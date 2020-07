Būt nometnei vai nebūt?

Jautājums, kas vasaras brīvlaikā daudzus vecākus nebeidz nodarbināt katru gadu no jauna. Var jau arī bērnu atstāt auklei, var aizsūtīt pie lauku radiem vai ņemt līdzi uz darbu (sarežģīta, bet iespēja)... Vai nometne varētu būt labāks risinājums?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirms gandrīz 20 gadiem amerikāņu pozitīvās psiholoģijas un grāmatas "The Optimistic Child" autors Mārtins Seligmans (Martin Seligman) definēja, ka laime – un vēlāk viņš to pārdēvēja par psiholoģisko labklājību – sastāv no pieciem elementiem: pozitīvām emocijām, iesaistīšanās, attiecībām, jēgas un sasniegumiem. Kaut šos vārdus mēs biežāk lietojam attiecībā uz pieaugušajiem, tomēr tiem nav vecuma ierobežojumu un visi šie pieci elementi ir tikpat labi attiecināmi uz bērniem, kā to vairākkārtīgi ir norādījis pats autors. Kāda ir nometnes ietekme uz bērna psiholoģisko labklājību, lūkota caur šiem pieciem elementiem?

Pozitīvas emocijas: kad bērns pats saviem spēkiem ir salicis kopā sarežģītu "Lego" modeli, viņš staro priekā un lepnumā. Taču viņš tāpat staro priekā, ielecot peļķē. Tieši par šādām – aktīvām, pozitīvām – emocijām runā Seligmans. Nometnēs bērni dzied, dejo, rotaļājas, jokojas un smejas. Pozitīvas emocijas te virmo gaisā. "Mums ir stāstīts, ka bērni vakarā pēc nometnes steidzas agrāk iet gulēt, lai ātrāk pienāktu nākamā nometnes diena. Vai – bērni paši pamostas agri, jo nevar vien sagaidīt nākamo nometnes dienu," zina stāstīt bērnu dienas nometņu "Brīnumzeme" un "Mazais finansists" rīkotāja Zanda Lazda. Tādi Ziemassvētki piecas dienas nedēļā.

Iesaistīšanās: to vienkāršāk būtu dēvēt par nodarbošanos, kurai ļaujamies ar prieku, vai par būšanu plūsmā. "Flow" – tas ir pozitīvās psiholoģijas termins, kas apzīmē pilnīgu nodošanos un absolūtu fokusēšanos uz nodarbi, vienlaikus to visu darot ar prieku. Tas ir tieši tad, kad mēs sakām – kā gan tas laiks tik ātri pagāja?! Bērni dabiski spēj nonākt šādā stāvoklī, bet nometnēs viņiem regulāri ir arī jāsaskaras ar jaunu pieredzi un izaicinājumiem, kas tikai palielina interesi un aizrautību. "Tas, ka diena jau galā, katru reizi bērniem ir negaidīts pārsteigums," smej Madara Dundure, skolotāja bērnu dienas nometnē "Brīnumzeme". Tieši mirklī, kad vairs neskatāmies pulkstenī, mēs esam plūsmā, un knīpām un knauķiem mirklis, izrādās, ir pat deviņas stundas garš.

Attiecības: sirsnīgas draudzības saites ir neatņemama labas dzīves sastāvdaļa, un bērnībā tās, iespējams, pat ir svarīgākas nekā pieaugušo dzīvē. "Draudzēsies ar mani?" Nometne, tāpat kā skola, ir viena no vietām, kur draudzību aizsākt ir viegli, bet atšķirībā no skolas nometņu draudzības ir vieglākas, bez ierastās bagāžas (konkurence, intrigas, stress). Seligmans arī uzsver, ka spēja veidot attiecības ar citiem ir prasme, kas ir vienkārši jāizkopj. "Nometnēs sadraudzējas ne tikai bērni, bet pat viņu ģimenes," novērojusi Lazda. Pat ja draudzība neizvēršas par draudzību līdz sirmam vecumam, tomēr tās vienmēr būs skaistas atmiņas.

Jēga: pēc Seligmana domām, jēga meklējama piederībā un kalpošanā kaut kam, kas, mūsuprāt, ir lielāks par mums pašiem. Mums, pieaugušajiem, tas vismaz teorētiski ir saprotams, bet bērniem ir jāiemāca, ka jēga nav tikai jaunākajā viedtālruņa modelī. Kad bērni kopīgi dara lietas, viņi saprot citu bērnu vērtību, vērtību būšanai kopā un sevis paša vērtību. "Nometne palīdz bērnam atrast sevi, ieraudzīt sevi citā gaismā," pārliecināta Keitija Baranovska, skolotāja bērnu dienas nometnē "Brīnumzeme". "Tā nav ierastā bērna vide, un te var izmēģināt iejusties arī citās lomās."

Sasniegumi: svarīgs ir ne tikai pats mērķis, bet arī ceļš, kas noiets līdz mērķim. Bieži vien tieši pēdējais ir svarīgāks, jo tieši ceļā mēs iemācāmies pašdisciplīnu un neatlaidību, kas, pēc Seligmana domām, ir divreiz svarīgāki faktori par IQ līmeni. Nometnēs katru dienu bērnam ir iespēja izmēģināt un apgūt ko jaunu un nebijušu – kaut tā būtu tikai āķīgas spēles izspēlēšana. "Mans bērns runā un saprot tikai krieviski," pieredzē dalās Antoņina Mackeviča, "bet nometnē viņam skolotājas daudz tulkoja un iesaistīja aktivitātēs, bērns uzreiz adaptējās un nedēļas beigās jau daudz pats runāja latviešu valodā." Valoda nebija iegansts nometnei, bet vienalga sasniegums.

Visi šie pieci elementi ir viens no otra neatdalāmi – kur jēga, tur arī pilnīga nodošanās nodarbei un sasniegumi, un tur arī sirsnīgas draudzības un pozitīvas emocijas. Un visi šie elementi ir atrodami arī nometnēs.

"Brīnumzeme" ir dienas nometne trīs dažādās vietās Rīgā visu vasaru no pirmdienas līdz piektdienai. Katru nedēļu cita nometnes tēma, to skaitā – mazo žurnālistu, gardā pavāru un erudīcijas nedēļa. Gaidīti gan pelēni un zaķēni, gan delveri un mākoņstūmēji, galvenais, lai gadu nav vairāk par 10 un mazāk par 5. Lasi vairāk "dienasnometne.lv".