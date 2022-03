Bezvadu termokrūze, kas uzvāra ūdeni, un citas preces no skolēnu mācību uzņēmumiem internetā

Ikgadējais Latvijas skolēnu mācību (SMU) uzņēmumu tirgošanās pasākums "Cits Bazārs" notiks jau šajā nedēļas nogalē, no 3. līdz 7. martam. Kopš pandēmijas sākuma, jau trešo gadu pasākums noris tiešsaistē. Neskatoties uz periodiski attālināto mācību procesu, skolēnu mācību uzņēmumu skaits ir pieaudzis un pavasara gadatirgū piedalīsies vairāk uzņēmumu nekā iepriekšējā gadā. Vietnē jalatvia.lv lapas apmeklētāji varēs ērti aplūkot piedāvājumu un sazināties ar skolēniem, lai iegādātos oriģinālas, inovatīvas un praktiskas lietas savai ikdienai.

E-katalogā jalatvia.lv ikviens varēs aplūkot SMU profilus un iegādāties skolēnu ražojumus – mājas lietas, preces skaistumkopšanai, bižutēriju, dažādas spēles un preces bērniem, kā arī apģērbus, modes lietas, interjera priekšmetus, pārtikas preces u.c. Starp estētiskām un sadzīvē noderīgam precēm būs iegādājamas arī skolēnu veidotas pavisam unikālas un funkcionālas lietas, piemēram, augsnes monitorēšanas ierīce dārzkopjiem, bezvadu termokrūze, kas silda un pat uzvāra ūdeni, izglītojošas rotaļlietas bērniem, viedierīce atkritumu apsaimniekošanai, daudzfunkcionāls drēbju pakaramais, šaha spēle četriem spēlētājiem un citi interesanti produkti.

"Tā kā jau ceturto reizi pandēmijas apstākļos pasākums var notikt tikai tiešsaistē, skolēniem ir bijusi iespēja vēl padziļinātāk un plašāk domāt par "online" pārdošanas mārketinga aktivitātēm, apgūt un ieviest dažādas iespējas pircēju uzrunāšanai attālinātai tirdzniecībai, kas šobrīd jau ir kļuvis par "must have" (obligātu nepieciešamību). Mēs priecājamies, ka jaunieši ar katru gadu kļūst aktīvāki, iesaistoties šajā programmā, ir vērsti uz inovāciju veidošanu, domā zaļi un ar plašu skatu nākotnē. To visu mēs varēsim novērtēt "Citā Bazārā" jau šonedēļ un iegādāties ko sev lietderīgu unikālā un īpašā izpildījumā, radītu tepat Latvijā," atbalstīt jaunos uzņēmējus aicina izglītības organizācijas "Junior Achievement Latvia" vadītājs Jānis Krievāns.

Skolēnu mācību uzņēmumu pasākums "Cits Bazārs" notiek Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) projekta "Inovāciju motivācijas programma" ietvaros, un to rīko Latvijas lielākā izglītības organizācija "Junior Achievement Latvia" ("JA Latvia") sadarbībā ar ilggadējo atbalstītāju "Swedbank".

"LIAA ieskatā līdztekus straujajai digitālo un e-komercijas prasmju apguvei, kas notikusi pēdējo gadu laikā, svarīga ir praktiska biznesa izglītība, kas tiek apgūta "Cita Bazārā" un SMU programmā kopumā. Šādas prasmes arī mainīgos apstākļos un neparedzētās situācijās būs izšķirošas un dos stabilu pamatu, lai jaunieši paši spētu radīt jaunus produktus, inovēt un izveidot darba vietas sev un arī citiem," stāsta Dace Dumbere-Bregže, LIAA inovāciju atbalsta nodaļas vecākā projektu vadītāja.

