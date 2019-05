Cēsu klīnikā veiktas četras augstākās sarežģītības ginekoloģiskās operācijas

Pašlaik pasaulē katra 10. sieviete reproduktīvā vecumā cieš no endometriozes. Arī Latvijā tā ir viena no mūsdienu aktuālākām problēmām, runājot par sieviešu veselību. Līdz 10 procentiem no saslimšanām ir tieši dziļās endometriozes. Ārsts skaidro, ka diemžēl gan Latvijā, gan arī Francijā šo slimību diagnosticē vēlu, dažkārt pat desmit gadus kopš slimības sākuma. Turklāt diagnosticēto gadījumu skaitam ir tendence pieaugt. Ārstiem vēl ir daudz neskaidrību par šīs slimības cēloņiem, taču skaidrs, ka viens no to veicinošiem apstākļiem ir vēlu plānotas pirmās dzemdības.

Par dzemdes noslīdējuma korekciju ar tīkliņa implantu ginekoloģe Jolanta Krauze komentē: "Endometrioze vairāk ir jaunu sieviešu slimība, bet dzemdes noslīdējums raksturīgs sievietēm pirms un menopauzes laikā. Abas slimības ir plaši izplatītas un katra savā veidā būtiski ietekmē sievietes dzīves kvalitāti. Dzemdes noslīdējumu operē ar dažādām metodēm, bet daudzas neatrisina šo problēmu ilgtermiņā. Mēs esam apguvušas vairākas metodes. Uzskatu, ka vienmēr vajag izvērtēt, kas ir labākais katrai pacientei. Un varu teikt, ka laparoskopiskā operācija ar tīkliņa implantu pacientēm uzrāda ļoti labus rezultātus ilgtermiņā."

Ārstes Jolanta Krauze un Aiga Rotberga ir iniciatores operācijām, ārstes padziļināti pēta endometriozes ārstniecības iespējas, ik gadu apmeklē starptautiskas konferences par endometriozi un endoskopisko un histeroskopisko ķirurģiju. Bet ginekologs Eduards Ošiņš ir viens no pirmajiem ārstiem, kas jau Latvijā sāka veikt dziļās endometriozes operācijas. Pašlaik ārsts strādā Francijā, Vosgesas rietumdaļā, "CHOV Nefchateau" klīnikā.

Cēsu klīnikā ir nepieciešamais tehniskais nodrošinājums attiecīgo operāciju veikšanai, kā arī ārsti, kas sertificēti šajā jomā, tāpēc sadarbībai ar vadošiem speciālistiem izmeklēti viskomplicētākie gadījumi operācijām, lai sniegtu palīdzību pacientēm, un nākotnē ārsti varētu ne vien paši strādāt visaugstākajā līmenī, bet līdzīgā veidā dalīties pieredzē arī ar citiem kolēģiem.