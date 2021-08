Bezmaksas konference un meistarklases Siguldā dabas un piedzīvojumu terapijas iepazīšanai

Jau šajā rudenī Siguldā aizsāksies pasākumu kopums piedzīvojumu un dabas terapijai, kurā Latvijas iedzīvotājiem būs iespēja iepazīties ar pasaulē pieaugoši populāro piedzīvojumu un dabas terapiju. "Adventure Therapy" no 1. septembra līdz 15. oktobrim vērsīs īpašu uzmanību uz piedzīvojumu un dabas terapijas potenciālu risināt Covid-19 pandēmijas ietekmē samilzušās cilvēku mentālās veselības problēmas, piemēram, nošķirtības sajūta, nomāktība, trauksme, paaugstināts stress, depresija un citas.

"Adventure Therapy" aktivitātes noritēs Siguldas novadā, kas nodrošina visu nepieciešamo tūrisma infrastruktūru piedzīvojumu terapijas realizēšanai. "Esam lepni, ka pirmais šāds piedzīvojumu un dabas terapijas projekts Latvijā un arī Baltijā notiek tieši pie mums Siguldā. Mums ir svarīgi nemitīgi attīstīties un piedāvāt arvien jaunus risinājumus. Siguldas daba ir unikāls resurss, tāpēc mūsu uzdevums ir rast no tā pievienoto vērtību, lai radītu jaunu, jau daudz kvalitatīvāku veidu, kā izmantot šo resursu, uzlabojot dzīves kvalitāti," saka Siguldas attīstības aģentūras direktore Dace Preisa.

Aizvien biežāk nākas dzirdēt jautājumus par speciālistiem, kurus apmeklēt, kad jūties nomākts, kad ģimenes dzīve vairs nav tāda, kā iepriekš, kad pusaudzis no aktīva un sabiedriska jaunieša ir ierāvies sevī un citus mentālās veselības jautājumus. Viens no risinājumiem varētu būt piedzīvojumu un dabas terapija, kurā šāda veida problēmas var risināt un izdzīvot dabā, izkāpjot no komforta zonas, darot to, kas "nav mans". Lai iepazītu šo terapijas veidu, Siguldas novada teritorijā norisināsies meistarklases, pārgājieni un sarunas, kā arī starptautiska, multidisciplināra konference jomas profesionāļiem un citiem interesentiem par piedzīvojumu un dabas terapiju.

"Piedzīvojumu terapijai ir liels potenciāls medicīniskajā un sociālajā rehabilitācijā, jo tā piedāvā iespējas, kuras terapijas kabinetā nav pieejamas – tiek piedzīvota jauna vide un aktivitātes, kas rada pozitīvu stresu. Tā pārvarēšana ar atbalsta palīdzību, ļauj apgūt jaunus uzvedības modeļus, kas pamazām terapijas laikā tiek nostiprināti. Īpaši svarīgi tas ir periodā "pēcCovid" periodā, kad sabiedrības un indivīdu uzvedības modeļi ir mainījušies, un arvien biežāk ir nepieciešama profesionāļu palīdzība mentālās veselības uzlabošanā.

Strādājot grupā tiek attīstītas arī sociālās prasmes, savukārt caur dažādām metaforām rodas jaunas atziņas par sevi un pasauli mums apkārt. Piedzīvojumu aktivitātes veicina arī fizisko veselību, dabai ir dziedinošs efekts, kas ļauj pārvarēt trauksmi, izkāpt no savas galvas un izplesties," skaidro Unda Avota, Latvijas Ergoterapeitu Asociācijas valdes locekle, "Adventure Therapy Latvia" domubiedru grupas pārstāve.

Viens no projekta "Adventure Therapy Sigulda" mērķiem ir sniegt iespēju dažādu jomu speciālistiem, kuri ikdienā strādā ar veselības, labklājības un pašizaugsmes jautājumiem, satikties, izglītoties un gūt jaunas idejas, kā dažādot savu ikdienas darbu, izmantojot piedzīvojumu un dabas terapijas elementus. Šī ir starpdisciplināra terapija, tā plaši tiek pielietota sociālajā un izglītības jomā, kur to praktizē piedzīvojumu un ārtelpu dzīves programmu vadītāji, sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji, pedagogi, jaunatnes darbinieki, kouči un citi speciālisti, savukārt medicīnas jomā to izmanto ergoterapeiti, psihologi, psihoterapeiti, fizioterapeiti un mākslu terapeiti.

Projekta ietvaros 1. un 2. oktobrī Siguldas pils dārzā noritēs konference un meistarklases, kuras klātienē un attālināti vadīs vairāki piedzīvojumu terapijas eksperti no ārvalstīm, tostarp Apvienotās Karalistes, Itālija, Norvēģijas, Jaunzēlandes, Kanādas un Spānijas, kā arī pašmāju speciālisti gan no piedzīvojumu pasaules, gan medicīnas un sociālās jomas. Konferences ietvaros tiks apskatītas dažādas tēmas: Kas ir piedzīvojumu un dabas terapija? Kā piedzīvojumu un dabas terapijas var palīdzēt Covid-19 radīto mentālo veselības problēmu risināšanā? Piedzīvojumu terapija un jauniešu garīgā veselība. Piedzīvojumu un dabas terapija potenciāls Latvijā un citas.

Pateicoties Latvijas veselības tūrisma klastera un Siguldas novada pašvaldības atbalstam, dalība konferencē un meistarklasēs ikvienam interesentam būs bez maksas.

Projekta ietvaros Siguldas novada teritorijā notiks arī pētījums par to, kādi faktori piedzīvojumu terapijas programmām pozitīvi ietekmē to dalībniekus, lai nākotnē skaidrāk noteiktu, kas ir efektīvākie programmu aspekti dažādām mērķauditorijām.

Projekts tiek īstenots un līdzfinansēts ERAF projekta "Latvijas veselības tūrisma klasteris" Nr. 3.2.1.1/16/A/010 ietvaros. Adventure Therapy Latvia ir domubiedru grupa, kas apvieno ergoterapeitus, psihologus, pieredzes izglītības un piedzīvojumu terapijas praktiķus no "EŽI", "The Latvian Element", "Latvijas Ergoterapeitu asociācija", "Lūzumpunkts", "Sense of Team", kā arī psihoterapijas speciāliste Inga Birkmane.