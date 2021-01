Bezatbildīgi vecāki par uzturlīdzekļu nemaksāšanu valstij parādā 321 miljonu eiro

Pagājušā gada nogalē uzturlīdzekļu nemaksātāju skaits sasniedza 42527 un kopumā valstij šie bezatbildīgie vecāki ir parādā 321,64 miljonus eiro, pastāstīja Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja Linda Sparāne.

Divi lielākie nemaksātāji uzkrājuši 106 un 100 tūkstošu eiro parādu, ko valsts viņu vietā izmaksājusi šo cilvēku pēcnācējiem. Tiesa, jāatzīmē, ka starp parādniekiem ir gan mātes, gan tēvi, pēdējie – dominējoši vairāk. Un tomēr UGF direktors Edgars Līcītis iepriekš sarunā ar portālu "Cālis" norādīja: "Ja vīrietis saka, ka viņam ir melnā svītra un nevar atrast darbu, tas jau ir infantilisms". Šo sarunu lasi šeit.

Kopumā pagājušajā gadā UGF izmaksājis vairāk nekā 56 miljonus eiro bērniem, kuru vecāki par viņiem nerūpējas, bet regresa kārtībā izdevies atgūt gandrīz 12,5 miljonus eiro. Kā norādīja Sparāne, ja analizē laika periodu no 2018. līdz 2020. gadam, tad pērn atgūto finanšu līdzekļu apmērs palielinājies par 22,15 procentiem. Lai gan visu pagājušo gadu pandēmijas dēļ daudziem cilvēkiem dzīves apstākļi sarežģījās, piemēram, zaudējot darbu. Tomēr neraugoties uz to, atgūto līdzekļu apmērs pieauga. To UGF saista ar pēdējos gados ieviestajiem jaunajiem ierobežojumiem cilvēkiem, kuri izvairās maksāt uzturlīdzekļus. Jāatgādina, ka UGF parādniekiem var tikt piemērots transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kā arī par UGF lēmuma nepildīšanu personu var saukt pie kriminālatbildības, kā sodu piemērojot īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.

Ja 2018. gadā tika pieņemti 227, bet 2019. gadā – 588 lēmumi par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošanu, tad pērn – 2073. Kā rāda statistikas dati, 2018. gadā UGF nosūtīja 269 iesniegumus kriminālprocesa uzsākšanas izvērtēšanai, bet 2019. un 2020. gadā attiecīgi 680 un 665. Jāatzīmē, ka UGF ar tiem, kuri saprot situācijas nopietnību un izrāda vēlmi sākt atmaksāt parādus, slēdz vienošanās. 2018. gadā noslēgtas 1024 vienošanās, bet 2019. un 2020. gadā attiecīgi – 1825 un 2136. Galvenais ir izrādīt labo gribu. Uzturlīdzekļu parādnieks var vērsties UGF ar iesniegumu, lūdzot noslēgt vienošanos par kārtību, kādā parādnieks veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus. Šī norma ir spēkā kopš 2017. gada 1. aprīļa.

Sparāne uzsvēra, ka UGF nemitīgi domā, kādas vēl metodes varētu pielietot, lai uzturlīdzekļus parādniekus mudinātu sākt maksāt par savu bērnu uzturēšanu. Bez iepriekš minētajiem ierobežojumiem apspriešanas stadijā ir priekšlikums uzturlīdzekļu parādniekiem liegt spēlēt azartspēles, kā arī uz noteiktu laiku piemērot ārpustiesas piedziņu. Patlaban šie priekšlikumi ir apspriešanas stadijā, pirms likuma grozījumu izskatīšanas Saeimā 2. lasījumā.

2020. gada novembrī UGF maksāja uzturlīdzekļus 29083 iesniedzējiem par 39477 bērniem. Ja raugās gada griezumā, datus pētot pa mēnešiem, – bērnu skaits īpaši nemainās. Vidēji ik mēnesi UGF ģimenēm, kurās viens no vecākiem par bērnu uzturēšanu neliekas ne zinis, izmaksā ap 4,5 miljoniem eiro, bet regresa kārtībā atgūto līdzekļu apmērs ir virs viena miljona eiro.

Pagājušā gada laikā UGF saņēmis 36 lūgumus no ārvalstīm noskaidrot parādnieka atrašanās vietu Latvijā. Savukārt uz ārvalstīm nosūtīti 55 lūgumi noskaidrot parādnieka atrašanās vietu ārvalstīs.

Par situāciju ar uzturlīdzekļu nemaksātājiem jeb ar UGF administrācijas darbības pārskatu no 2018. gada līdz 2020. gadam Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai iepazīstināja Tieslietu ministrija (TM), kas akcentē, ka Latvijā vidēji katrs septītais bērns vecumā līdz 18 gadiem nesaņem uzturlīdzekļu atbalstu no sava vecāka un šo pienākumu vecāka vietā pilda valsts.

TM sadarbībā ar UGF administrāciju ir ieviesusi jau vairākus tiesību ierobežojumus uzturlīdzekļu parādniekiem – kriminālatbildības piemērošana, transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, šaujamieroču atļaujas darbības apturēšana, parādnieku publicēšana www.latvija.lv, informācijas nodošana par parādu kredītinformācijas birojam, liegums ieņemt tiesneša, zvērināta notāra un tiesu izpildītāju amatu, pilsonības nepiešķiršana vai iesnieguma noraidīšana par atteikšanos no pilsonības, 3 + Ģimenes kartes nepiešķiršana, lai veicinātu vecāku pienākumu uzturēt savu bērnu un atmaksātu uzturlīdzekļu parādu, kas radies pret Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju.

Vienlaikus TM norāda, ka Saeima 2021. gada 7. janvārī konceptuāli atbalstīja jaunus tiesību ierobežojumus uzturlīdzekļu parādniekiem – aizliegumu spēlēt azartspēles un uzturlīdzekļu parāda piedziņas lietas nodošana ārpustiesas piedzinējiem. Ministrija sadarbībā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju turpina aktīvi meklēt risinājumus, lai motivētu uzturlīdzekļu parādniekus nokārtot saistības gan pret savu bērnu, gan pret Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju, uzsver TM Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Lana Mauliņa.