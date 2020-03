Jauns gads, jauna kārtība – Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS) mainījusi jeb, precīzāk sakot, paaugstinājusi maksas pakalpojumu cenas. Tas esot darīts saistībā ar to, ka Nacionālais veselības dienests ir palielinājis tarifus, kā arī sekojot līdzi tirgus analīzei.

Kā norāda BKUS Komunikācijas nodaļas speciāliste Una Grenevica, kopumā maksas pakalpojumi veido no trīs līdz četrus procentus no visiem BKUS sniegtajiem pakalpojumiem.

Visbiežāk maksas pakalpojumus izmantojot gadījumos, kad pacienti vēlas pakalpojumu saņemt ātrāk, tomēr šobrīd situācija ir tāda, ka rindas ir garas gan maksas, gan bezmaksas jeb valsts apmaksātu pakalpojumu saņemšanā. Šī situācijas savukārt saistīta ar akūtu speciālistu trūkumu veselības nozarē.

Grenevica stāsta, ka ārvalstu pacienti ir tikai septiņi procenti no visiem maksas pakalpojumu saņēmējiem. Ārstniecības pakalpojumi, kas sniegti ārvalstu pacientiem, galvenokārt bijušas konsultācijas un laboratoriskie izmeklējumi (kompleksie diagnostikas izmeklējumi). Līdzekļus, kas saņemti no maksas pakalpojumiem, slimnīca izlieto atalgojumu segšanai, ārstniecības līdzekļu iegādei, amortizācijas izdevumiem, kā arī attīstības izdevumiem u.c.

Maksa šogad paaugstinājusies daudzās pozīcijās, bet BKUS pārstāve kā piemērus min izmeklējumus hematoonkoloģijā, alergoloģijā un pulmonoloģijā, tāpat vairāk jāmaksā par izmeklējumiem medicīniskajā ģenētikā, diagnostiskajā radioloģijā. Pieaugušas cenas arī epilepsijas un miega medicīnas centra pakalpojumiem, laboratoriskajiem izmeklējumiem un podologa apmeklējumam. Taču labā vēsts ir tāda, ka iepriekš minētajās pozīcijās tiek piedāvāti arī vairāki jauni pakalpojumi no slimnīcas puses.

Ar jauno maksas pakalpojumu cenrādi vari iepazīties šeit, bet palūkosim vismaz vairākus piemērus par to, cik maksā vizīte vai izmeklējums, ja negribas gaidīt rindu uz valsts apmaksātas pakalpojuma saņemšanu.

Tā, piemēram, 2019. gadā – "parasta" pediatra konsultācija maksāja 26 eiro, šogad cena jau kāpusi līdz 30 eiro. Konsultācija Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā pediatrijā maksā 65 eiro – te cena, salīdzinot ar pagājušo gadu, palikusi nemainīga.

Hematoonkologa konsultācija maksā 39 eiro, bet ļaundabīgo audzēju ķīmijterapijas procedūra – 35 eiro.

Pirmreizēja ģimenes medicīniski ģenētiskā konsultēšana – 68 eiro, bet ģenētiķa konsultācija ārpus pieņemšanas darba laika – 136 eiro. 3D ultrasonogrāfija auglim – 70 eiro, bet NIPT tests, par ko plašāk lasi te un kuru aizvien biežāk vēlas veikt riska grupā esošas grūtnieces, sākot no 365 līdz 590 eiro, atkarībā no tā, cik plašu diagnostiku sieviete vēlas. Grūtniecības neizdošanās tests (abortētā materiāla izmeklēšana) izmaksās 780 eiro.

Epilepsijas un miega medicīnas centra speciālista konsultācija šogad maksā 70 eiro.

No krietni lielākām naudas summām nāksies šķirties par operācijām tiem vecākiem, kuri negrib gaidīt valsts apmaksātu pakalpojumu vai ir ārzemnieki. Piemēram, adenotomija – palielinātas rīkles mandeles izņemšana vēl pērn maksāja 488 eiro, bet šogad 497,50 eiro. Šķielēšanas operācija, atkarībā no tā, cik muskuļi tiek operēti, var maksāt robežās no 600 līdz gandrīz 700 eiro, gūžas locītavas rekonstruktīva operācija bērniem iedzimtu un iegūtu defektu un deformāciju gadījumā, ieskaitot osteotomiju un /vai osteosintēzi – 617 eiro, jostas daļas diska trūces operācija (bērniem, pieaugušajiem) – 1359 eiro, galvas smadzeņu audzēja operācija – 3480 eiro.

Pakalpojumu klāsts BKUS ir ļoti plašs, turklāt tie pieejami ne tikai bērniem, daudz iespēju savu veselību pārbaudīt ir arī pieaugušajiem.