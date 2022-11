BKUS ar digitālā instrumenta palīdzību apkopos bērnu un pusaudžu pieredzi slimnīcā

Apvienojoties projektā "VoiCEs", kurā Latviju pārstāv Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, četras Eiropas bērnu slimnīcas ievieš īpaši radītu, digitālu instrumentu bērnu un pusaudžu viedokļa apkopošanai, lai gūtu atgriezenisko saiti par saņemtajiem pakalpojumiem un bērnu pieredzi slimnīcā. Gan vietējā, gan starptautiskā mērogā iegūtie rezultāti tiks analizēti un izmantoti ar mērķi veicināt pēc iespējas pozitīvāku bērnu un pusaudžu pieredzi veselības iestādēs.

Kvalitatīva veselības aprūpe, kurā ņemts vērā bērna – pacienta viedoklis, kā arī vienlīdzība un nediskriminēšana, ir viens no septiņiem bērnu tiesību virzieniem, ko nosaka Pasaules Veselības organizācijas bērnu slimnīcu pacientu tiesību standarti. Vienlaikus Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesības konvencijas 12. pantā paredzēts, ka bērniem un pusaudžiem jātiek uzklausītiem visos jautājumos, kas viņus skar. Lai nodrošinātu bērnu informētību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā par veselības aprūpi, kā arī veicinātu bērnu iesaisti veselības aprūpes novērtēšanā un uzlabošanā bērnu slimnīcās, projekta "VoiCEs" ietvaros tapusi elektroniska pacientu pieredzes aptauja un datu platforma, ar kuras palīdzību uzsākta bērnu pieredzes slimnīcā mērīšana.

Projekta "VoiCEs" jaunās anketas mērķa grupa ir bērni vecumā līdz 17 gadiem, aptauja tiek pielāgota dažādiem vecumiem. Piemēram, bērnu, kuri vēl neprot lasīt, vietā anketu aizpilda kāds no vecākiem, savukārt lielāki bērni un pusaudži to var izdarīt paši. Aptauja tiek veikta pēc pacienta izrakstīšanas no slimnīcas.

"VoiCEs" projekta partneri ir "Meyers" bērnu slimnīca Itālijā, Helsinku universitātes slimnīca Somijā, "Erasmus" slimnīca Nīderlandē sadarbībā ar "Sant'Annas" skolu Itālijā, UNICEF organizāciju un Eiropas bērnu slimnīcas organizāciju un Bērnu klīniskā universitātes slimnīca Latvijā.

"Uzklausot bērnu pieredzi un vēlmes, mēs ne tikai stiprinām bērnu tiesības, bet arī iedrošinām bērnus paust savu viedokli par slimnīcā piedzīvoto. Pacientu pieredzes aptaujas papildināšanu ar anketas daļu, kurā izsakās bērni, esam ieviesuši novembra vidū, bet mums jau pieejamie dati no aptaujām, ko aizpildījuši bērnu vecāki vai likumiskie pārstāvji, rāda, ka nereti, piemēram, vecāku un pusaudža viedoklis un vēlmes saistībā ar ārstēšanas procesu ir atšķirīgas. Iespēja bērniem paust savu viedokli ļaus mums precīzāk izprast bērnu vajadzības un vēlmes ārstēšanās laikā, lai mēs spētu radīt vēl labāku pieredzi Bērnu slimnīcā un pilnveidotu bērniem svarīgus veselības aprūpes aspektus. Pacientu pieredze ir viens no Bērnu slimnīcas stratēģiskajiem mērķiem, tādēļ mums ir patiess prieks iesaistīties "VoiCEs" projektā un apkopotos aptauju rezultātus ne tikai izmantot savā turpmākajā praksē, bet arī salīdzināt ar rezultātiem citās iesaistītajās slimnīcās, lai izvērtētu mūsu stiprās puses un attīstības virzienus," stāsta Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols.

Lai noskaidrotu bērniem aktuālas tēmas un tās ietvertu aptaujas jautājumos, projekta ietvaros tika intervēti slimnīcu pacienti – bērni un jaunieši, kā arī viņu vecāki. Apkopojot interviju rezultātus un iesaistot aptuveni 100 ārstniecības un atbalsta speciālistus, pacientu un ģimeņu organizāciju pārstāvjus un psihologus, tika izveidoti piecu tēmu bloki: saprotama un skaidra komunikācija; empātiska, pieklājīga, draudzīga un cieņpilna attieksme; bērnu un jauniešu iesaistīšana lēmuma pieņemšanā par savu ārstēšanu; uzturēšanās nodaļā un ērtības; izrakstīšana no slimnīcas jeb, cik droši bērns ir juties, dodoties mājās; vai ir saprotama visa informācija par tālāko ārstēšanās procesu mājās.

Projektā ar savu pieredzi iesaistījusies arī Eiropas Bērnu slimnīcu organizācija, Itālijas Pediatrijas slimnīcu asociācija un Pikera institūts Oksfordā, kas atbalstīs projekta rezultātu paziņošanu Eiropas un vietējā līmenī.

Uzņemšanas laikā Bērnu slimnīcā pacients un viņa vecāki tiek informēti par to, ka uz viņu e-pastu vai tālruņa numuru 24 stundu laikā pēc izrakstīšanas no slimnīcas tiks nosūtīta elektroniskā anketa. To var atvērt un aizpildīt, izmantojot datoru, planšetdatoru vai viedtālruni. Anketu var sākt aizpildīt, saglabāt procesa laikā un turpināt darbu vēlāk, un tā būs pieejama 30 dienas. Ar aptaujas rezultātiem slimnīcas personāls var iepazīties katru dienu, un tie ļauj noteikt gan aktuālus īstermiņa mērķus, gan nepieciešamos ilgtermiņa uzlabojumus.

