Brīdina par bērna veselībai bīstamiem magnētiskajiem konstruktoriem; vairāki komersanti pārtrauc to tirgošanu

Ņemot vērā no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) saņemto informāciju, saistībā ar pagājušā gada nogalē un šī gada sākumā notikušajiem smagajiem nelaimes gadījumiem, bērniem norijot magnētus, tā gūstot nopietnus zarnu trakta bojājumus, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) sāka pastiprinātu magnētu rotaļlietu tirgus uzraudzību, un daļa komersantu nolēma pārtraukt šo bīstamo rotaļlietu tirgošanu, kamēr citi to turpinājuši darīt.

Kā stāsta PTAC pārstāve Santa Zarāne, sākot no 2020. gada decembra līdz 2021. gada jūnijam uzrunāti 15 komersanti, kuru internetveikalos tika piedāvāti magnētiskie konstruktori "Neocube", no kuriem 14 komersanti ir izņēmuši tos no piedāvājuma, savukārt vienā gadījumā lieta vēl ir izskatīšanas stadijā.

Papildus 2021. gada projekta īstenošanas gaitā testēšanai tika izņemti 18 magnētisko rotaļlietu paraugi. 12 rotaļlietu paraugiem neatbilstības netika konstatētas, bet seši atzīti par neatbilstošiem, konstatēts, ka rotaļlietu komplektā ietilpstošajiem magnētiem magnētiskās plūsmas indekss pārsniedz pieļaujamo normu, tādējādi šīs rotaļlietas mazā magnētu izmēra dēļ var radīt aizrīšanās risku vai, cilvēka ķermenī savstarpēji pievelkoties vai savienojoties ar metālisku priekšmetu, var izraisīt nopietnus vai nāvējošus ievainojumus. Nedrošās magnētiskās rotaļlietas un to riski atrodami Latvijā atklāto neatbilstošo un nedrošo preču datu bāzē.

"Vēršam uzmanību, ja ir aizdomas, ka ir norīts viens vai vairāki magnēti, nekavējoties ir jāmeklē medicīniskā palīdzība. Medicīniskie simptomi, kurus iespējams novērot, ir vēdera sāpes, slikta dūša, vemšana un caureja, savukārt rentgenā vairākas magnētiskās daļas var parādīties kā viens objekts," brīdina Zarāne. Kā rīkoties traumu gadījumos, var uzzināt BKUS sagatavotajā informatīvajā materiālā šeit.

Lai nodrošinātu, ka patērētājiem netiek piedāvātas būtiskajām drošuma prasībām neatbilstošas rotaļlietas, komersanti veikuši brīvprātīgās korektīvās darbības – izņēmuši preces no tirgus un no savu internetveikalu piedāvājuma, tās atsauc no patērētājiem un mazumtirgotājiem, un apņēmušies atlikumā esošās un no patērētājiem un mazumtirgotājiem atsauktās preces utilizēt.

PTAC atgādina, ka neskatoties uz to, ka komersants ir izvietojis brīdinājumus, ka magnētu komplekts nav rotaļlieta, tā ir uzskatāma par rotaļlietu, jo ir pievilcīga bērniem, un tās galvenā auditorija ir bērni. Tāpat, lai nepieļautu tādu nedrošu rotaļlietu, kā magnētiskie konstruktori "Neocube" un citu magnētisko rotaļlietu tirdzniecību, PTAC aicina komersantus sekot līdz saturam, kas tiek ievadīts vai automātiski ielasās viņu tīmekļvietnēs.

Informāciju par magnētu bīstamību PTAC mājaslapā, skatīt šeit.

PTAC aicina patērētājus būt uzmanīgiem un neiegādāties saviem bērniem tādas nedrošas rotaļlietas kā magnētiskie konstruktori "Neocube"! PTAC turpinās sekot līdzi magnētisko roraļlietu, tostarp "Neocube" piedāvājumam veikalos.

Lūk, PTAC brīdina par 2021. gadā atklātajām nedrošajām lietām, ko labprāt izvēlas bērni!

Ledusskapja magnēti "Colorino Creative". Izcelsmes valsts: Polija, izplatītājs: SIA "Kotryna". Šai lietai, kas iepakota tik krāsainā iesaiņojumā, pastāv aizrīšanās un savainošanās risks – no rotaļlietas pūķu formas magnētiem atraujas atsevišķi fragmenti, kas ietilpst sīko detaļu cilindrā, un visu atrauto fragmentu magnētiskās plūsmas indekss pārsniedz pieļaujamo normu.

Magnētiskie gredzeni "Fin Gears". Izcelsmes valsts: Ķīna, izplatītājs: www.lutini.lv. Kā norāda PTAC, šai mantai pastāv aizrīšanās un savainošanās risks – rotaļlietas sastāvā esošo magnētisko gredzenu magnētiskās plūsmas indekss pārsniedz pieļaujamo normu, un mazo izmēru dēļ rotaļlieta var radīt aizrīšanās risku.

Rotaļlieta ar magnētiem "Funny Board". Izcelsmes valsts: Ķīna, izplatītājs: www.ksenukai.lv; www.1a.lv. Rotaļlieta bērnam var radīt nosmakšanas risku – tā pēc formas un izmēriem neatbilst prasībām noteikta veida rotaļlietām (spēļu figūru noapaļotie gali izvirzās cauri šablonam B).

Gudrais plastilīns ar magnētu "Prelearn Hand Putty". Izcelsmes valsts: Ķīna, izplatītājs: SIA "ETG". Pastāv aizrīšanās un savainošanās risks – rotaļlietas komplektā ietilpstošajam magnētam magnētiskās plūsmas indekss pārsniedz pieļaujamo normu, un tas ietilpst sīko detaļu cilindrā.

Radošais komplekts "Domestic&wild animals". Izcelsmes valsts: Ukraina, izplatītājs: SIA "ACOOLA BALTIC". Arī šai rotaļlietai pastāv aizrīšanās un savainošanās risks – tās sastāvā ietilpstošā magnēta plāksnīte saskaņā ar instrukciju ir jāsadala astoņās daļās, un katras sadalītās magnēta plāksnītes magnētiskās plūsmas indekss pārsniedz pieļaujamo normu, un tās ietilpst sīko detaļu cilindrā.

Magnētiskais konstruktors "WITKA Magnetic 250 elem.". Izcelsmes valsts: Ķīna, izplatītājs: www.teravis.lv. Pastāv aizrīšanās un savainošanās risks – rotaļlietas sastāvā ietilpstošo plastmasas elementu ar galos iebūvētiem magnētiem magnētiskās plūsmas indekss pārsniedz pieļaujamo normu, un šie elementi ietilpst sīko detaļu cilindrā.