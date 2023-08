Cerēja uz brālīti un sapnis piepildījās – mazo Raselu sveic Valsts prezidents

26. jūlijā Kuldīgas slimnīcas Dzemdību nodaļā tika sagaidīts šī gada 300. bērniņš – puisītis Rasels, kura vecāki līdz pat dzemdībām nevēlējās zināt gaidāmā mazuļa dzimumu. Sagadījās, ka tieši Rasels kā apaļa simta bērniņš tika sveikts īpaši – šoreiz stāsts ir neizmirstams – Raselu un viņa vecākus savas vizītes laikā Kuldīgas slimnīcā apsveica Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rasela vecāki Linda un Andris ir Kuldīgas novadnieki. Brālīti mājās Kabiles pagastā gaidīja arī māsas – 12 gadus vecā Nelda un astoņgadīgā Odrija. Trešais bērniņš bija ļoti ilgi plānots un gaidīšana visai ģimenei bija īpaša ar to, ka vecāki izvēlējās neuzzināt dzimumu līdz pat dēliņa piedzimšanai. Visi gan klusībā esot cerējuši tieši uz brālīti, turklāt brālītis sagādāja vēl papildu pārsteigumu, izvēloties piedzimt kā Kuldīgas slimnīcas 2023. gada 300. bērniņš.

Dodoties mājās, Rasela māmiņa Linda dalās pozitīvās emocijās: "Dēlēna nākšana pasaulē jau vien ir liels notikums plus vēl šāds pagodinājums! Mūsu ģimenei šīs dienas ir emociju un pārsteigumu pārbagātas. Par Kuldīgas slimnīcu vienmēr varu tikai un vienīgi labāko teikt. Personāls ir savā vietā – atsaucīgi, mīļi, pretimnākoši, sirsnīgi cilvēki, un uz ārstiem, vecmātēm varu attiecināt tos pašus vārdus. Jutos vislabāko profesionāļu rokās!"

Kā informē Anda Šlakorciņa, SIA "Kuldīgas slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste, šogad no Kuldīgas slimnīcas Dzemdību nodaļas izrakstīti jau pieci dvīņu pāri. Trīs no tiem piedzimuši jūlijā.

Pats pirmais šī gada dvīņu pāris Kuldīgas slimnīcā piedzima maijā. Tās bija kandavnieces Amanda un Anastasija. Jūnijā dvīņu meitiņas Šarloti un Katrīnu sagaidīja mūsu novadnieki no Pelču pagasta. Savukārt jūlijs Kuldīgas slimnīcas Dzemdību nodaļas personālu iepriecināja ar trīs dvīņu pāriem. 2. jūlijā tika sagaidīti Elvis un Marija no Brocēniem, 11. jūlijā piedzima Amēlija un Valters no Saldus, bet divas dienas vēlāk 13. jūlijā – meitiņas Ella un Emma pasaulē nāca kuldīdznieku Emīlijas Feldmanes un Edija Zorenberga ģimenē. Katrai ģimenei ir savs stāsts par dvīnīšu gaidīšanu, tomēr vienojošais ir dubults prieks un atbildība.

Atbildību un prieku dubultā katru reizi izjūt arī Dzemdību nodaļas personāls, jo dvīņu dzemdības ir īpašs notikums, kas prasa papildu uzmanību un rūpes.

Līdz šī gada 1. augustam Kuldīgas slimnīcas Dzemdību nodaļā piedzimuši 309 bērniņi.