirgāšanās situācijas novērotāji, gan pāridarītājs. Turklāt, situācijai pamainoties, mainās arī lomas, un bērns no pāridarītāja vai vērotāja var kļūt par upuri vai arī atrasties vairākās lomās vienlaicīgi.



Šo rekomendāciju mērķis ir pilnveidot vecāku, likumisko pārstāvju, audžuvecāku un citu audzināšanā iesaistīto personu zināšanas un prasmes par ņirgāšanos izglītības vidē. Rekomendācijas paredzētas visiem bērna vecumposmiem un ir veidotas saskaņā ar vadlīnijām ņirgāšanās izplatības mazināšanai pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēs, kā arī vadlīnijām ņirgāšanās izplatības mazināšanai pamatskolas un vidusskolas izglītības iestādēs (vadlīnijas izstrādātas izglītības iestāžu vadībai un pedagogiem).

Ja bērns ir kļuvis par pāridarītāju



Ja radušās aizdomas, ka bērns ir pāridarītājs, bet par to nav saņemta ziņa no izglītības iestādes/ citiem vecākiem, vai arī bērns par to nav stāstījis, jāatrod veidus, kā uzsākt sarunu un to pārrunāt. Lai veicinātu sarunu, var pastāstīt par savu vai kāda bērnam pazīstama pieaugušā, piemēram, sabiedrībā atpazīstamas personas pieredzi saistībā ar ņirgāšanos. Svarīgi ir dalīties pieredzē un pastāstīt, kāda bija rīcība un risinājums šajā situācijā. Pēc tam uzdodot sekojošus jautājumus: "Vai esi kādreiz redzējis, ka par kādu ņirgājās? Vai esi par kādu ņirgājies?"

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tāpat ar bērnu var noskatīties kādu filmu vai TV pārraidi, kurā tiek pieminēta ņirgāšanās vai attēlots kāds vardarbības gadījums. Arī ar pirmsskolas vecuma bērnu var noskatīties kādu vecumposmam

atbilstošu animācijas filmiņu, kurā ir epizode par pāri darīšanu filmas varoņu starpā, pēc filmiņas noskatīšanās pārrunājot ar bērnu redzēto situāciju. Sarunā ar bērnu var uzdot

sekojošus jautājumus: "Ko tu domā par ņirgāšanās situāciju redzētajā video? Kas, tavuprāt, šai personai būtu jādara, lai atrisinātu situāciju? Kas, tavuprāt, ir nepareizi šajā situācijā? Vai/kā pāridarītājs varētu rīkoties citādāk?"

Foto: Shutterstock

Sarunas laikā nepieciešams uzsvērt, ka ņirgāšanās nav pieņemama lieta, un tā rada sāpes un ciešanas visiem iesaistītajiem. Tajā pašā laikā arī jāatgādina un jāiedrošina bērns, ka vecākam var uzticēties – visas situācijas iespējams kopīgi risināt. Lai noskaidrotu vairāk, var sazināties ar bērna izglītības iestādi, un uzzināt, vai ņirgāšanās ir/ nav notikusi.



Sarunas veicināšanai un ņirgāšanās tēmas aktualizēšanai noderēs arī Veselības ministrijas veidotā video simulācija vecākiem, kurā ietverti arī sarunas veidošanas principi ar bērnu, kurš kļuvis par pāridarītāju. Video simulācija vecākiem pieejama šeit.

Ja bērns stāsta, ka ņirgājies par kādu, ir jāpārtrauc visas pārējās veiktās darbības, pilnībā jākoncentrējas uz sarunu ar bērnu, tai skaitā jāveido acu kontakts un bērns:

jāsaglabā miers;

jāuzklausa;

jānoskaidro situācija;

jāmeklē risinājums.



Ja bērns stāsta, ka ņirgājies par kādu, noteikti nedrīkst:

to ignorēt;

reaģēt agresīvi;

teikt bērnam, ka tas ir normāli;

teikt bērnam, ka viņš dara visu pareizi;

sagaidīt, ka bērns to atrisinās viens pats.



Ja saņemta ziņa no izglītības iestādes, citiem vecākiem vai kādā citā veidā noskaidrots, ka bērns kļuvis par pāridarītāju, nepieciešams ar bērnu veikt pārrunas. Pāridarītāji mēdz uzskatīt sevi par upuriem, tāpēc sarunā ir jākoncentrējas uz to, lai bērns uzņemtos atbildību par savu uzvedību.

