BKUS ķirurgi veikuši Latvijai unikālu operāciju ciklu bērniem ar iedzimtām plaušu patoloģijām

Šā gada februārī pirmo reizi Latvijā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) Bērnu ķirurģijas klīnikas ārsti veica četru operāciju ciklu bērniem ar iedzimtām plaušu patoloģijām – "cistiskām malformācijām", pielietojot mazinvazīvo torakoskopijas metodi, informē BKUS Komunikācijas nodaļas pārstāve Una Grenevica. Bērniem ar šāda veida patoloģiju, neveicot operāciju, būtiski pieaug riski infekcijas slimībām vai onkoloģiskām saslimšanām.

Līdz šīm pacientus ar līdzīgām plaušu patoloģijām operēja atvērtā operācijā ar torakotomijas metodi, kura rezultējas ar ilgāku stacionēšanas laiku, augstāku sāpju intensitāti, sliktāku kosmētisko rezultātu, kā arī iespējamām mugurkaula deformācijām vēlākā pēcoperācijas periodā.

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu ķirurģijas klīnikas virsārste asoc. prof. Zane Ābola: "Tagad mums ir iespēja būtiski uzlabot dzīves kvalitāti tiem pacientiem, kuri cieš no iedzimtām cistiskām plaušu malformācijām, jo operācijas rezultātā, pateicoties pielietotajai tehnoloģijai, būtiski samazinās negatīvās sekas – ir mazākas rētas (1-2 cm), īsāks laiks jāpavada slimnīcā pēc operācijas, kā arī ievērojami mazāk komplikāciju nākotnē. Bērni pieaugot, var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi!"

Būtisku atbalstu veiksmīgā operāciju norisē sniedza Džordžs Drugas (attēlā otrais no labās), Sietlas (ASV) Bērnu slimnīcas bērnu vispārējās un torakālās ķirurģijas nodaļas ķirurgs un asociētais profesors Vašingtonas Universitātes Medicīnas skolas ķirurģijas nodaļā. Ārsta klīniskās intereses ir bērnu vispārējā ķirurģija, onkoķirurģija un jaundzimušo ķirurģija, bet zinātniskais darbs veltīts operāciju procesa un ķirurģiskās kvalitātes uzlabošanai.

Operācijas veica BKUS ķirurgi – asoc. prof. Zane Ābola (attēlā 2. no kreisās), Ģirts Aleksejevs (attēlā 1. no kreisās), Ksenija Soldatenkova (attēlā 1. no labās). Anesteziologi Aleksejs Mihejevs, Edgars Putka, Vadims Titovičs. Operāciju māsas Inese Apsīte un Inga Liepniece.