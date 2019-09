"Cietumā neesmu bijis un nekad tur nebūšu," saka 25 gadus vecais Mārtiņš Blažēvičs, pavārs, kurš alkohola reibumā smagi piekāvis kādu cilvēku. "Biju piecas sekundes līdz cietumam," saka Mārtiņš Aleksandrovičs, motosportists, moto frīstailists. "Mani par zālītes tirgošanu apcietināja vecāku mājās, tikko biju kļuvis 18 gadus vecs," tā 23 gadus vecais Kalvis Skrastiņš, moto frīstailists. Viņi cietumā nav pabijuši, taču skaidri zina, ka vairs nekad neatradīsies uz šīs sarkanās līnijas. Viņiem līdzās uzradās pareizie cilvēki, lai pasniegtu roku, gluži kā slīkstošajam kāds pasniegtu koka gabalu, aiz kura aizķerties, lai... Lai atkal dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi. Lai piepildītu savus sapņus un ar sava stāsta labajām beigām iedvesmotu citus.

Portālam "Cālis" bija iespēja vienu dienu pabūt profesionālā treniņnometnē "Jauniešu iniciatīvas motosporta attīstības veicināšanai Latvijā" jauniešiem "333" kartingu trasē, ko organizēja LMT Autosporta akadēmija sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu (VPD).

Nometnē piedalījās vairākas kartinga komandas no dažādām Latvijas mācību iestādēm un citi jaunie kartinga talanti, bet starp viņiem bija arī pulciņš jauniešu, kuri par dažādiem likumpārkāpumiem atrodas Valsts probācijas dienesta uzraudzībā. Šajā nometnē jaunieši ne tikai apguva pamatiemaņas vai uzlaboja jau iepriekš gūtās prasmes braukšanā ar kartingu, bet nodarbības vadīja arī personības izaugsmes treneris. Tāpat starp aktīvajām nodarbēm bija sarunas ar tiem jauniešiem, kuri savulaik balansējuši ar savu dzīvi, teju, teju nonākot ieslodzījumā, bet laikus spējot attapties un mainīties. Lūk, par to arī šajā rakstā – vairāki pieredzes stāsti, kuri veltīti tām ģimenēm, kurās bērni saskārušies ar likuma pārkāpumu, – visu iespējams mainīt, ja vien pašam to gribas un līdzās uzrodas kāds stiprs plecs!