BKUS par bīstamāko braucamo ziemas izklaidēs uzskata ragaviņas

Turpinoties baltajai ziemai, turpinās arī drūmā bērniem gūto ziemas traumu statistika. Pagājušajā nedēļā Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) uzņemti vairāk nekā 230 bērnu. Teju 40 no šiem gadījumiem nelaime notikusi, vizinoties tieši ar ragaviņām, uzsver BKUS mediķi.

"Mēs jūs aicinām pievērst uzmanību tam, lai ziemas prieki ar šo braucamrīku sagādā tikai un vienīgi smaidu un smieklus! Pamatā ir jāievēro trīs priekšnoteikumi, bet ir arī viens kategorisks aizliegums!

Jāizmanto drošs un kontrolējams aprīkojums: bērna vecumam un spējām atbilstoši vadāmas ragaviņas, piemērots apģērbs, drošības ekipējums;

Jāpārliecinās par vides drošumu: jāizvērtē kalna stāvums, tramplīnu augstums, virsmas segums un apgaismojums; vai nogāzes galā nav ceļa, upes, grāvja, koku un citu šķēršļu; būtiski izvērtēt to, vai prieku norises vietā nav pārāk daudz citu cilvēku: ļoti bieži bērni traumas gūst, tieši saskrienoties viens ar otru; vai kalna noslēgumā ir pietiekami daudz vietas, lai droši nobremzētu?

Nepieciešama pieaugušā uzraudzība: ar maziem bērniem, kas vēl nespēj kontrolēt savu slīdēšanas trajektoriju, jāslidinās tikai kopā; bērniem jāmāca, ka ragaviņās ar rokām un kājām nedrīkst ieķerties; ikkatrā situācijā klāt jābūt kādam, kas var reaģēt, izsaucot mediķus un sniedzot pirmo palīdzību.

Kategoriski aizliegts

Slidināšanās aiz braucošiem transportlīdzekļiem ir likumpārkāpums, kas nopietni apdraud cilvēka veselību un dzīvību!

BKUS atzīmē, ka jau otro nedēļu pēc kārtas saglabājas ļoti augsts gūto traumu skaits bērniem. Uzkrītot sniegam, Bērnu slimnīcas mediķi zina – jāgatavojas uzņemt bērnus un jauniešus ar dažādām ziemai raksturīgām traumām. Neapdomīgos ziemas priekos visbiežāk tiek gūtas roku, kāju un galvas traumas.

Pirmajā sniegotajā nedēļas nogalē – 9. un 10. janvārī – ar dažādām traumām Bērnu slimnīcā uzņemti 110 bērni, kas ir divreiz vairāk nekā nedēļas nogalēs pirms ziemai raksturīgu laikapstākļu iestāšanās. Liels gūto traumu skaits – 65 – saglabājās arī iepriekšējā nedēļas nogalē.

Drūma ir arī visas nedēļas statistika – ja nedēļā no 4. līdz 10. janvārim ir gūtas 285 traumas, iepretim caurmērā 145 iepriekšējās nedēļās, tad no 11. līdz 17. janvārim, kad, kā zināms, turpinājies brīvlaiks 1. – 4. klašu skolēniem, slimnīcā vērsās kopumā 233 bērni ar vecākiem. 38 no šīm traumām gūtas, vizinoties ar ragaviņām.