Sarunas gaita un galvenie principi:

Izvēlies sarunai piemērotu brīdi (ja saruna nav bērna uzsākta) – kad tev pašam ir laiks un esi gatavs būt nosvērts un iejūtīgs, lai bērns justos pēc iespējas drošāk;

Izvēlies atbilstošu sarunas vietu (ja saruna nav bērna uzsākta) – bērnam emocionāli drošu vai neitrālu, piemēram, bērna istaba vai kāda cita vieta mājās, kur tajā brīdī nav citu mājas iemītnieku;

Izveido kontaktu – pārliecies, ka bērns klausās un pievērš uzmanību, izveido acu kontaktu;

Ja saņemta ziņa par to, ka bērns ir ņirgājies par citiem, bērnam to pastāsti bez pārmetumiem;

Esi iejūtīgs un saprotošs, uzklausi to, kas bērnam ir sakāms, pielāgojies bērna sarunas tempam – ļauj apdomāties un nesteidzini;

Noskaidro situāciju ar neitrāliem, nekauninošiem jautājumiem, pajautājot, kā bērns uztver un skaidro šo situāciju;

Mēģini saprast rīcības iemeslu – kāpēc bērns tā rīkojies, kādu vajadzību viņš centies apmierināt, vai pats iepriekš cietis no vienaudžu ņirgāšanās;

Norādi, ka šāda rīcība ir nepareiza un nepieņemama;

Atgādini bērnam, ka viņš tiks atbalstīts un viņam palīdzēs risināt šo situāciju;

Pārrunā, kā ņirgāšanās situācijā jūtas citi, un kādas sekas tas atstāj uz cietušajiem, tai skaitā vērotājiem. Atkarībā no bērna vecuma, viņi paši var vēl nesaprast, ka ņirgāšanās jebkurā formā rada sāpes un ciešanas citiem. Īpaši maziem bērniem ir jāpasaka, ka cita bērna apcelšana/ apsaukāšana, ļauni joki, fiziska aizskaršana nav pieņemama un citiem rada nepatīkamas sajūtas, jāskaidro, ka no ņirgāšanās cieš visi;

Pajautā bērna viedokli par to, kā viņš varētu rīkoties citādāk/ situāciju mainīt;

Kopīgi meklējiet aktivitātes un veidus, kā bērns var kļūt par pozitīvu līderi grupā/ klasē vai izglītības iestādē, ārpusskolas aktivitātēs;

Nepieciešamības gadījumā meklē profesionālu palīdzību, piemēram, vēršoties pie izglītības iestādes psihologa vai meklējot ārsta psihoterapeita palīdzību;

Kopīgi izrunājiet un vienojieties par nākamajiem rīcības soļiem. Foto: Shutterstock

Kas ir ATĀ modelis



Sākumskolas, pamatskolas, vai vidusskolas vecumā, bērnu ieteicams iepazīstināt ar ATĀ modeli ņirgāšanās pārtraukšanai. ATĀ modelī minētos principus var izmantot arī pirmsskolas vecuma bērniem, mācot tos vienkāršā, mazākam bērnam saprotamā veidā.



A – attiecības. Pārrunāt, kā bērns veido attiecības ar citiem bērniem klasē un kuri no tiem ir īstie draugi, nevis tādi, kas kopā smejas par citu bērnu apcelšanu? Vai draugi smejas arī par viņu pašu?

T – tehnikas. Palīdzēt bērnam apgūt tehnikas, kā sevi parādīt kā līderi un kā kontrolēt savu uzvedību. Ja bērns apzinās, ka netiek galā ar savām emocijām, padomus, kā to iemācīties, var atrast materiālā "Pirmās psiholoģiskās palīdzības rokasgrāmata". Rokasgrāmata pieejama šeit.

Ā – ātra rīcība. Veicināt bērnu uzņemties atbildību par savu rīcību un apturēt ņirgāšanos, lai neradītu vēl lielākas ciešanas. Vājāka bērna aizstāvēšana, nevis apcelšana būs tas, par ko apkārtējie respektēs. Plašāka informācija par ATĀ modeli atrodama šeit.

Kādus padomus var sniegt bērnam, nokļūstot pāridarītāja lomā

Nekavējoties pārtrauc ņirgāšanos;

Centies nomierināties – veic dziļas ieelpas, aizej tālāk no pārējiem, paklausies mūziku austiņās;

Meklē veidu, kā piesaistīt sev uzmanību ar pozitīvām darbībām, tu vari kļūt par pozitīvo līderi;

Nejoko, nepieskaries, neķircini, ja redzi, ka otram nepatīk vai tas viņu sāpina;

Uzlādē savas emocijas fiziskās aktivitātēs – skrien, metā vai driblē bumbu;

Centies saprast savas sajūtas un nosaukt tās vārdā – dusmas, aizkaitinājums, bailes skaudība;

Centies iejusties upura lomā vai atcerēties, kā pats juties, ja kāds darīja pāri;

Atrodi jokus, kuri ir smieklīgi visiem, jo smiekli samazina stresu;

Pastāsti par savām sajūtām un jautā palīdzību pieaugušajiem, kā tikt galā ar jebkurām sarežģītām izjūtām, emocijām vai situācijām, ar kurām pats nespēj tikt galā, vai zvani uzticība tālruņa 116111 konsultantiem.



Par to, kā reaģēt uz ziņām par bērna pāridarījumiem no izglītības iestāžu puses, un plašāk par ņirgāšanās veidiem un ietekmi uz visiem bērniem, kas iesaistīti šādās situācijās, lasi ministrijas sagatavotajā materiālā, ko atradīsi te.