"Cits Bazārs" norises laikā kā ierasts jaunos uzņēmējus vērtēs pieredzējusi profesionāļu, uzņēmēju un akadēmisko spēku komanda. Labākie tiks apbalvoti deviņās nominācijās: "Sociāli atbildīgs SMU", "Tehnoloģiskās inovācijas produkts/pakalpojums", "Labākā SMU pārdošanas komanda", "Uz zināšanām balstīts SMU produkts/pakalpojums", ''Sociālo mediju komunikācijas balva'', ''SMU produkts/pakalpojums gatavs starptautiskajam biznesam'', ''Videi draudzīgs SMU produkts/pakalpojums'', ''SMU biznesa potenciāls'' un ''Labākais reklāmas video''.

Pasākuma pārstāve Dagnija Dižbite atlasījusi septiņas oriģinālas un skolēnu radītas lietas, kuras var noderēt mājās, dārzā un pat darba meklējumos.

Skolēni no Siguldas pilsētas vidusskolas savā uzņēmumā "Soilscape" izstrādājuši augsnes sensorus, ar kurām iecerēts palīdzēt izaudzēt ražu gan tiem, kas ar kultūraugu audzēšanu aizraujas hobija līmenī, gan profesionālām zemnieku saimniecībām. Ierīces monitorē augsnes mitrumu, siltumu un pH līmeni siltumnīcā, dārzā un apstādījumos. Informācija par augsni un vidi tiek attēlota aplikācijā vai interneta vietnē.

Termokrūze, kas neatdziest



Termokrūzi "Takeit" radījuši skolēni no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas. Ūdens temperatūru tajā var regulēt, vai arī uzvārīt ūdeni līdzīgi kā tējkannā. Ierīce ir bezvadu un enerģiju iegūst no uzlādējama akumulatora.

Viedierīce atkritumu apsaimniekošanai



Skolēnu uzņēmums "SmartWaste Technology" no PIKC Rīgas Tehniskās koledžas ir autori viedierīcei, kura, to ievietojot atkritumu konteinerā, sūta informāciju par konteinera kapacitāti gan atkritumu apsaimniekotājiem, gan iedzīvotājiem. Risinājums palīdz efektīvāk veikt atkritumu apsaimniekošanu.

Kurpju šņoru savilcējs



Tehnoloģisku ierīci, kas atvieglo kurpju sasiešanu, radījis uzņēmums "TieCube" no Valmieras tehnikuma.

Skolēnu mācību uzņēmums "Eco to Go", kuru vada puiši no Valmieras tehnikuma, izstrādājuši dabai draudzīgus, bioloģiska materiāla plāksterus ar ātru iedarbību brūču apstrādei. Plāksteru sastāvā ir dziedinošās rasaskrēsliņa, klinģerītes, kumelītes augu tinktūras.

Izglītojoša rotaļlieta bērniem



Ar 3D printeri izdrukāti personāži kopā ar aplikāciju "C-app" ļauj sākumskolas vecuma bērniem saistošā veidā apgūt dažādus mācību priekšmetus, piemēram, matemātiku, angļu valodu vai latviešu valodu. Šo konceptu radījis mācību uzņēmums "ThreeCube" no Āgenskalna ģimnāzijas.

Lietotne darba meklētājiem



Mūsdienīga mobilā darba meklēšanas lietotne jauniešiem "NxtWork" darbojas pēc līdzīga principa kā pasaulē pazīstamā iepazīšanās aplikācija "Tinder". Proti, vakances ir ērti pārlūkojamas, šķirstot tās no vienas puses uz otru. Risinājuma autori – skolēni no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas.

Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) programma ir īpaši 4. līdz 12. klašu skolēniem veidota mācību metode. Skolēniem tā ir iespēja, praktiski darbojoties, apgūt sava uzņēmuma izveides un vadīšanas prasmes, radīt produktus un piedāvāt tos saviem potenciālajiem klientiem. Vidēji 22 procenti programmas absolventu jau ir iesaistījušies uzņēmējdarbībā.

2021./2022. mācību gadā "JA Latvia" ir reģistrējušies vairāk kā 1000 skolēnu mācību uzņēmumu.