Biedrība aicina bērnus ar celiakiju uz bezglutēna Ziemassvētku eglīti Rīgā

Latvijas celiakijas pacientu biedrība "Dzīve bez glutēna" jau devīto gadu pēc kārtas rīko Ziemassvētku eglītes pasākumu bērniem, kuri ikdienā nedrīkst lietot glutēnu. Biedrība sestdien, 14. decembrī, aicina uz Ziemassvētku pasākumu bērnus, kuri sirgst ar celiakiju, kur būs iespēja saņemt īpašajai diētai piemērotas svētku paciņas, informē biedrība.

Eglītē būs iespēja piedalīties bērniem divās vecuma grupās: no diviem līdz sešiem gadiem un no septiņiem līdz 12 gadiem. Visi bērni saņems dāvaniņu no Ziemassvētku vecīša. Bērni ar celiakiju no maznodrošinātām ģimenēm pasākumā varēs piedalīties bez maksas.

Šajā gadā bērnus priecēs mākslinieki no šova programmas studijas "Kolizej.lv", kuriem ir vairāk nekā 20 gadu pieredze bērnu pasākumu vadīšanā. Tā būs skaista pasaka "Jaungada brīnums" ar cirka mākslinieku un baložu piedalīšanos, ziepju burbuļu šovu, spēlēm, konkursiem un, protams, tikšanos ar Ziemassvētku vecīti. Pasākuma ietvaros bērni no dažādiem materiāliem varēs izgatavot savu īpašo Ziemassvētku kartīti, ar kuru iepriecināt kādu savu draugu vai radinieku, vai atstāt par piemiņu sev. Ziemassvētku eglīti var apmeklēt gan latviešu, gan krievu valodā runājoši bērni, jo pasākums notiks bilingvāli.

Pasākuma beigās katrs dalībnieks saņems dāvaniņu ar bezglutēna gardumiem, kā arī nelielu pārsteigumu. Biedrība aicina pieteikties pēc iespējas ātrāk, aizpildot pieteikuma anketu šeit. Vairāk par pasākumu var uzzināt vietnē www.dzivebezglutēna.lv.

Biedrība "Dzīve bez glutēna" saka paldies atbalstītājiem – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam un bezglutēna produktu ražotājiem "Oribalt Rīga", "Schär" un "Nestlѐ", "Aloja Starkelsen", "Diamonds Food Group", kā arī "Krippu" un bezglutēna kafejnīcai "Skudru pūznis".

Svarīgi zināt! Celiakija ir neārstējama, ģenētiska gastroenteroloģiskās sistēmas slimība. Celiakijas slimniekiem mūža garumā jāizvairās no glutēna – kviešu, rudzu, miežu olbaltuma, kas izsauc tievās zarnas bārkstiņu atrofiju, kā rezultātā organismā neuzsūcas uzturvielas, veicinot dažādu slimību attīstību.